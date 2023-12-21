የሳይንስ ሊቃውንት የአስትሮይድ የኑክሌር መዛባትን በተመለከተ ምርምር አደረጉ

የሎውረንስ ሊቨርሞር ናሽናል ላብራቶሪ ተመራማሪዎች የኑክሌር ፍንዳታዎችን በመጪ ነገሮች ላይ በማስመሰል የአስቴሮይድ መዛባት ምርምርን ድንበር እየገፉ ነው። በሜሪ ቡርኪ መሪነት ቡድኑ የኑክሌር ቅነሳን ውጤታማነት ለመረዳት ዘርፉን ይበልጥ እንዲረዳ በማድረግ የዚህን ሁኔታ ውስብስብ ዝርዝሮች የሚያጠና ወረቀት አቅርቧል።
አስትሮይድን አቅጣጫ ለማስቀየር ሳተላይትን እንደ ሚሳይል ሲጠቀሙ ተመራማሪዎቹ ከሚመጣው ነገር ጋር በቅርበት የኒውክሌር ፈንጂዎችን ማፈንዳት የተሻለው መንገድ ሊሆን እንደሚችል ተመራማሪዎቹ ይከራከራሉ። ይሁን እንጂ ፈታኝ የሆነው የአስትሮይድ ቁርጥራጭ አሁንም ምድርን ሊመታ የሚችለውን አደጋ ለማስቀረት የኑክሌር አቅጣጫውን በትክክል መፈጸም ነው።
በፕላኔተሪ ሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ወረቀቱ በኑክሌር ፍንዳታ ምክንያት የሚፈጠረውን የሃይል ክምችት ሙሉ በሙሉ የማስመሰል ችግሮችን አጉልቶ ያሳያል። ሂደቱ በተሟላ የጨረር-ሃይድሮዳይናሚክስ ኮድ ውስጥ የንጥል ማጓጓዝን ይፈልጋል ዝርዝር የቁሳቁስ ሞዴሎች፣ ይህም ስሌት ውድ እና ጊዜ የሚወስድ ያደርገዋል። የአስትሮይድ አወቃቀሩን ቀላል ማድረግ እና እንደ አንድ ወጥ የሆነ ሉል መጠጋጋት እንኳን በተያዘው ሰፊ ፊዚክስ ምክንያት ፈተናዎችን ይፈጥራል።
በቡርኪ እና በቡድንዋ የተካሄደው የማስመሰል ስራ የረብሻ አይነት የማስወገድ ተልዕኮ እንዴት እንደሚሰራ ለመረዳት ወሳኝ የሆነውን የከፍተኛ ቅልጥፍና ስርዓትን ሁሉን አቀፍ ዳሰሳ ይሰጣል። ኤክስሬይ እንዴት እንደሚያሰራጭ እና ከአስትሮይድ ገጽ ጋር እንደሚገናኝ በመመርመር ጥናቱ የኑክሌር ማፈንገጥ ሙከራን በማይክሮ ሰከንድ በማይክሮ ሰከንድ ውጤት ላይ ብርሃን ይሰጣል።
ከዚህ የማስመሰል ዘዴ የተገኙት ግኝቶች በአስትሮይድ-ኑኪንግ ላይ ወደፊት ለሚደረጉ መጠነ ሰፊ ጥናቶች መሰረት ይጥላሉ። የዚህ የኃይል ማጠራቀሚያ ሞዴል ማጠናቀቅ የተለያዩ ባህሪያትን እንደ የቁሳቁስ ስርጭት, ጥግግት, ሽክርክሪት, መደበኛ ያልሆኑ ቅርጾች እና ስብጥርን በትልቅ ደረጃ ለመመርመር እድሎችን ይከፍታል. እነዚህ ምክንያቶች በተዘዋዋሪ ተልእኮ ውጤት ላይ ያላቸውን ተፅእኖ በተመለከተ ለረጅም ጊዜ ሲጠየቁ ቆይተዋል።
በተጨማሪም፣ ቡድኑ ለተወሰኑ አስጊ ሁኔታዎች የሚበጁ፣ የምላሽ ጊዜን በመቀነስ ፈጣን አሂድ ማስመሰሎችን ይፈልጋል። የማሽን መማሪያ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ውህደት እነዚህን ማስመሰሎች ለማፋጠን እና የሰውን ልጅ ከአስትሮይድ ተጽእኖ ለማዳን ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
ተመራማሪዎች ስለ ኑክሌር ማፈንገጥ ያላቸውን ግንዛቤ ማሳደግ ሲቀጥሉ፣ መስኩ አጥፊ ሊሆኑ ከሚችሉ አስትሮይድስ ለመከላከል ውጤታማ ስልቶችን ለማዘጋጀት እየተቃረበ ነው።