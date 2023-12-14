የኒያንደርታል ዲ ኤን ኤ ከመጀመሪያዎቹ ወፎች ጋር የተገናኘ፣ የጥናት ግኝቶች

በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ቀደም ብሎ ከመኝታ በፊት እና ቀደም ብሎ የመነሳት ልማድ ከኒያንደርታሎች ጋር ከተቀላቀሉት ከጥንት አባቶቻችን የተወረሰ ሊሆን ይችላል. በዘር ተዋልዶ የተገኙ አብዛኞቹ ጂኖች ጠፍተዋል፣ ትንሽ ክፍልፋይ ግን በሰውነታችን ሰዓት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ጂኖችን ጨምሮ ይቀራል። ተመራማሪዎች እነዚህ ጂኖች አንዳንድ ግለሰቦች የጠዋት ሰው የመሆን አዝማሚያ እንዲኖራቸው አስተዋፅኦ እንዳደረጉና ይህም ከሌሎች ቀድመው ከእንቅልፋቸው እንዲነቁ እና እንዲተኙ ያደርጋቸዋል። ጥናቱ በሰርካዲያን ሪትሞች ውስጥ የተካተቱትን የተለያዩ የዘረመል ልዩነቶችን ለመለየት ከዘመናዊ ሰዎች እና ኒያንደርታሎች ዲኤንኤን ተንትኗል። ተመራማሪዎች የዩኬን ባዮባንክ ዳታቤዝ በመመርመር ብዙ ግለሰቦች እነዚህን ተለዋጮች እንደሚሸከሙ እና ከጠዋት ሰዎች ጋር በቋሚነት እንደሚዛመዱ ደርሰውበታል። ይሁን እንጂ የጠዋት ሰው መሆን የሚወሰነው በኒያንደርታል ጂኖች ብቻ እንዳልሆነ ልብ ሊባል ይገባል. በእንቅልፍ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሌሎች ጂኖች፣ እንዲሁም የአካባቢ እና ባህላዊ ሁኔታዎች አሉ። የኒያንደርታል ጂኖች በእንቅልፍ ምርጫዎች ላይ ያለው ተጽእኖ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ነው. የጥናቱ መሪ ተመራማሪ እነዚህ ጂኖች በከፍተኛ ኬክሮስ ላይ ለሚኖሩ ቅድመ አያቶቻችን ጠቃሚ ነበሩ፣ ምክንያቱም ተለዋዋጭ የሰውነት ሰዓት መኖሩ ከወቅታዊ የብርሃን ደረጃዎች ልዩነቶች ጋር እንዲላመዱ አስችሏቸዋል። ይህ የዘረመል ማስረጃ የእንቅልፍ ልማዶቻችንን አመጣጥ እና ቅድመ አያቶቻችን ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር እንዴት እንደተስተካከሉ ያሳያል።