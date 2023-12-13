ኮከብ ቆጣሪዎች አስደናቂ የሜቴክ ሻወርን ለመመስከር ተዘጋጅተዋል።

ማጠቃለያ፡ በጉጉት የሚጠበቀው የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር የሌሊት ሰማያትን ሊያደናቅፍ ስለተዘጋጀ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለህክምና ዝግጁ ናቸው። በሰዓት እስከ 120 ሜትሮ የሚደርስ ከፍተኛ ከፍታ ያለው ይህ አመታዊ ክስተት ቀዝቃዛውን የሙቀት መጠን መቋቋም ለሚችሉ ሰዎች የማይረሳ ተሞክሮ እንደሚሆን ተስፋ ይሰጣል።
ምንም እንኳን በሰፊው እንደ "የሜትሮ ሻወር ንጉስ" ተደርገው ቢቆጠሩም, Geminids በአመት አንድ ጊዜ ብቻ በአንፃራዊነት እምብዛም አይገኙም. የዘንድሮው ሻወር በተለይ አስደናቂ ይሆናል፣ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ክሪስ ኩርዊን፣ ሚቲየሮች ከቀኑ 8 ሰአት ላይ እንደሚጀምሩ ተናግሯል፣ መጀመሪያ ላይ ወደ ታችኛው አድማስ ይታያሉ። ሌሊቱ እየገፋ ሲሄድ፣ ሜትሮዎች ይበልጥ የሚታዩ ይሆናሉ፣ ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳሉ እና እስከ ማለዳ ሰዓቶች ድረስ ይቀጥላሉ።
Geminids በጣም የሚማርካቸው ምንም ልዩ መሣሪያ አያስፈልጋቸውም - ዓይኖችዎን ብቻ. ኩርዊን ኮከብ ቆጣሪዎች በየትኛውም አቅጣጫ ላይ ማተኮር እንደማያስፈልጋቸው አፅንዖት ሰጥቷል; በምትኩ፣ ከየትኛውም ቦታ ሆነው በሚያምር ትርኢት መደሰት ይችላሉ። “የበረዶ ቅንጣቶች ወደ መስታወትዎ እንደሚመጡ አይነት ነው፣ ሲመለከቱ ወደ እርስዎ ሲመጡ ያያሉ፣ ነገር ግን በመስኮቶችዎ ሲሄዱ የበለጠ ዱካ ታያላችሁ” ሲል ገለጸ።
የሜትሮ ሻወር ከጌሚኒ ህብረ ከዋክብት የወጣ ይመስላል እና በየአንድ አመት ተኩል በፀሐይ ዙሪያ በሚዞረው አስትሮይድ 3200 ፋቶን ፍርስራሽ ምክንያት እንደተፈጠረ ይታመናል። ምርጡን የእይታ ተሞክሮ ለማረጋገጥ ኩርዊን የብርሃን ብክለትን ለመቀነስ ከከተማ መብራቶች መራቅን መክሯል። በተጨማሪም ስልክህን ከመመልከት በመቆጠብ አይኖችህ ከጨለማው ጋር እንዲላመዱ ማድረጉን መክሯል። ሌሊቱ እየገፋ ሲሄድ ቀዝቃዛውን የሙቀት መጠን ለመቋቋም ሞቅ ያለ ልብስ መልበስ ተገቢ ነው.
እሮብ ምሽት ከፍተኛውን የእይታ እድል ቢሰጥም፣ የሜትሮ ሻወር ለብዙ ተጨማሪ ቀናት እንደሚቀጥል ይጠበቃል። የደመና ሽፋን በሚከሰትበት ጊዜ አድናቂዎች በሚቀጥለው ምሽት እንደገና እንዲሞክሩ ይበረታታሉ። ስለዚህ የኮስሞስ ውበትን ለመቀበል ተዘጋጁ እና በምሽት ሰማይ ላይ ለሚገኝ አስደናቂ ትርኢት ይዘጋጁ።