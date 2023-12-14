በፓምፕ-ፕሮብ ሙከራዎች ለከፍተኛ-ኃይል ፈንጂዎች አዳዲስ ግንዛቤዎች

ወደ ፍንዳታ ባህሪያቸው እና ደህንነታቸው ሲመጣ የኃይለኛ ቁሶችን ውስብስብ ምላሽ ኪነቲክስ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ምንም እንኳን የሙከራ ጥናቶች እና ትክክለኛ ሞዴሊንግ ተግዳሮቶች ቢኖራቸውም በቅርብ ጊዜ በፓምፕ-መመርመሪያ ሙከራዎች ላይ የተደረጉ ለውጦች በእነዚህ ከፍተኛ ኃይል ባላቸው ፈንጂዎች ላይ አዲስ ብርሃን ፈጥረዋል።
የቻይና ተመራማሪዎች ትላልቅ የሌዘር መገልገያዎችን በመጠቀም የከፍተኛ ፈንጂዎችን ምላሽ እና ተለዋዋጭ ሂደቶችን በመመርመር ረገድ ከፍተኛ እመርታ አድርገዋል። በ Energetic Materials Frontiers ጆርናል ላይ በወጣው ጥናት ቡድኑ በፓምፕ-መመርመሪያ ሙከራዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉትን የተራቀቁ ቴክኒኮችን እና የእነዚህን ቁሳቁሶች መፈተሽ ገልጿል።
ተመራማሪዎቹ ስለ ፈንጂ ምላሽ ኪነቲክስ ውስብስብነት ግንዛቤን ለማግኘት እንደ ተለዋዋጭ በራሪ ምስል፣ የደስታ ሁኔታ ዳይናሚክስ፣ ተለዋዋጭ ፈንጂ የኤክስሬይ ልዩነት እና ከመጠን በላይ የሚፈነዳ ፍንዳታ ያሉ የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅመዋል። የውስጥ መበላሸትን፣ የደረጃ ሽግግርን እና እጅግ የላቁ ለውጦችን በመመርመር ቡድኑ ከፍተኛ የቦታ እና ጊዜያዊ ጥራቶችን አግኝቷል።
በእነዚህ ሙከራዎች ውስጥ ከተጋፈጡ ተግዳሮቶች ውስጥ አንዱ ከአንግስትሮም እስከ ሚሊሜትር የሚደርሱ ርዝማኔዎችን የሚይዝ አዲስ በቦታው ላይ ያሉ ምርመራዎችን ማዳበር ነው። የመጨረሻው ግቡ የፍጥነት ሰከንድ ኢሜጂንግ በአቶሚክ-ሚዛን የመገኛ ቦታ መፍታት፣ የጨረር እና የኤክስሬይ ወይም የሌላ ቅንጣት መመርመሪያዎችን በማጣመር በቁሳቁስ ወለል እና መገናኛዎች ላይ ያለውን ኬሚካላዊ ምላሽ ለማጥናት ነው።
ጥናቱ አራት ወሳኝ ደረጃዎችን ያሳያል. በመጀመሪያ፣ ሊዋቀር የሚችል የግፊት ክልል የሚገኘው በሌዘር የመጫኛ ዘዴዎች አማካኝነት ፈንጂዎችን ማብራት ወደ ከመጠን በላይ ወደሚፈነዳ ፍንዳታ ይወስዳሉ። ሁለተኛ፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ጊዜያዊ የኤክስሬይ ራዲዮግራፊ በተለዋዋጭ ጭነት ውስጥ የአጉሊ መነጽር ዝግመተ ለውጥን ለመመርመር ያስችላል።
በተጨማሪም፣ በተለዋዋጭ ጭነት ውስጥ የሚገኙትን ፈንጂዎች ክሪስታል አወቃቀሩን፣ የደረጃ ክፍልፋይን፣ የእህል መጠን እና የኬሚካላዊ ምላሽ ምርቶችን መረዳት የመቀጣጠያ እና የፍንዳታ ስልቶችን ለመረዳት ወሳኝ ነው። በመጨረሻም, ultrafast laser spectroscopy የኤሌክትሮኒክስ ወይም የንዝረት ማግበርን ተከትሎ መዋቅራዊ ለውጦችን ለመመርመር ያስችላል.
እነዚህ የፓምፕ-መመርመሪያ ሙከራዎች የኬሚካላዊ ምላሾችን እና የድንጋጤ ሞገዶችን ተያያዥነት ያላቸውን ውስብስብ ምላሾች ለማጥናት መንገድ ይከፍታሉ. ወደ ቦንድ መሰባበር/ምስረታ፣ የኢነርጂ ብዛት፣ መዋቅራዊ ለውጦች እና በተለዋዋጭ ጭነት ስር ያሉ እንቅስቃሴዎችን በጥልቀት በመመርመር ከፍተኛ ኃይል ባላቸው ፈንጂዎች ላይ ተጨማሪ ግኝቶችን ማግኘት ይቻላል።
በአጠቃላይ በሌዘር ፋሲሊቲዎች በፓምፕ-መመርመሪያ ሙከራዎች አማካኝነት የከፍተኛ ኃይል ፈንጂዎችን ተለዋዋጭ ሂደቶች በመረዳት ረገድ የተደረገው እድገት ስለ ባህሪያቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ለተሻሻሉ የደህንነት እርምጃዎች መንገዶችን ይከፍታል።
የዜና ማመሳከሪያ
Chu, G., እና ሌሎች. (2023) ከፍተኛ ኃይል ባለው የሌዘር ፋሲሊቲዎች በፓምፕ-መመርመሪያ ሙከራዎች አማካኝነት በከፍተኛ ኃይል ፈንጂዎች ተለዋዋጭ ሂደት ላይ በምርምር የቅርብ ጊዜ እድገት። የኃይል ቁሶች ድንበሮች. /doi.org/10.1016/j.enmf.2023.06.003
ምንጭ፡ የኢነርጂ ቁሶች ፍሮንትስ (https://www.sciencedirect.com/journal/energetic-materials-frontiers)