የጠዋት ሰዎች ጀነቲካዊ አመጣጥ፡ የኒያንደርታል ቅርስ

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት ቀደም ብለን ለመንቃት የምንመርጠውን መነሻ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም ከኒያንደርታል ቅድመ አያቶቻችን የተላለፉ የጄኔቲክ ቁሳቁሶች ለዚህ ባህሪ አስተዋፅዖ እንዳደረጉ ይጠቁማል። ተመራማሪዎች ከኒያንደርታልስ የሚገኘውን ጥንታዊ ዲኤንኤ፣ እንዲሁም መጠነ ሰፊ የዘረመል ጥናቶችን እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም በኒያንደርታልስ እና በዘመናዊው የሰው ልጅ ሰርካዲያን ሰዓቶች ውስጥ ያለውን ልዩነት የዘረመል ማስረጃዎችን ለይተዋል።
ከ 700,000 ዓመታት በፊት ኒያንደርታልስ ወደ ዩራሲያ ፈለሰ ፣ ከፍ ያለ የኬክሮስ መስመሮች እና የቀን ብርሃን እና የሙቀት መጠን ከፍተኛ ወቅታዊ ልዩነቶች አጋጥሟቸዋል። እነዚህ ምክንያቶች የሰርከዲያን ሪትሞቻቸው እድገት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። ከዚህም በላይ በኒያንደርታሎች እና በኤውራሺያን ዘመናዊ ሰዎች መካከል መፈጠር ለሰርካዲያን ተለዋጮች ውርስ የበለጠ አስተዋጽኦ አድርጓል።
ይህንን መላምት ለመዳሰስ፣ ተመራማሪዎቹ ከኒያንደርታልስ ወደ ዘመናዊ ሰዎች የተሸጋገሩ የዘረመል ልዩነቶችን ተንትነዋል። ከበርካታ መቶ ሺህ ሰዎች ስብስብ በመነሳት በእንቅልፍ ምርጫ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ብዙ የገቡ ልዩነቶችን አግኝተዋል። በተለይም እነዚህ ልዩነቶች ያለማቋረጥ "ጠዋት" ጨምረዋል, ይህም ቀደም ብሎ ለመንቃት ባለው ዝንባሌ ላይ የጄኔቲክ ተጽእኖን ያመለክታል.
ይህ ቀደም ብሎ መነሳት ምርጫ በአውሮፓ ከፍተኛ ኬክሮስ አቅራቢያ ለሚኖሩ ግለሰቦች ጠቃሚ ይመስላል። የሰርከዲያን ሰዓት አጭር ጊዜ፣ ከጠዋት መጨመር ጋር ተያይዞ፣ የእንቅልፍ/ንቃት ንድፎችን ከውጫዊ ምልክቶች ጋር በፍጥነት ለማስተካከል ያስችላል። ይህ ማመቻቸት በከፍተኛ ኬክሮስ ውስጥ በሚኖሩ የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች ውስጥ ይስተዋላል.
የዚህ ጥናት ግኝቶች በዝግመተ ለውጥ ታሪካችን ላይ አስገራሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የጠዋት ሰው የመሆን ዝንባሌ በአውሮፓ ከፍተኛ ኬክሮስ ውስጥ ለሚኖሩ ቅድመ አያቶቻችን ጠቃሚ ሊሆን ይችላል እና በዚህም ሊጠበቅ የሚገባው የኒያንደርታል ጄኔቲክ ባህሪ ሊሆን ይችላል።
በሳን ፍራንሲስኮ በሚገኘው የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት መሪ ደራሲ ጆን ኤ ካፕራ የዚህን ምርምር አስፈላጊነት አጉልተው ሲገልጹ፣ “በዘመናዊው የሰው ልጅ ጂኖም ውስጥ የሚቀሩትን የኒያንደርታል ዲ ኤን ኤ ቢትስ በመተንተን አስደናቂ የሆነ አዝማሚያ አግኝተናል፡ ብዙዎቹ በ ላይ ተጽእኖ ይኖራቸዋል። በዘመናዊ ሰዎች ውስጥ የሰርከዲያን ጂኖች ቁጥጥር እና ያለማቋረጥ የጠዋት ሰው የመሆን ዝንባሌን ይጨምራል። ይህ ለውጥ ከፍ ባለ ኬክሮስ ላይ መኖር በእንስሳት ሰርካዲያን ሰዓት ላይ ካለው ተጽእኖ ጋር የሚጣጣም እና ምናልባትም ወቅታዊ የብርሃን ንድፎችን ለመለወጥ የበለጠ ፈጣን ማስተካከያ ያስችለዋል።
የጄኔቲክ ሜካፕን ውስብስብ ነገሮች መፍታት ስንቀጥል፣ የማለዳ መነቃቃታችን በኒያንደርታል ቅርሶቻችን ውስጥ ስር የሰደደ ሊሆን እንደሚችል ይበልጥ ግልጽ ይሆናል።