በRoundworms ውስጥ የተጨማሪ ሴሉላር ማትሪክስ ስብሰባ ላይ አዲስ ግንዛቤ

በካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የላቀ ማይክሮስኮፒ ቴክኒኮችን በመጠቀም ከሴሉላር ማትሪክስ (ኢ.ሲ.ኤም.) በክብ ትሎች ውስጥ እንዴት እንደሚገጣጠሙ በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። ECMs ሰውን ጨምሮ በእንስሳት ውጫዊ ቆዳ ውስጥ የሚገኙ ውስብስብ አወቃቀሮች ሲሆኑ በሰውነት እና በአካባቢው መካከል ያለውን ግንኙነት ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ሳይንቲስቶቹ ኃይለኛ ባለከፍተኛ ጥራት ማይክሮስኮፕ በመጠቀም የ ECM ቅጦችን በክብ ትል Caenorhabdit elegans ውስጥ ያለውን የ nanoscale ድርጅት መመርመር ችለዋል። በECM ውስጥ እንደ የስካፎልዲንግ አይነት የሚያገለግሉ ስትሮት የሚባሉ እንደ አምድ መሰል አወቃቀሮች መኖራቸውን ደርሰውበታል። እነዚህ struts ለ ECM ትክክለኛ እድገት እና ተግባር አስፈላጊ ናቸው።
ስቴቶች ከሌሉ የኤሲኤም ንጣፎች ይለያያሉ፣ እንደ እብጠት ያሉ እክሎችን ያስከትላሉ። ተመራማሪዎቹ በስትሮው ውስጥ ያሉ ጉድለቶች ወደ ክብ ትል exoskeleton ውስጥ ወደ ያልተለመደ የንብርብር እብጠት ይመራሉ ፣ ይህም ቁርጥ ቁርጥ ይባላል። ተመራማሪዎቹ በሰውነት ውስጥ በብዛት የሚገኙትን ኮላጅንን ላይ በማተኮር እነዚህ struts ወሳኝ የሆኑትን ንብርብሮች እንዴት እንደሚይዙ ግንዛቤዎችን ማግኘት ችለዋል።
የተለመዱ የላቦራቶሪ መሳሪያዎች ከዚህ ቀደም የስትሮቶቹን ምስሎች ያለምንም ግልጽ ዝርዝር አዘጋጅተዋል. ነገር ግን፣ እንደ 3D-structured ilumination super resolution microscopy (3D-SIM) የመሳሰሉ የላቀ የማይክሮስኮፒ ቴክኒኮችን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ስልቶችን በሚያስደንቅ ሁኔታ በዝርዝር ለማየትና ተግባራቸውን በቀላሉ ለመረዳት ችለዋል። ይህም የስትሬትስ ናኖስኬል አደረጃጀት እንዲፈቱ አስችሏቸዋል እና ቀደም ሲል ያልተመዘገቡ የንድፍ ደረጃዎችን በ cuticle ንብርብር ውስጥ እንዲከፍቱ አስችሏቸዋል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች የ ECMsን በክብ ትሎች ውስጥ ስለሚገጣጠሙ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም የላቁ ህዋሳትን አወቃቀር እና ተግባር ለመረዳት እንደ ሞዴል አካል ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። በዚህ አካባቢ ተጨማሪ ምርምር በሰዎች ውስጥ ስለ ECM ስብስብ ጥልቅ ግንዛቤ እና ከ ECM ጋር የተያያዙ በሽታዎችን ህክምናዎች እንዲዳብር ሊያደርግ ይችላል.
ጥናቱ በኔቸር ኮሙኒኬሽንስ ጆርናል ላይ የታተመ ሲሆን በጄኒፈር አር ጂ አዳምስ፣ ሙሩጌሳን ፖኦራናቺታራ እና በካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂካል ሳይንስ ትምህርት ቤት የተመራማሪዎች ቡድን ተዘጋጅቷል።