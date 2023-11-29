አብዮታዊ አዲስ የምስል ቴክኒክ የተንቀሳቃሽ ስልክ ምልክቶችን ግንዛቤ ያሳድጋል

በኤምአይቲ የተመራማሪዎች ቡድን ሳይንቲስቶች በህያዋን ህዋሶች ውስጥ ያሉ ብዙ ሞለኪውሎችን በአንድ ጊዜ እንዲመለከቱ የሚያስችል እጅግ አስደናቂ የምስል ቴክኒክ ፈጥሯል። ሴሉል በተባለው መጽሔት ላይ በወጣው ጥናት ላይ የተገለጸው ዘዴ ሴሉላር ተግባርን የሚያንቀሳቅሱትን ውስብስብ የሞለኪውላር ሲግናል ኔትወርኮች ለማጥናት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ቀደም ባሉት ጊዜያት የፍሎረሰንት ማይክሮስኮፖች በተወሰኑ ቀለሞች መካከል ያለውን ልዩነት የመለየት ችሎታቸው የተገደበ ሲሆን ይህም በሴሎች ውስጥ ያለውን የሞለኪውላዊ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ለመያዝ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ በዶ/ር ኤድዋርድ ቦይደን እና በቡድናቸው የተሰራው አዲሱ ቴክኒክ በተለያየ ፍጥነት ብልጭ ድርግም የሚሉ እና የሚያጠፉ የፍሎረሰንት ዘጋቢ ፕሮቲኖችን በመጠቀም ይህንን ውስንነት ተቋቁሟል። በጊዜ ሂደት ሴሎችን በምስል በመቅረጽ እና እያንዳንዱን የፍሎረሰንት ምልክት በስሌት በማውጣት ተመራማሪዎቹ የበርካታ ዒላማ ፕሮቲኖችን በአንድ ጊዜ መለወጥ ይችላሉ።
ይህ ግኝት ስለ ተለያዩ ባዮሎጂካል ሂደቶች ያለን ግንዛቤ ላይ ጉልህ አንድምታ አለው። የሳይንስ ሊቃውንት የምልክት መረቦች በሴሎች ውስጥ እንዴት እንደሚገናኙ በመመልከት እንደ ሴል እርጅና፣ የካንሰር ሜታስታሲስ እና በአንጎል ውስጥ መማር እና ትውስታን በመሳሰሉ ክስተቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ለምሳሌ, ቴክኒኩ በሴል ክፍፍል ዑደት ውስጥ በሚከሰቱ ሞለኪውላዊ ለውጦች ላይ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል, እንዲሁም ስለ ንጥረ ምግቦች ምላሽ, የጂን አገላለጽ ለውጦች እና የነርቭ ምልክቶች ግልጽ መግለጫ ይሰጣል.
"በሴሎች ውስጥ ያሉ ብዙ ሞለኪውሎችን በቅጽበት የማየት ችሎታ ጨዋታን የሚቀይር ነው" ብለዋል ዶክተር ቦይደን። "በተለያዩ የምልክት መስመሮች መካከል ያለውን ተለዋዋጭ መስተጋብር እንድንመረምር እና ሴሎች እንዴት እንደሚሠሩ በተሻለ እንድንረዳ ያስችለናል።"
በየጥ:
ጥ፡ አዲሱ የምስል ቴክኒክ እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ ቴክኒኩ በተለያየ ፍጥነት ብልጭ ድርግም የሚሉ የፍሎረሰንት ዘጋቢ ፕሮቲኖችን ይጠቀማል። በጊዜ ሂደት ሴሎችን በምስል በመቅረጽ እና እያንዳንዱን የፍሎረሰንት ምልክት በስሌት በማውጣት ተመራማሪዎች የበርካታ ዒላማ ፕሮቲኖችን መጠን በአንድ ጊዜ መከታተል ይችላሉ።
ጥ: የዚህ ቴክኒክ እምቅ አተገባበር ምንድን ነው?
መ፡ ይህ ዘዴ እንደ ሴል እርጅና፣ ካንሰር ሜታስታሲስ፣ በአንጎል ውስጥ መማር እና ትውስታን እና ሌሎችንም የምልክት መረቦች እንዴት እንደሚገናኙ በመግለጥ ያለንን ግንዛቤ የመቀየር አቅም አለው።
ጥ: ይህ ዘዴ ከቀድሞው የፍሎረሰንት ማይክሮስኮፕ ዘዴዎች እንዴት ይለያል?
መ: ቀደም ሲል የፍሎረሰንት ማይክሮስኮፕ ዘዴዎች በተወሰኑ ቀለሞች መካከል የመለየት ችሎታቸው ውስን ነበር. አዲሱ ቴክኒክ ሊታዩ የሚችሉ የሞለኪውላዊ ምልክቶችን ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ በመጨመር ይህንን ገደብ ያሸንፋል።
ጥ: የዚህ ዘዴ አተገባበር ውስብስብ ነው?
መ: አይ, የዚህ ዘዴ አተገባበር ቀላል እና ቀደም ሲል በቤተ ሙከራ ውስጥ በስፋት የሚገኙትን መሰረታዊ የብርሃን ማይክሮስኮፖች በመጠቀም ሊከናወን ይችላል.