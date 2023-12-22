የብርሃን ቀለሞች በውስጣዊ ሰዓት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ላይ አዲስ ግንዛቤ

አዲስ ጥናት የብርሃን ቀለሞች በውስጣዊ ሰዓታችን እና በእንቅልፍ ስርአታችን ላይ ተጽእኖ በማድረግ ሚና ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የአጭር ሞገድ ርዝመት ያለው ብርሃን ሰማያዊ ነው ተብሎ የሚታሰበው ልዩ የጋንግሊዮን ህዋሶችን እንደሚያንቀሳቅስ እና የቀን ሰአትን ወደ ውስጠ-ሰአት እንደሚጠቁም በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው የብርሃን ቀለም በኮንዶች የተመሰከረለት የብርሃን ቀለምም ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል።
በባዝል ዩኒቨርሲቲ የክሮኖባዮሎጂ ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ክርስቲን ብሉሜ እና ቡድናቸው የተለያዩ የብርሃን ቀለሞች በውስጣዊ ሰዓት እና በእንቅልፍ ላይ የሚያሳድሩትን ውጤት ለመመርመር ጥናት አካሂደዋል። ኔቸር ሂውማን ባሕሪ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ግኝታቸው ቀደም ሲል በአይጦች ላይ በተደረጉ ጥናቶች ላይ የተገነባ ሲሆን ይህም ቢጫማ ብርሃን ከሰማያዊው ብርሃን ይልቅ በውስጣዊ ሰዓት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳለው አመልክቷል።
የጥናቱ ግኝቶች እንደሚያመለክተው በውስጣዊው ሰዓት ላይ ያለው የብርሃን ዋነኛ ተጽእኖ በብርሃን-sensitive ganglion ሕዋሳት መካከለኛ ቢሆንም, የብርሃን ቀለምም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል. ዶ/ር ብሉሜ በሬቲና ውስጥ ብርሃንን ወደ ኤሌክትሪካዊ ግፊቶች የመቀየር ኃላፊነት ያለባቸው ኮኖች ከብርሃን-sensitive ganglion ሴሎች መረጃ እንደሚቀበሉ ያስረዳሉ። ይህ ሾጣጣዎቹ እና የብርሃን ቀለም በውስጣዊው ሰዓት ላይ ተጽእኖ ስለመሆኑ ጥያቄዎችን ያስነሳል.
ተመራማሪዎቹ በብርሃን ቀለም እና በውስጣዊ ሰዓት መካከል ያለውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ያምናሉ. ጥናታቸው የእይታን ውስብስብነት እና ለአካባቢያችን ያለን ግንዛቤ አስተዋፅዖ የሚያደርጉትን በርካታ ምክንያቶች ያጎላል። በመጨረሻም፣ ስለእነዚህ ሂደቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ የእንቅልፍ-ንቃት ዜማዎችን ለመቆጣጠር እና ደህንነትን በማመቻቸት ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ይህ ጥናት በውስጣዊ ሰዓታችን ላይ የብርሃን ተፅእኖን ለመፈተሽ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል፣ ይህም የተለያዩ የብርሃን ቀለሞች በእንቅልፍ ስልታችን እና በእለት ተዕለት ምኞታችን ላይ እንዴት ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች ብርሃን በፊዚዮሎጂ ሂደታችን ላይ ስለሚያሳድረው ተጽዕኖ ጠለቅ ብለው ሲመረምሩ፣ በእይታ፣ በቀለም እና በውስጣዊ ሰዓት መካከል ያለው ትስስር ተመራማሪዎችን መማረኩን ቀጥሏል እናም ለወደፊቱ ግኝቶች ተስፋ ይሰጣል።