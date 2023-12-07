በነርቭ እንቅስቃሴ እና በውሳኔ አሰጣጥ መካከል ያለውን ግንኙነት ማሰስ

የሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ-ኒውርክ ተመራማሪዎች የኦርቢቶ ፊትራል ኮርቴክስ (OFC) እሴትን መሰረት ባደረገ ውሳኔ አሰጣጥ ውስጥ ያለውን ሚና ለመመርመር በቅርቡ አንድ ጥናት አካሂደዋል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች OFC የተለያዩ የውሳኔ አማራጮችን እሴቶችን በመወከል እንደሚሳተፍ ቢጠቁሙም፣ በዚህ ሂደት ውስጥ ያሉት ልዩ የነርቭ ዘዴዎች ግልጽ አይደሉም።
በቪንሰንት ቢ. ማክጊንቲ እና በሺራ ኤም. ሉፕኪን የሚመራው ቡድኑ በOFC ኦፍ primates ውስጥ እሴት ኮድ የሚያደርጉ የነርቭ ሴሎችን እንቅስቃሴ በማጥናት በዚህ ርዕስ ላይ ብርሃን ለማንሳት ያለመ ነበር። እነዚህ የነርቭ ሴሎች የተለያዩ የውሳኔ አማራጮችን ዋጋ የሚያመለክት ተጨባጭ መግለጫ በመፍጠር ይታወቃሉ.
ዋናዎቹ ውሳኔዎችን በሚያደርጉበት ጊዜ የእነዚህን የነርቭ ሴሎች የተኩስ መጠን በመመርመር ተመራማሪዎቹ በእንስሳት ምርጫ እና በኦኤፍሲ ነርቭ ሴሎች በተቀመጡት የእሴት ምልክቶች መካከል ወጥ የሆነ ግንኙነት አግኝተዋል። በእያንዳንዱ ውሳኔ ተፈላጊነት ወይም የማይፈለግ ላይ በመመስረት የተኩስ መጠኑ ይለያያል።
"ይህ ጥናት ኒውሮሳይካትሪ ሕመሞችን ለመረዳት አንድምታ ያለውን ወሳኝ ጥያቄ ይመለከታል" ሲል McGinty ገልጿል። "በውሳኔ ባህሪ እና OFC ተግባር ላይ ለውጦች እንደ ሱስ አላግባብ መጠቀም፣ ድብርት እና ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ዲስኦርደር ባሉ ሁኔታዎች እንደሚስተዋሉ እናውቃለን። በነርቭ እንቅስቃሴ እና በውሳኔ አሰጣጥ መካከል ያለውን ግንኙነት በመግለጥ ስለእነዚህ በሽታዎች ግንዛቤ ማግኘት እንችላለን።
ጥናቱ በእይታ ግንዛቤ እና ዳኝነት ላይ ከተደረጉ ጥናቶች መነሳሻን አግኝቷል። ማክጊንቲ እና ሉፕኪን ኦፌኮ ለውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች እንዴት አስተዋጾ እንደሚያደርግ ለመረዳት ተመሳሳይ መርሆችን ተግባራዊ ለማድረግ አስበው ነበር። ይህን በማድረጋቸው፣ በኒውሮሳይካትሪ መዛባቶች ላይ የውሳኔ አሰጣጥ ላይ የ OFC ብልሹ አሰራርን ተፅእኖ የሚዳስሱ ለወደፊት ጥናቶች መንገድ ለመክፈት ተስፋ ያደርጋሉ።
የዚህ ጥናት ግኝቶች አንጎል እሴት ላይ የተመሰረተ ውሳኔን እንዴት እንደሚያደራጅ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያቀርባል. በጨዋታ ላይ ያሉትን የነርቭ ስልቶች በተሻለ ሁኔታ በመረዳት ተመራማሪዎች በተቀየሩ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ተለይተው የሚታወቁ የነርቭ አእምሮአዊ ህመሞች ላለባቸው ግለሰቦች የታለመ ጣልቃ ገብነትን ማዳበር ይችላሉ።
በዚህ አካባቢ ተጨማሪ ምርምር እንደ እፅ ሱስ አላግባብ መጠቀም፣ ድብርት እና ኦሲዲ በመሳሰሉት በውሳኔ ባህሪ እና በ OFC ተግባር ላይ ከሚፈጠሩ ውጣ ውረዶች ጋር ተያይዘው የሚታወቁትን ህክምናዎች ለማሻሻል አስተዋጽዖ ያደርጋል።