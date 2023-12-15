ሚቺጋን ሰው ከ 80 ዓመታት በኋላ ጠቃሚ ሜትሮይትን አገኘ

አንድ የሚቺጋን ሰው ሳያውቅ ከ80 ዓመታት በላይ በግዛቱ ውስጥ ካሉት ትላልቅ ሚቴዮራይቶች አንዱን ይዞ በቅርቡ ተለይቶ በከፍተኛ ድምር እስኪሸጥ ድረስ። በ1988 በኤድሞር ሚቺጋን እርሻ የገዛው ዴቪድ ማዙሬክ ንብረቱን ሲመረምር በሜትሮይት ላይ ተሰናክሏል። የቀድሞው ባለቤት ዋጋውን ሳያውቅ ባለ 22 ፓውንድ ቋጥኝ ለብዙ አሥርተ ዓመታት እንደ መግቢያ በር ሲጠቀምበት ቆይቷል።
ማዙሬክ አልፎ አልፎ ድንጋዩን ለትዕይንት እና ለመንገር ወደ ልጆቹ ትምህርት ቤት ይወስድ ነበር፣ ነገር ግን እየጨመረ የመጣውን የሜትሮይት ቁርጥራጮች ፍላጎት እና ትርፋማነት እስካስተዋለ ድረስ ነበር ነገሩን ለመመርመር የወሰነው። በማዕከላዊ ሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂስት ባለሙያ የሆነችውን ሞና ሲርቤስኩን አነጋግሯቸዋል፣ ከዚህ ቀደም ምንም ጉልህ ግኝቶች ሳይኖራቸው ተመሳሳይ ጥያቄዎች ደርሰው ነበር።
Sirbescu ወዲያውኑ የኤድሞር ሜትሮይት የሚል ቅጽል ስም የሰየመችውን የዓለቱን ልዩ ተፈጥሮ አወቀች። ሲተነተን፣ ከፍተኛ መጠን ያለው ኒኬል ያለው ትልቅ ብረት-ኒኬል ሜትሮይት እንዲሆን ተወስኗል፣ ይህም ውህደቱን 12 በመቶ ያህል ነው። ሰርቤስኩ በገንዘብም ሆነ በሳይንስ ካጋጠማት እጅግ በጣም ዋጋ ያለው ናሙና መሆኑን አውጇል።
ማዙሬክ ትክክለኛነቱን ካረጋገጠ በኋላ ሚቲዮራይቱን ለሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ አብራምስ ፕላኔታሪየም በ75,000 ዶላር ሸጠ። እንደ ምስጋና፣ ከሽያጩ 10 በመቶ የሚሆነውን ለሲኤምዩ ምድር እና ከባቢ አየር ሳይንስ ዲፓርትመንት ሲርቤስኩ ቋጥኙን ለይቶ ባወቀበት ቃል ገብቷል። ሚቲዮራይት ቦታውን በሙዚየም ውስጥ ሊያገኝ ወይም ከልዩነቱ እና ሳይንሳዊ ጠቀሜታው ትርፍ ለማግኘት ለሚፈልጉ ሰብሳቢዎች ሊሸጥ ይችላል።
ይህ አስደናቂ ታሪክ አንዳንድ ጊዜ ውድ እና ያልተለመዱ ነገሮች ከበርካታ አመታት ጨለማ በኋላ ለማግኘት በመጠባበቅ ላይ በጣም ባልተጠበቁ ቦታዎች ሊገኙ እንደሚችሉ ለማስታወስ ያገለግላል.