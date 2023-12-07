ተመራማሪዎች በአውሎ ንፋስ ላሪ ወቅት ያልተጠበቀ የማይክሮፕላስቲክ ምንጭ አግኝተዋል

በአስደናቂ መገለጥ፣ ከሃሊፋክስ የመጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቡድን በኒውፋውንድላንድ ወደሚገኝ ገጠራማ አካባቢ ሄሮድስን ላሪ በሀሪኬን ወቅት በውቅያኖስ የሚመነጩ ማይክሮፕላስቲክ በከባቢ አየር ውስጥ ተሸክመው በንፁህ ማህበረሰቦች ውስጥ ሊቀመጡ ይችላሉ። ግኝታቸው የሳይንስ ማህበረሰብን አስገርሟል።
በዳልሆሲ ዩኒቨርሲቲ የአካባቢ ሳይንስ ማስተርስ ተማሪ የሆነችው አና ራያን ውጤቱ ያልተጠበቀ እና አስገራሚ መሆኑን ገልጻለች። ቡድኑ አንድ ትልቅ የመስታወት ሲሊንደር በኒውፋውንድላንድ አቫሎን ባሕረ ገብ መሬት በሴንት ሚካኤል አቅራቢያ አነስተኛ ማህበረሰብ በማስቀመጥ ከአውሎ ነፋሱ በፊት፣ በነበረበት እና በኋላ የአየር ናሙናዎችን እንዲሰበስብ በማድረግ ሙከራ አድርጓል።
ውጤቶቹ አስደናቂ ነበሩ። ከፍተኛው የማይክሮፕላስቲክ ክምችት የተገኘው በአውሎ ንፋስ ላሪ ሲሆን በቀን ከ100,000 በላይ ቅንጣቶች በካሬ ሜትር። ይህም ቀደም ሲል በከባቢ አየር ማይክሮፕላስቲክ ላይ ከተደረጉት ጥናቶች በእጅጉ የላቀ መሆኑን ሪያን ተናግሯል።
ኔቸር በተሰኘው በታዋቂው የሳይንስ ጆርናል ላይ በቅርቡ የወጣው የቡድኑ ጠቃሚ ጥናት ከዚህ ቀደም ያልታወቀ የማይክሮፕላስቲክ ምንጭ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። እነዚህ ቅንጣቶች ከውቅያኖስ ውስጥ እንደመጡ እና በማዕበሉ ወደ ከባቢ አየር እንደተወሰዱ እና በመጨረሻም ወደማይጠረጠሩ ማህበረሰቦች እንዳረፉ ደርሰውበታል።
ይህ መገለጥ በአካባቢያችን ስላለው የማይክሮፕላስቲክ ስርጭት እና ለሥነ-ምህዳር እና ለሰው ልጅ ጤና የሚያስከትለውን መዘዝ አሳሳቢ አድርጓል። ከ 5 ሚሊ ሜትር በታች የሆኑ ጥቃቅን የፕላስቲክ ቅንጣቶች የሆኑት ማይክሮፕላስቲክ የዱር አራዊት ወደ ውስጥ መግባቱን እና መርዛማ ኬሚካሎችን ወደ አካባቢው መልቀቅን ጨምሮ ከተለያዩ ጎጂ ውጤቶች ጋር ተያይዘዋል.
የዚህ ክስተት የረዥም ጊዜ እንድምታ እና በአስከፊ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ወቅት ለአየር ወለድ ማይክሮፕላስቲክ ተጋላጭ የሆኑ ማህበረሰቦችን እንዴት ሊጎዳ እንደሚችል ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር አሁን ያስፈልጋል። የዚህ ጥናት ግኝቶች የአካባቢያችንን ተጨማሪ ብክለት ለመከላከል የፕላስቲክ ብክለትን አጣዳፊነት ያጎላሉ.