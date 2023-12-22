አዲስ ግኝት የሰብል ልማትን ሊቀይር እና የምግብ ዋስትናን ሊያሻሽል ይችላል።

የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት የግብርናውን የወደፊት ሁኔታ ሊለውጥ የሚችል እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ባደረጉት ጥናት በእጽዋት ሥሮች ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮችን እና ውሃን በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና የሚጫወተውን ፕሮቲን ለይተው አውቀዋል። ተመራማሪዎች ለዕፅዋት ሥሮች ማሸግ በመባል የሚታወቀውን የዚህ ፕሮቲን ተግባር በመረዳት ለአየር ንብረት ለውጥ የበለጠ የሚቋቋሙ እና ለእድገት አነስተኛ ሀብቶች የሚያስፈልጋቸው ሰብሎችን ለማምረት ተስፋ ያደርጋሉ።
ዲሪጀንት ፕሮቲን በመባል የሚታወቀው ፕሮቲን ከስር endodermis ውስጥ ካሉ ሌሎች የቁጥጥር አካላት ጋር በቅንጅት ይሠራል። ዋናው ተግባራቱ በእንጨት ውስጥ የሚገኘውን የሊግኒን ክምችት መቆጣጠር ነው, ይህም በሥሩ ውስጥ የማይበገር መከላከያ ይፈጥራል. ይህ መከላከያ ንጥረ-ምግቦችን እና ውሃን በቁጥጥር ውስጥ መግባታቸውን እና ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ ቁሶች ወደ ሥሩ እንዳይገቡ ይከላከላል.
የዚህ ግኝት አንድምታ ጉልህ ነው። የአለም ሙቀት መጨመር እና ያልተጠበቀ የዝናብ ሁኔታ በመኖሩ, በአሉታዊ ሁኔታዎች ውስጥ ሊበቅሉ የሚችሉ የሰብል ዝርያዎችን ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው. የኢንጂነሪንግ ፋብሪካዎች የውሃ እና የንጥረ-ምግብ አወሳሰድ አቅም እንዲኖራቸው በማድረግ ገበሬዎች በኬሚካል ማዳበሪያ እና በመስኖ ላይ ያላቸውን ጥገኝነት መቀነስ ይችላሉ።
በጥናቱ ከተሳተፉት ተመራማሪዎች አንዱ የሆኑት ዶ/ር ገብርኤል ካስትሪሎ የወደፊት የምግብ አቅርቦቶችን ለመጠበቅ የእጽዋት ዘዴዎችን መረዳት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። በዚህ አዲስ የተገኘ እውቀት ሳይንቲስቶች አነስተኛ ውሃ የሚጠይቁ እና የተመጣጠነ የንጥረ ነገር ቅበላ ያላቸው ድርቅን የሚቋቋሙ ሰብሎችን ለማልማት መስራት ይችላሉ።
ይህ አስደሳች ግኝት ለዘላቂ ግብርና አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል እና ለአለም የምግብ ዋስትና አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። የፕሮቲኖችን ኃይል በመጠቀም እና በእጽዋት ባዮሎጂ ውስጥ ያላቸውን ሚና በመረዳት ተመራማሪዎች የበለጠ ተከላካይ እና ቀልጣፋ የግብርና ሥርዓት እንዲኖር መሠረት እየጣሉ ነው። በተለዋዋጭ የአየር ጠባይ ላይ የሚያጋጥሙንን ፈተናዎች መጋፈጣችንን ስንቀጥል፣ እንደ እነዚህ ያሉ አዳዲስ መፍትሄዎች ቀጣይነት ያለው የወደፊት ሁኔታን ለማረጋገጥ አስፈላጊ ናቸው።