የበረዶ መፈጠር እና የፈንገስ ፕሮቲኖች፡ ከኋላው ያለውን ምስጢር ይፋ ማድረግ

የበረዶ መፈጠር ቀላል ሂደት ይመስላል, ነገር ግን ብዙውን ጊዜ በፈንገስ የሚመረቱ ፕሮቲኖችን እርዳታ ይጠይቃል. ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ፣ ውሃ ይቀዘቅዛል ተብሎ በሚታሰበው 0°C (32°F) ላይ አይቀዘቅዝም። ንፁህ ውሃ በሚገርም ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ይቀዘቅዛል፣ በ -46°ሴ (-50.8°F) አካባቢ። ታዲያ ለምንድነው በ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚቀዘቅዘው? መልሱ የበረዶ ኒውክሌተሮች ተብለው በሚታወቁት ፕሮቲኖች ውስጥ ነው.
እንደ ባክቴሪያ፣ ነፍሳት እና ፈንገሶች ያሉ ፍጥረታት የበረዶ መፈጠርን የሚጀምሩት ንፁህ ውሃ በተለምዶ በረዶ ከሚሆን በላይ በሆነ የሙቀት መጠን ነው። የዩታ ዩኒቨርሲቲ እና የቦይስ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የበረዶ መፈጠርን በማስተዋወቅ እና በመከልከል ላይ ስላላቸው ቅልጥፍና የበለጠ ለመረዳት ወደ ፈንገስ የበረዶ ኒዩክሌተሮች አለም ገብተዋል።
ቡድኑ በ Fusarium acuminatum fungus በተመረቱት ኒውክሌተሮች ላይ ጥናት ያካሄደ ሲሆን አስደናቂ የበረዶ ግግር እና የበረዶ ቅርጽ ስራዎችን አግኝቷል። ግኝታቸው በበረዶ እድገት እና በመከልከል መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት የሚጠቁም ሲሆን ይህም የፈንገስ የበረዶ ኒዩክሌተሮች ልዩ ባህሪያት ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
የበረዶ ኒዩክሌተሮች የውሃ ሞለኪውሎች የበረዶ ክሪስታሎች መፈጠርን የሚጀምሩበት የኒውክሊየሽን ሂደትን ያፋጥኑታል። የንጹህ ውሃ የማያቋርጥ ሞለኪውላዊ እንቅስቃሴ የክሪስታል አስኳል እንዳይፈጠር እንቅፋት በመሆኑ ከኒውክሊየስ ጋር ይታገላል። የበረዶ ኑክሌር ፕሮቲኖች የውሃ ሞለኪውሎችን በማዋሃድ እና ይህን አስኳል እንዲፈጥሩ ያግዛሉ፣ አንዳንድ የባክቴሪያ ኒዩክሌተሮች በጣም ውጤታማ በመሆናቸው በበረዶ መንሸራተቻ ስፍራዎች ውስጥ ለበረዶ ስራ ያገለግላሉ።
ቡድኑ በተጨማሪም Fusarium nucleators ምንም እንኳን በሌሎች ፍጥረታት ከተፈጠሩት ያነሱ ቢሆኑም ልዩ ቅልጥፍና እንዳላቸው አረጋግጧል። እነዚህ የፈንገስ ፕሮቲኖች አንድ ላይ ሆነው የበረዶ ኒውክሊየስን በእጅጉ የሚረዱ ውስብስብ አወቃቀሮችን መፍጠር ይችላሉ። በላብራቶሪ ውስጥ ደረጃቸው በሚቀንስበት ጊዜ እንኳን, አሁንም የኑክሌር ሂደትን ቀስቅሰዋል.
ፈንገሶች እነዚህን የበረዶ ኒውክሌተሮች የሚያመርቱት ለምን እንደሆነ እንቆቅልሽ ሆኖ ይቆያል። ተመራማሪዎች ጠቃሚ መላመድ ወይም በአጋጣሚ የተፈጠረ የጎንዮሽ ጉዳት ሊሆን እንደሚችል ቢገምቱም፣ ከምርታቸው በስተጀርባ ያለውን እውነተኛ ዓላማ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
በረዶ የሚፈጠርበትን ቦታ ለመቆጣጠር እና በእንቅልፍ ወቅት እራሳቸውን ለማዳን የበረዶ ኒዩክሌተሮችን ከሚጠቀሙ እንቁራሪቶች ውስጥ ካሉ ፀረ-ፍሪዝ ንብረቶች መነሳሳት ፈንገሶች ተመሳሳይ ዘዴ ሊኖራቸው ይችላል? ይህ ጥያቄ መልስ አላገኘም.
ሳይንቲስቶች የበረዶ ኒዩክሌይተሮችን ሚስጥሮች መግለጻቸውን ሲቀጥሉ፣ ምግብን የማቀዝቀዝ፣ በረዶ የማመንጨት፣ ደመና የመፍጠር እና የሰውን ሴሎች የሚያቀዘቅዙ ይበልጥ ቀልጣፋ ዘዴዎችን ልናገኝ እንችላለን። መጪው ጊዜ የቀዘቀዙ ፈጠራዎችን አቅም ይይዛል።