የኒያንደርታል ጂኖች እና የሰዎች እንቅልፍ ቅጦች ዝግመተ ለውጥ

ሰዎች የተለያየ የእንቅልፍ ሁኔታ እንዳላቸው በሚገባ የተረጋገጠ ሲሆን አንዳንድ ግለሰቦች ቀደም ብለው ሲነሱ ሌሎቹ ደግሞ የሌሊት ጉጉቶች ናቸው። የእነዚህ የእንቅልፍ ምርጫዎች አመጣጥ ለረጅም ጊዜ ምስጢር ሆኖ ቆይቷል, ነገር ግን በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት በዚህ ጉዳይ ላይ አዲስ ብርሃን ይፈጥራል. ተመራማሪዎች በኒያንደርታል ጂኖች እና በዘመናዊው "የመጀመሪያ መነሳት" መካከል ያለውን ግንኙነት አግኝተዋል, ይህም የጥንት ግኝቶቻችን በእንቅልፍ ልማዳችን ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንዳሳደሩ ያሳያሉ.
ጥናቱ ከአፍሪካ ሥረ-ሥሮቻችን ወደ ኒያንደርታሎች መቀላቀል ያለውን የጄኔቲክ ጉዞ በጥልቀት ፈትሾታል። ከ 300,000 ዓመታት በፊት ፣ በአፍሪካ ውስጥ በሰውነት ውስጥ ያሉ ዘመናዊ ሰዎች ብቅ አሉ እና በመጨረሻም ከ 70,000 ዓመታት በፊት ወደ ዩራሺያ ተሰደዱ። በዚህ ፍልሰት ወቅት፣ ኒያንደርታልስ እና ዴኒሶቫንስ የተባሉ ሁለት ጥንታዊ የሆሚኒ ዝርያዎች በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ከዩራሺያን አካባቢ ጋር የተጣጣሙ ዝርያዎች አጋጠሟቸው።
በዘመናችን ሰዎች እና በኒያንደርታሎች መካከል ያለው የእርስ በርስ መባዛት ማህበራዊ ልውውጥ ብቻ ሳይሆን የዘረመልም ነበር። የሳይንስ ሊቃውንት አንዳንድ የኒያንደርታል ጂኖች ለሰው ልጆች ለአዲሱ አካባቢ ጠቃሚ የሆኑ ልዩነቶችን እንደሰጡ ደርሰውበታል። እነዚህ ማስተካከያዎች ከፍታ-ተስማሚ የሂሞግሎቢን ደረጃዎችን፣ የበሽታ መከላከያ ምላሾችን፣ የቆዳ ቀለምን እና የስብ ስብጥርን ያካትታሉ።
ተመራማሪዎቹ ከአካላዊ ባህሪያት በተጨማሪ በሰውነታችን ውስጣዊ ሰዓት ውስጥ ሚና የሚጫወቱ 246 ሰርካዲያን ጂኖችን ለይተው አውቀዋል. እነዚህ ጂኖች የቀንና የሌሊት ዑደቶችን እንዴት እንደሚገነዘቡ በመጥቀስ በዘመናዊ ሰዎች እና በጥንታዊ ሆሚኒኖች መካከል ጉልህ ልዩነቶችን አሳይተዋል ። ይህ በሰርካዲያን ሪትሞች ውስጥ ያለው ልዩነት በአፍሪካ ውስጥ ካሉት የተለያዩ የቀን ብርሃን ቅጦች እና ከፍ ያለ የኤውራሺያን ኬክሮስ ላይ ሊወሰድ ይችላል።
ተመራማሪዎቹ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቅመው በእኛ እና በጥንት የአጎታችን ልጆች መካከል የሰርከዲያን ሪትም ልዩነት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ በጥንት ሰዎች ውስጥ የተወሰኑ ሰርካዲያን ጂኖችን ጠቁመዋል። ከዩናይትድ ኪንግደም ባዮባንክ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦችን ባሳተፈ አጠቃላይ ጥናት የኒያንደርታል የዘረመል ልዩነቶች ከጠዋትነት መጨመር ጋር በተከታታይ እንደሚገናኙ ደርሰውበታል። የጠዋት ጠባይ፣ በአጭር የሰርከዲያን ሰዓት ተለይቶ የሚታወቀው፣ ከፍተኛ ኬክሮስ ውስጥ ላሉት ቅድመ አያቶቻችን የመዳን ጥቅምን ሳይሰጥ አልቀረም።
ይህ ጥናት ከኒያንደርታሎች ጋር ያለን ግንኙነት ማንነታችንን ብቻ ሳይሆን የእንቅልፍ ባህሪያችንን እንዴት እንደቀረፀ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የኒያንደርታል ቅርስ ከመሳሪያ እና ከእሳት በላይ ትቶልን ይችል ይሆናል - የማንቂያ ሰዓታችንን አዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል። ወደፊት የሚደረገው ጥናት የኒያንደርታል ጄኔቲክ ተለዋዋጮች በተለያዩ የሰዎች ህዝቦች ውስጥ ባለው የሰርከዲያን ሰዓቶች ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ማሰስ እና ሌሎች አስማሚ ባህሪያትን ማጥናትን ያካትታል።