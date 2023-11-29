በፀሃይ ሲስተም ውስጥ Axial Tilt ለምን የተለመደ ነው፡ አዲስ ምርምር ብርሃንን ፈነጠቀ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፀሐይ ሥርዓታችን ፕላኔቶች ዘንበል ባለ ተፈጥሮ ሲደነቁ ኖረዋል። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ይህ ክስተት ያልተለመደ ነገር ሳይሆን በሌሎች የፀሐይ ስርዓቶች ውስጥም የተለመደ ክስተት ነው.
ዘ አስትሮኖሚካል ጆርናል ላይ የታተመው እና በዬል ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ማሌና ራይስ የሚመሩት ጥናቱ ስለ ምህዋር ሬዞናንስ ፅንሰ-ሀሳብ በጥልቀት በመመርመር የአክሲያል ዘንበል ለምን እንደሚጠበቅ ያስረዳል። የምህዋር ሬዞናንስ ፕላኔቶች በኮከብ ሲዞሩ እርስ በእርሳቸው የሚፈጥሩትን መደበኛ የስበት ኃይል ያመለክታል። ይህ ሬዞናንስ በጊዜ ሂደት ስርዓቱን ሊያረጋጋ ወይም ሊያሳጣው ይችላል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከራሳችን ውጪ ያሉ በርካታ የፀሐይ ሥርዓቶችን በመመልከት በአንድ ሥርዓት ታሪክ መጀመሪያ ላይ ፕላኔቶች እርስ በርስ የመስማማት ዕድላቸው ሰፊ እንደሆነ ደርሰውበታል። ይህ ትክክለኛ ውቅር፣ የፕላኔቶች ምህዋሮች በትክክለኛ የኢንቲጀር ሬሾ ውስጥ የሚሰመሩበት፣ የተለመደ ቢሆንም በጊዜ ሂደት ብዙም አይቆይም።
ጥናቱ የሚያተኩረው በአቅራቢያው ባለው የፀሐይ ስርዓት ላይ ነው፣ TOI-2202 የተባለችውን ፕላኔት በመተንተን ለ. ይህች ፕላኔት የ“ፕሪስቲን” የፀሐይ ስርዓት አካል ነች እና ከሌላ ፕላኔት ጋር በ2፡1 አማካኝ እንቅስቃሴ ውስጥ ትገኛለች። ሳይንቲስቶቹ ከበርካታ ቴሌስኮፖች የተገኘውን መረጃ በማነፃፀር TOI-2202 b በግምት 31 ዲግሪዎች የሆነ ስፒን-ኦርቢት አንግል እንዳለው አረጋግጠዋል። ይህ መለኪያ፣ ከተመሳሳይ ስርዓቶች ውስጥ ካለው ሰፊው የስፒን-ኦርቢት ማዕዘናት ናሙና ጋር፣ የተረጋጋ ሲስተሞች እንኳን ዝቅተኛ-ደረጃ ተለዋዋጭ መነቃቃትን ሊለማመዱ እና የአክሲያል ዘንበል ሊያሳዩ እንደሚችሉ ያሳያል።
የሚገርመው፣ ጥናቱ የፀሐይ ስርዓታችን ያጋደለ ፕላኔቶች ልዩ እንዳልሆኑ ይጠቁማል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሌሎች የኤክሶፕላኔት ሥርዓቶችን በማጥናት አክሲያል ዘንበል ማለት የተለየ ሳይሆን የተለመደ ነገር ነው ብለው ደምድመዋል። ይህ ግኝት የፀሐይ ስርዓታችን ከትልቅ የጠፈር ምስል ጋር እንደሚስማማ የተወሰነ ማረጋገጫ ይሰጣል።
ይሁን እንጂ የኛ ሥርዓተ ፀሐይ በፕላኔቶች መካከል ያልተለመደ ኳስ እንዳለው ልብ ሊባል የሚገባው ነው - ዩራነስ. ወደ 98 ዲግሪ የሚጠጋ የማዘንበል አንግል ያለው፣ ዩራነስ ከሶላር ሲስተም አውሮፕላን ጋር ትይዩ ይሆናል። ይህ ያልተለመደ ውቅር በፀሃይ ስርአታችን የመጀመሪያ ቀናት ውስጥ ከምድር መጠን ካለው ፕሮቶፕላኔት ጋር በተፈጠረ ግጭት ነው።
ብዙ ጥያቄዎች ያልተመለሱ ቢሆንም፣ በማሌና ራይስ እና በቡድኗ የተደረገው ጥናት በፀሃይ ሲስተሞች ውስጥ ያለውን የአክሲያል ዘንበል ስርጭት እና አመጣጥ ለመረዳት እንድንችል ያደርገናል። በተለያዩ የስርዓተ-ፆታ ዓይነቶች ላይ የተደረጉ ተጨማሪ ምርመራዎች ከከፍተኛ የአክሲያል ዘንበል በስተጀርባ ያለውን ተለዋዋጭነት እና በአፈጣጠራቸው ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ ነገሮች ብርሃን ያበራሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ለምንድነው ፕላኔቶች በመዞሪያቸው ውስጥ ያዘነበሉት?
መ፡ የፕላኔቶች አክሲያል ዘንበል፣ ወይም ዝንባሌ፣ በብዙ የፀሀይ ስርአቶች ውስጥ የተለመደ ክስተት ነው። በፕላኔቶች መካከል በኮከብ ሲዞሩ በዋነኛነት በፕላኔቶች መካከል ባለው የስበት መስተጋብር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል.
ጥ፡- በፀሃይ ሲስተም ውስጥ የአክሲዮል ማዘንበል ያልተለመደ ነው?
መ፡ አይ፣ የቅርብ ጊዜ ጥናት እንደሚያመለክተው አክሺያል ዘንበል በፀሃይ ሲስተም ውስጥ የተለመደ ክስተት ነው። አብዛኛዎቹ የፕላኔቶች ስርዓቶች, ሜርኩሪን ሳይጨምር, በተወሰነ ደረጃ ማዘንበል ያሳያሉ.
ጥ: - የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አክሲያል ዘንበል በሌሎች ስርዓቶች የተለመደ መሆኑን እንዴት ወሰኑ?
መልስ: የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተለያዩ የ exoplanet ስርዓቶችን ተንትነዋል እና በእድገታቸው መጀመሪያ ላይ ፕላኔቶች ብዙውን ጊዜ እርስ በርስ የሚደጋገፉ መሆናቸውን ደርሰውበታል. ይህ አሰላለፍ የአክሲያል ዘንበል መስፋፋትን ያሳያል።
ጥ፡- ዩራነስ እጅግ በጣም የተጋለጠ አንግል እንዲኖረው ያደረገው ምንድን ነው?
መ: የዩራነስ ዘንበል አንግል በፀሐይ ስርዓት ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ከፕሮቶፕላኔት ጋር በተፈጠረው ግጭት ምክንያት እንደሆነ ይታመናል።
ጥ፡ ለምንድነው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሌሎች የፀሀይ ስርአቶች ውስጥ የ axial tilt ን ያጠናሉ?
መ: የአክሲያል ዘንበል ስርጭትን እና አመጣጥን መረዳቱ ስለ ፕላኔቶች ስርዓቶች አፈጣጠር እና ተለዋዋጭነት ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የራሳችንን የፀሐይ ስርዓት በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለውን ቦታ በተሻለ ሁኔታ እንዲገነዘቡ ይረዳቸዋል።