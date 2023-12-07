በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ጡረታ የወጡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ስጋት ግምገማ እና ማሻሻያ

የዚጂያንግ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን በቅርቡ በቻይና ዠይጂያንግ ግዛት ውስጥ በሚገኝ ልዩ የባህር ዳርቻ የኢንዱስትሪ ፓርክ ላይ በማተኮር በታዳጊ አገሮች ውስጥ ጡረታ የወጡ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን የአደጋ ግምገማ እና ማሻሻያ ላይ ጥናት አድርጓል። በእነዚህ ፓርኮች ውስጥ ያሉት የብክለት ምንጮች እና የፍልሰት ንብረቶች ውስብስብነት ለአጠቃላይ የአደጋ ግምገማ ፈተናዎችን ይፈጥራል።
በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ጡረታ የወጡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች የብክለት እና የብክለት ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ይህም በሰው ጤና እና በአካባቢ ላይ ስጋት ይፈጥራል። ለምሳሌ በቻይና በ2014 በአገር አቀፍ ደረጃ የተደረገ የአፈር ጥናት ከ34% በላይ የሚሆነው ከጡረታ የወጡ የኢንዱስትሪ ቦታዎች የአፈር ናሙናዎች ከብሔራዊ የአፈር የጥራት ደረጃ በላይ መሆናቸውን አረጋግጧል። ይህንን ችግር ለመፍታት የአፈር ብክለትን መከላከል እና መቆጣጠር የድርጊት መርሃ ግብር በ95 የተበከሉ ቦታዎችን 2030% እንደገና ለማቀናበር አላማ ተጀመረ።
ጡረታ የወጡ የኢንዱስትሪ ቦታዎችን መልሶ ማልማት ለህብረተሰቡ፣ ለኢኮኖሚው እና ለአካባቢው ከፍተኛ ጠቀሜታዎችን ያመጣል። ነገር ግን፣ በተለይም በመልሶ ማልማት ሂደት ውስጥ የሰው ልጅ ለብክለት ሊጋለጥ የሚችለውን የአካባቢ ተግዳሮቶችንም ያቀርባል። ትክክለኛ የአደጋ ግምገማ እና የተጋላጭ ቀጠናዎችን ቀልጣፋ ምደባ የሰውን ጤና እና አካባቢን ለመጠበቅ ውጤታማ የማሻሻያ ጥረቶች ወሳኝ ናቸው።
በፕሮፌሰር ሊዝሆንግ ዡ ቡድን የተካሄደው ጥናት ትልቅ ጡረታ የወጣ የኢንዱስትሪ ፓርክ አደጋን ለመገምገም እና የአደጋ ቀጠናዎችን በትክክል ለመለየት እና ደረጃ ለመስጠት ያለመ ነው። ተመራማሪዎቹ ባህሪያዊ የኦርጋኒክ ብክለትን በመለየት በአፈር እና በከርሰ ምድር ውሃ ውስጥ ያላቸውን የቦታ ስርጭት ተንትነዋል። እንዲሁም የጂኦዴቴክተር ሞዴልን በመጠቀም፣ የምንጭን መለየት እና የአደጋ ግምገማን በማሻሻል በመልቲሚዲያ ውስጥ የኦርጋኒክ ብክለትን የቦታ ማህበር አቋቁመዋል። በተጨማሪም፣ የኦርጋኒክ ብክለትን ካርሲኖጂካዊ እና ካርሲኖጂካዊ ያልሆኑ ስጋቶችን በተጋላጭነት መንገዶች እና በወደፊት የመሬት አጠቃቀም ዘይቤዎች ላይ በመመስረት የመፍትሄ ግቦችን ገምግመዋል።
ይህ አጠቃላይ የአደጋ ግምገማ አካሄድ ጡረታ የወጡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ምደባ፣ ደረጃ አሰጣጥ እና አከላለል ተግባራዊ መሳሪያ ነው። ጥናቱ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ስላለው የኦርጋኒክ ብክለት ስርጭት እና ፍልሰት ባህሪያት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ፣ ይህም የብክለት ገጽታን በጥሩ ሁኔታ ለማሳየት እና ውጤታማ የማስተካከያ ስልቶችን ለማዘጋጀት ይረዳል ።
በማጠቃለያውም በታዳጊ ሀገራት በጡረታ የተገለሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግምገማ እና እርምት ብክለትን ለመቅረፍ እና የሰውን ጤና ለመጠበቅ ወሳኝ ናቸው። ከዚጂያንግ ዩኒቨርሲቲ የተውጣጣው ቡድን ያካሄደው ጥናት በእነዚህ ፓርኮች ውስጥ ያለውን ስጋት ለመረዳትና ለመቆጣጠር አስተዋፅዖ ያደርጋል፣ ለወደፊት የማሻሻያ ጥረቶች ግንዛቤዎችን እና መሳሪያዎችን ይሰጣል።