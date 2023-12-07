ሳይንቲስቶች በሚንቀሳቀሱ እንስሳት ውስጥ የነርቭ ሴሎችን ለመከታተል የመሬት መበላሸት ዘዴን ያዘጋጃሉ።

ከ EPFL እና ከሃርቫርድ የመጡ ሳይንቲስቶች የነርቭ ሴሎችን በሚንቀሳቀሱ እና እንስሳትን ለመቅረጽ የሚያስችል አዲስ ግኝት አደረጉ። ተመራማሪዎች ጥልቅ ትምህርትን “የታለመ አጉሜንትሽን” ከተባለው አዲስ ዘዴ ጋር በማጣመር በነፃነት የሚንቀሳቀሱ እንስሳትን የወረዳ እንቅስቃሴን ለመለየት AI ዘዴ ፈጥረዋል።
ከዚህ ቀደም ተመራማሪዎች በእንስሳት ውስጥ የነርቭ ሴሎችን በምስል ማሳየት ችለዋል ነገርግን እነዚህን የነርቭ ሴሎች በኮምፒዩቲሽን መከታተል እና ማወቅ በተለይ አእምሮ በሰውነት ውስጥ በሚንቀሳቀስበት እና በሚበላሽበት ጊዜ ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል። ነገር ግን በ EPFL የመሠረታዊ ሳይንሶች ትምህርት ቤት በሳሃንድ ጀማል ራሂ የሚመራ የተመራማሪዎች ቡድን ለዚህ ችግር መፍትሄ አግኝቷል።
ተመራማሪዎቹ የምስሎች ንድፎችን መለየት የሚችል የሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ ንኡስ ስብስብ convolutional neural networks (CNNs) በመጠቀም የተስተዋሉ የነርቭ ሴሎችን ስሜት እንዲገነዘብ አሠልጥነዋል። ሲ ኤን ኤን በእንስሳው አንጎል ውስጥ ያሉ የነርቭ ሴሎችን ለመለየት እና ለመከታተል እንደ ጠርዞች፣ ቀለሞች ወይም ቅርጾች ባሉ ትናንሽ የምስሉ ክፍሎች ላይ ያተኩራል።
ሳይንቲስቶቹ በሰውነት መበላሸት ምክንያት የሚመጡትን የተለያዩ መልክዎች ለመቋቋም ያለውን ችግር ለመቅረፍ የተሻሻለ ሲ ኤን ኤን “በታለመበት መጨመር” ሠሩ። ይህ ዘዴ በራስ-ሰር ለማጣቀሻ ማብራሪያዎችን ይፈጥራል, ሰፊ የእጅ ማብራሪያን አስፈላጊነት ይቀንሳል.
ተመራማሪዎቹ በኒውሮሳይንስ ውስጥ ሞዴል አካል የሆነውን Caenorhabdit elegans የተሰኘውን ክብ ትል በመጠቀም አካሄዱን ሞክረዋል። በትል ውስጥ ኢንተርኔሮን በተሳካ ሁኔታ ተከታትለዋል እና በመካከላቸው ውስብስብ ባህሪያትን ተመልክተዋል. ለምሳሌ, የነርቭ ሴሎች ለተለያዩ ማነቃቂያዎች ሲጋለጡ የሚጣጣሙ የምላሽ ንድፎችን አሳይተዋል.
በእጅ የሚደረግ ጥረትን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ እና የትንታኔ መጠንን በመጨመር ይህ ግኝት በአእምሮ ምስል ላይ ምርምርን ለማፋጠን እና የነርቭ ምልልሶችን እና ባህሪያትን ግንዛቤን የማጎልበት አቅም አለው። ተመራማሪዎቹ የእነርሱን ሲ ኤን ኤን ለተጠቃሚ ምቹ በሆነ በይነገጽ ተደራሽ አድርገውታል፣ ይህም አጠቃላይ ሂደቱን ከእጅ ማብራሪያ እስከ የመጨረሻ ማረሚያ ድረስ በማቅለል።
ይህ አዲስ ዘዴ በእንስሳት እንቅስቃሴ ውስጥ የነርቭ ሴሎችን በመከታተል ላይ ለተጨማሪ እድገቶች መንገድ የሚከፍት ሲሆን ይበልጥ ውስብስብ በሆኑ ፍጥረታት ውስጥ የአንጎል እንቅስቃሴን ለማጥናት እድሎችን ይከፍታል።