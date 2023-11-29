የኒውዚላንድ ማህበር ከአውሮፓ ህብረት የምርምር እና ፈጠራ ፕሮግራም ጋር ዓለም አቀፍ ሳይንሳዊ ውህደትን ለማሳደግ

በቅርቡ የወጣው የፓርላማ ሪፖርት ኒውዚላንድ ከአውሮጳ ኅብረት የአድማስ አውሮፓ የምርምር እና ፈጠራ ፕሮግራም ጋር በመገናኘቷ የምታገኘውን ጉልህ ጥቅም አጉልቶ አሳይቷል። በፓርላማ የኢኮኖሚ ልማት፣ ሳይንስ እና ኢኖቬሽን ኮሚቴ የተካሄደው ሪፖርቱ ይህንን ማኅበር የተቋቋመውን ስምምነት በጥልቀት ተንትኖ ምንም ዓይነት ጉድለቶች የሉትም ሲል ደምድሟል። በተቃራኒው፣ ሪፖርቱ ጥቅሙ ቀስ በቀስ ከመካከለኛ እስከ በረዥም ጊዜ እንደሚወጣ ተንብዮአል።
ይህንን አጋርነት ከአውሮፓ ህብረት የምርምር እና ፈጠራ ፕሮግራም ጋር በመቀበል ፣ኒውዚላንድ እራሷን ከአለም አቀፍ የሳይንስ ማህበረሰብ ጋር ለማዋሃድ ተዘጋጅታለች። ከአውሮፓውያን ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ጋር ያለው ትብብር እውቀትን፣ ሀብቶችን እና እውቀትን ለመለዋወጥ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። ይህ የሃሳብ እና የአመለካከት ሽግግር በተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች እድገትን እንደሚያፋጥነው ጥርጥር የለውም ፣ ይህም ለኒው ዚላንድ ብቻ ሳይሆን ለአለም አቀፍ ሳይንሳዊ ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ይጠቅማል።
ይህ ማህበር ለመቅረፍ ካላቸው ቁልፍ ተግዳሮቶች አንዱ የአየር ንብረት ለውጥ ነው። ለዘላቂነት እና ለአካባቢ ጥበቃ ባለው ቁርጠኝነት የምትታወቀው ኒውዚላንድ፣ የአውሮፓ ህብረት በአየር ንብረት ምርምር እና በመቀነስ ስልቶች ያለውን ሰፊ ልምድ መውሰድ ትችላለች። ይህንን የጋራ ጥበብ በመጠቀም ኒውዚላንድ ፖሊሲዎቹን ማሳደግ፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ተግባራዊ ማድረግ እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ለሚደረገው ዓለም አቀፍ ጥረቶች ጉልህ አስተዋፅዖ ማድረግ ትችላለች።
ይህ የፓርላማ ሪፖርት ለኒው ዚላንድ ወደፊት ስላለው ትልቅ አቅም ብርሃን ያበራል። አገሪቷ ወደ ሆራይዘን አውሮፓ ፕሮግራም መግባቷ በአለምአቀፍ ሳይንሳዊ መድረክ ላይ ንቁ ተዋናዮች ለመሆን የሚያስችል ስትራቴጂካዊ እርምጃ መሆኑን በመግለጽ የዚህ አጋርነት ለውጥ የሚያመጣውን ተፅእኖ አጉልቶ ያሳያል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የአድማስ አውሮፓ ምርምር እና ፈጠራ ፕሮግራም ምንድን ነው?
መ፡ የአድማስ አውሮፓ ምርምር እና ፈጠራ ፕሮግራም በተለያዩ ዘርፎች ሳይንሳዊ ምርምርን፣ ፈጠራን እና የቴክኖሎጂ እድገትን ለማሳደግ ያለመ የአውሮፓ ህብረት ዋና ተነሳሽነት ነው።
ጥ፡ ኒውዚላንድ ከዚህ ማህበር እንዴት ትጠቀማለች?
መ፡ የኒውዚላንድ ከአውሮፓ ህብረት የምርምር እና ፈጠራ ፕሮግራም ጋር መተሳሰር እውቀትን እና ሃብትን መጋራትን፣ የትብብር የምርምር ጥረቶችን እና የፈጠራ እድሎችን ከአለም አቀፍ የሳይንስ ስርዓት ጋር መቀላቀልን ያበረታታል።
ጥያቄ፡ የአየር ንብረት ለውጥን መዋጋት በሪፖርቱ ለምን ትኩረት ተሰጠ?
መልስ፡ የአየር ንብረት ለውጥ አንገብጋቢ ዓለም አቀፍ ፈተና ነው፣ እናም ሪፖርቱ ይህንን ችግር ለመፍታት ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። የኒውዚላንድ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለው አጋርነት ሀገሪቱ የአየር ንብረት ፖሊሲዋን እና ቴክኖሎጅዎቿን እንድታሳድግ የሚያስችላትን ጠቃሚ እውቀት እና ግብአት ያቀርባል።