የማሽን መማሪያን በመጠቀም ለከባቢ አየር መልሶ ማግኛ ዘዴ አዲስ ዘዴ

የማሽን መማሪያን (ML)ን በመጠቀም ኤክሶፕላኔቶችን ለመለየት አዲስ አቀራረብ ተዘጋጅቷል፣ ይህም ትክክለኛ እና ቀልጣፋ የከባቢ አየር መልሶ ማግኛ (AR)። እንደ ጎጆ ናሙና ያሉ ባህላዊ ዘዴዎች በስሌት ውድ ናቸው፣ ይህም በኤምኤል ላይ የተመሰረቱ መፍትሄዎች ላይ ፍላጎት ፈጥሯል።
ተመራማሪዎች ፍሰት ማዛመድ posterior estimation (FMPE) የሚባል ዘዴ ፈትሸው ከነርቭ የኋላ ግምት (NPE) የበለጠ ትክክለኛ ሆኖ አግኝተውታል፣ ነገር ግን ከጎጆው ናሙና ያነሰ ትክክለኛ ነው። ነገር ግን፣ ሁለቱም FMPE እና NPE ከጠቃሚነት ናሙናዎች ጋር ሲጣመሩ፣ የጎጆ ናሙናዎችን በሁለቱም ትክክለኛነት እና የማስመሰል ቅልጥፍና ቀድመዋል።
እነዚህ ግኝቶች በሲሙሌሽን ላይ የተመሰረተ ግምት በዕድል ላይ የተመሰረተ ጠቀሜታ ናሙና መውሰድ ለኤአር ተስፋ ሰጪ ማዕቀፍ እንደሚሰጥ ያመለክታሉ። ይህ ዘዴ አሁን ባሉት ቴሌስኮፖች ላይ የእይታ መረጃን ትንተና ለማሻሻል ብቻ ሳይሆን ለአዳዲስ ተልዕኮዎች እና መሳሪያዎች እድገት አስተዋጽኦ የማድረግ አቅም አለው።
በጢሞቴዎስ ዲ.ጂብሃርድ, ዮናስ ዊልበርገር, ማክስሚሊያን ዳክስ, ዳንኤል አንገርሃውዘን, ሳሻ ፒ. ኩንዝ እና በርንሃርድ ሾልኮፕፍ የተደረገው ጥናት በ "AI to Accelerate Science and Engineering (AI2ASE)" ዎርክሾፕ ላይ ተቀባይነት አግኝቷል.
የዚህ ጥናት እምቅ አተገባበር ለሥነ ፈለክ ጥናት መስክ ጠቃሚ ነው. ሳይንቲስቶች የኤክሶፕላኔቶችን የከባቢ አየር መለኪያዎች በትክክል በመገመት የመኖሪያ የመኖር እድልን እና ከምድር በላይ የመኖር እድልን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ይህ እውቀት የወደፊት ተልእኮዎችን ያሳውቃል እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ አስተዋፅኦ ያደርጋል።
በአጠቃላይ ይህ ኤምኤልን መሰረት ያደረገ አካሄድ የከባቢ አየር መልሶ ማግኛዎችን ትክክለኛነት እና ቅልጥፍናን ለማሻሻል፣ ለ exoplanet ምርምር እና አሰሳ እድገት መንገድን የሚከፍት ተስፋ ሰጪ መንገድን ያሳያል።