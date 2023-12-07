አብዮታዊ ሌዘር ሲስተም የቀዶ ጥገና ትክክለኛነት እድገት

እጅግ አስደናቂ በሆነ እድገት ከባዝል ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን የቀዶ ጥገና ሂደቶችን የመቀየር አቅም ያለው አብዮታዊ ሌዘር ሲስተም ፈጠረ። ይህ ባለብዙ-ተግባራዊ ስርዓት ሶስት ወሳኝ ተግባራትን ያጣምራል-የአጥንት መቆረጥ, የመቁረጥ ጥልቀት ቁጥጥር እና የቲሹ ልዩነት. እነዚህን ችሎታዎች በማዋሃድ ቡድኑ ቀደም ሲል የነበሩትን ውስንነቶች በማሸነፍ በቀዶ ሕክምና ላይ አስተማማኝ እና ውጤታማ የሌዘር አጠቃቀምን በእጅጉ አሳድጓል።
አዲሱ ሌዘር ሲስተም በአንድ ነጥብ ላይ ያተኮሩ ሶስት ሌዘርዎችን ይጠቀማል። የመጀመሪያው ሌዘር እንደ ቲሹ ዳሳሽ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን በአጥንት መቁረጫ ቦታ ዙሪያ ያለውን አካባቢ በመቃኘት እና በስፔክትሮሜትር በመጠቀም የእንፋሎት ቲሹ ናሙናዎችን ስብጥር ይመረምራል። ይህ ትንታኔ አጥንትን ለስላሳ ቲሹ የሚለይ ዝርዝር ካርታ ይፈጥራል. ይህ የካርታ ስራ ከተጠናቀቀ በኋላ ሁለተኛው ሌዘር በተለይ ለአጥንት መቆረጥ ተብሎ የተነደፈ ሲሆን በተፈጠረ ካርታ ላይ አጥንት ተብለው የሚታወቁትን ቦታዎች ላይ ያነጣጠረ ነው። በተመሳሳይ ጊዜ, ሦስተኛው ሌዘር, ኦፕቲካል ሲስተም, ጥልቀት ባለው የሕብረ ሕዋሳት ላይ ያልታሰበ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል የተቆራረጠውን ጥልቀት ያለማቋረጥ ይከታተላል.
ይህንን ሌዘር ሲስተም የሚለየው ትክክለኛ ቲሹ መቆረጡን ሳያቋርጥ የሰው ጣልቃ ገብነት ሳያስፈልገው ራሱን ችሎ የመስራት ችሎታው ነው። የስርአቱ ትክክለኛነት በአንድ ሚሊሜትር ደቂቃ ክፍልፋዮች ውስጥ ትክክለኛነትን በማሳየት በአሳማ ፌሙር አጥንቶች እና ቲሹዎች ላይ በተደረጉ ሙከራዎች ታይቷል። በተጨማሪም የጨረር ስርዓት ፍጥነት ከተለመዱት የቀዶ ጥገና ዘዴዎች ጋር ተመጣጣኝ ነው, ውጤታማ እና ወቅታዊ ሂደቶችን ያረጋግጣል.
ጥናቱ አሁንም በሂደት ላይ ቢሆንም የስርአቱን መጠን የበለጠ ለመቀነስ ጥረት እየተደረገ ነው። የመጀመሪያዎቹ እርምጃዎች ኦፕቲካልን በማጣመር እና ሌዘርን ወደ ግጥሚያ ሳጥን መጠን ያለው ክፍል በመቁረጥ ላይ ያተኮሩ ናቸው። የመጨረሻው ግቡ የቲሹ ዳሳሹን ማካተት እና አጠቃላይ ማዋቀሩን ወደ ኢንዶስኮፕ እንዲመጣጠን ማድረግ ሲሆን ይህም በትንሹ ወራሪ ቀዶ ጥገናዎችን ማድረግ ነው።
የዚህ የላቀ ሌዘር ስርዓት እምቅ አፕሊኬሽኖች በጣም ሰፊ ናቸው. የቀዶ ጥገና ሐኪሞች በቲሹዎች እና ጤናማ ቲሹዎች መካከል ባለው ትክክለኛ ልዩነት ሊጠቀሙ ይችላሉ ፣ ይህም በዙሪያው ያሉ ያልተጎዱ ሕብረ ሕዋሳት መወገድን ይቀንሳሉ ። በተጨማሪም ቁጥጥር የሚደረግበት የሌዘር መቆራረጥ አዳዲስ የተቆረጡ ቅርጾችን እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም የአጥንት ተከላዎችን ከነባር የአጥንት አወቃቀሮች ጋር ያለውን ውህደት ያሻሽላል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር አርሻም ሃሚዲ በቀዶ ጥገና ላይ ሌዘርን መጠቀም ያለውን ጥቅም አጽንኦት ሰጥተዋል። ከግንኙነት ነጻ የሆነ መቁረጥ የኢንፌክሽን አደጋን ይቀንሳል, ትናንሽ እና ትክክለኛ ቁስሎች ፈጣን የቲሹ ፈውስ እና ጠባሳዎችን ይቀንሳል.
ይህ ፈር ቀዳጅ ሌዘር ሲስተም በቀዶ ጥገና ትክክለኛነት ላይ ትልቅ እድገትን የሚያመለክት እና በተለያዩ የህክምና መስኮች የቀዶ ጥገና ሂደቶችን የመቀየር አቅም አለው። በሌዘር የታገዘ የቀዶ ጥገና የወደፊት ሁኔታ ተስፋ ሰጪ ይመስላል፣ የታካሚው የተሻሻሉ ውጤቶች እና የተሻሻሉ የቀዶ ጥገና ዘዴዎች በአድማስ ላይ።