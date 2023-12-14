በኒው ብሩንስዊክ አስደናቂውን የጌሚኒድ ሜቶር ሻወርን ተለማመዱ

አመታዊው የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር የኒው ብሩንስዊክን ሰማይ ሲያበራ አስደናቂ የተኩስ ኮከቦችን እይታ ለመመስከር ይዘጋጁ። “የሜትሮ ሻወር ንጉስ” በመባል የሚታወቀው ይህ የሰማይ ክስተት ለዋክብት እይታ የማይረሳ ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል።
አማተር የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ክሪስ ኩርዊን የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር በሰዓት እስከ 120 የሚደርሱ የሚቲዎር ብዛት እንደሚያመርት ገልጿል። ትርፉ የሚጀምረው ከቀኑ 8 ሰአት አካባቢ ሲሆን ቀስ በቀስ እየታየ እና በ10፡XNUMX ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል ሌሊቱ እየገፋ ሲሄድ ሚቲየሮች እስከ ማለዳ ድረስ ሰማዩን ያደንቃሉ።
የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር አስደናቂ ገጽታዎች አንዱ በትዕይንቱ ለመደሰት ምንም ልዩ መሣሪያ አያስፈልግዎትም። በቀላሉ ወደ ውጭ ይውጡ፣ ዓይኖችዎ ከጨለማው ጋር እንዲላመዱ ያድርጉ እና ትርኢቱን ይመልከቱ። ኩርዊን ልምዱን ወደ ንፋስ መስታወትዎ ከሚጠጉ የበረዶ ቅንጣቶች ጋር ያመሳስለዋል፣ ይህም በሚያልፉበት ጊዜ አስደናቂ መንገዶችን ይተዋል።
ሜትሮዎች ከጌሚኒ ህብረ ከዋክብት የሚፈነጥቁ ይመስላሉ፣ ነገር ግን በትክክል የሚመረቱት 3200 ፋቶን ከተባለው አስትሮይድ በተገኘ ፍርስራሽ ነው። በግምት ስድስት ኪሎ ሜትር ዲያሜትር ያለው ይህ አስትሮይድ በየአንድ ዓመት ተኩል ፀሐይን ይዞራል።
ለበለጠ የእይታ ተሞክሮ፣ ከከተማው ደማቅ መብራቶች ርቆ የሚገኝ ቦታ ያግኙ። ዓይኖችዎ ከጨለማው ጋር እንዲላመዱ መፍቀድ ሚቲዎሮችን በጥራት የማየት ችሎታዎን በእጅጉ ያሳድጋል። ወደ ቀዝቃዛው ምሽት ሲወጡ ሞቅ ያለ ልብስ መልበስዎን ያስታውሱ።
የረቡዕ ምሽት ማሳያ የሜትሮ ሻወር ከፍተኛ ደረጃ እንደሚሆን ሲጠበቅ፣ ትርኢቱ ለተወሰኑ ቀናት ይቀጥላል። ዛሬ ምሽት መጥፎ የአየር ሁኔታ እይታዎን ካደናቀፈ፣ በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ይህን የሰማይ ትዕይንት ለማየት እድሎች ይኖራሉ።
የተፈጥሮን ርችት ለመመልከት ይህን ያልተለመደ አጋጣሚ እንዳያመልጥዎ። የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር በኒው ብሩንስዊክ ሰማያት ላይ አስደናቂ ትዕይንት ሲያሳይ እራስዎን ለሚያስደነግጥ ተሞክሮ ያቅርቡ።