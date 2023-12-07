ብርቅዬ የሰለስቲያል ክስተት፡ Betelgeuse በአስቴሮይድ ሊዮና ሊከበብ ነው።

በታኅሣሥ 11 ሊደረግ በተዘጋጀው አስደናቂ የሰማይ ዝግጅት ላይ፣ ብሩህ ኮከብ ቤቴልጌውስ ለጊዜው በአስትሮይድ ሊዮና ይያዛል። ሚስጥሩ ለጥቂት ሰኮንዶች ብቻ የሚቆይ ቢሆንም፣ ቤቴልጌውስን እንዳይታይ ወይም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲደበዝዝ ያደርገዋል። ይህ ያልተለመደ ክስተት ከጓዳላጃራ፣ ሜክሲኮ፣ እስከ ደቡብ ፍሎሪዳ፣ ከባሃማስ፣ ከስፔን፣ ከጣሊያን፣ ከግሪክ፣ ከቱርክ እና ከመካከለኛው እስያ የተዘረጋው ይህ ያልተለመደ ክስተት በምድር ላይ ባለው ጠባብ መንገድ ላይ ሊታይ ይችላል።
ሆኖም፣ በጥቅል መንገድ ላይ ለማይኖሩ፣ መበሳጨት አያስፈልግም። በደቡብ ኢጣሊያ የሚገኘው የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ 2.0 ፕሮጀክት ዝግጅቱን በቀጥታ ያስተላልፋል፣ይህንን የሰማይ ትዕይንት ሁሉም ሰው የመመልከት እድል ይሰጣል።
ይህ ክስተት ለከዋክብት ተመልካቾች ካለው ፍላጎት በተጨማሪ ለሳይንቲስቶች ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ከምድር በ550 የብርሀን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ቤቴልጌውዝ፣ በትልቅነቱ እና በብሩህነት የማይገመት ጠብታዎች የተነሳ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለረጅም ጊዜ ሲያስደስት ቆይቷል። መጪው አስማታዊ ክስተት የዚህን ግዙፍ ኮከብ ባህሪ እና ባህሪ ለመመልከት እና የበለጠ ለመረዳት ልዩ እድል ይሰጣል።
በተጨማሪም፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ አስትሮይድ ሊዮና ግንዛቤ ለማግኘት ይጠብቃሉ። መናፍስቱ የሊዮና መጠን፣ ቅርፅ፣ ቅንብር፣ እምቅ ከባቢ አየር እና የትናንሽ ጨረቃዎች እድል ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። እነዚህ ምልከታዎች ስለ ሊዮና ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል እና የመጠን ግምቶችን የበለጠ ለማጥበብ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጥንቆላውን በማጥናት ተለዋዋጭ ድምቀቱን ስለሚያንቀሳቅሱት የቤቴልጌውስ ትላልቅ ኮንቬክቲቭ ሴሎች የበለጠ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ክስተት የቤቴልጌውስን ገጽታ ለመመርመር እና ስለ ልዩ ባህሪያቱ የበለጠ ለማወቅ እድል ይሰጣል።
በድብቅ መንገድ ላይ ብትኖርም አልኖርክም ታኅሣሥ 11 በቀን መቁጠሪያህ ውስጥ ምልክት የምታደርግበት ቀን ነው። የኦሪዮን ህብረ ከዋክብት ታዋቂ አባል የሆነውን የቤቴልጌውስን ውበት እና ድንቅ ለማየት ጊዜ ይውሰዱ። በሌሊት ሰማያችን ላይ የሚፈጸሙት የሰማይ ክስተቶች እኛን መማረክ እና መነሳሳትን አያቆሙም።