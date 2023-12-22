አዲስ ጥናት በስቫልባርድ ውስጥ ሚቴን የማምለጥ ስጋትን አጋልጧል

በቅርቡ በአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ በምትገኘው ቀዝቃዛው የስቫልባርድ ደሴቶች የተካሄደ አንድ ጥናት ትልቅ የአካባቢን ስጋት አጋልጧል። ክልሉ ብዙ ጊዜ በሕዝብ ዘንድ የሚታለፍ ቢሆንም፣ ከፐርማፍሮስት በታች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኪዩቢክ ሜትር ሚቴን ይይዛል፣ ይህም ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ የዓለም ሙቀት መጨመርን ሊያባብስ ይችላል። ከዚህ ቀደም የነበሩ ግምቶች እንደሚጠቁሙት ይህ የታፈነ ጋዝ ታግዷል፣ ነገር ግን አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው ከቀዘቀዙ ማህተሞች ሊያመልጥ ይችላል። ይህ አደገኛ የግብረ-መልስ ዑደትን ሊያስነሳ ይችላል፣ ሙቀት መጨመር እና በአካባቢው ወደ ፐርማፍሮስት ማቅለጥ ሊያመራ ይችላል።
የግሪን ሃውስ ጋዞች፣ ሚቴንን ጨምሮ፣ በምድር የአየር ንብረት ቁጥጥር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ በእነዚህ ጋዞች ውስጥ አለመመጣጠን በተለይም እንደ ሚቴን ያሉ ኃይለኛ የሙቀት መጠን መጨመር በፕላኔታችን ላይ ለሕይወት ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአለም ሙቀት መጨመርን ወደ 45 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ለመገደብ የሚቴን ልቀት በ1.5% ገደማ መቀነስ እንዳለበት አስታውቋል።
ስቫልባርድ ፐርማፍሮስት ለሁለት ወይም ከዚያ በላይ ዓመታት በረዶ ሆኖ የቀረው፣ በታሪክ የተፈጥሮ መከላከያ ሆኖ ሲያገለግል፣ ከሥሩ የድንጋይ አፈጣጠር የተለቀቀውን ሚቴን ወጥመድ አድርጓል። ገና፣ ፕላኔቷ መሞቅ ስትቀጥል፣ ፐርማፍሮስት እየቀለጠ፣ የታሰረውን ሚቴን ለማምለጥ መንገዶችን ይፈጥራል። ይህ በተለይ በዌስት ስቫልባርድ ውስጥ በጣም አሳሳቢ ነው, ሞቃት ሁኔታዎች ወደ ቀጭን ፐርማፍሮስት እና ደካማ ሚቴን እንዲይዝ አድርጓል.
የዚህ የተጋላጭነት ግኝት የሙቀት ንባቦችን በጥንቃቄ መመርመር እና በተቆፈሩት አምዶች ውስጥ በአስር አመታት ውስጥ የተደረጉ ለውጦችን መከታተል ያስፈልገዋል። ተመራማሪዎቹ ከተጠኑት ጉድጓዶች ውስጥ ግማሽ ያህሉ ፐርማፍሮስትን ያካተቱ ሲሆን ግማሾቹ ደግሞ ጉልህ በሆነ የሚቴን ክምችት ላይ እንደ የመጨረሻ ማኅተም ሆነው ያገለግላሉ። ከእነዚህ ክምችቶች ውስጥ ሚቴን በከፍተኛ መጠን ሊለቀቅ መቻሉ በራሱ ዘላቂ የሆነ የግብረ-መልስ ዑደት እንዲኖር፣ የአለም ሙቀት መጨመርን ለማፋጠን እና የአየር ንብረት ቀውሱን ያባብሳል።
እንደ እድል ሆኖ፣ አሁን ያለው የሚቴን ፍሳሽ አነስተኛ ነው፣ ይህም ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ እድል ይሰጣል። የቅድመ ማስጠንቀቂያዎችን ማዳመጥ እና ፐርማፍሮስት ለሸሸ ሙቀት መንስዔ እንዳይሆን ለመከላከል እርምጃዎችን መተግበር ወሳኝ ነው። ይህን በማድረግ፣ ስቫልባርድ የአለም የአየር ንብረት ለውጥን የሚያባብስ ስጋት ሳይሆን ለታፈነ ጋዝ የቀዘቀዘ መቃብር ሆኖ መቆየቱን ማረጋገጥ እንችላለን።
የምርምር ግኝቶቹ በ Frontiers in Earth Science ውስጥ ታትመዋል እና [እዚህ] (አገናኝ) ማግኘት ይችላሉ።