የ50-አመት ምስጢር ተፈቷል፡ ቅሪተ አካላት እንደ እፅዋት በስህተት የታወቁት የጨቅላ ኤሊዎች ናቸው።

ላለፉት 50 ዓመታት ሳይንቲስቶችን ሲያደናግር የነበረው ጉዳይ በመጨረሻ ተሰንጥቋል። በመጀመሪያ እፅዋት እንደሆኑ የሚታመኑ ሁለት ትናንሽ ክብ ቅሪተ አካላት እንደ ሕፃን ዔሊዎች ተመድበዋል። ቅሪተ አካላቱ የተሰበሰቡት በ1950ዎቹ እና 70ዎቹ መካከል በቪላ ዴሌቫ ከተማ በፓድሬ ጉስታቮ ሁሬታስ በተባለ የኮሎምቢያ ቄስ ነው።
በተገኙበት ጊዜ ሁየርታስ ቅሪተ አካሎቹን እንደ እፅዋት በተሳሳተ መንገድ ለይቷቸዋል ምክንያቱም በእያንዳንዱ ናሙና ላይ የቅጠል ጥለት በሚመስለው። ይሁን እንጂ በቺካጎ በሚገኘው የፊልድ ሙዚየም ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ክብ ቁሶች በእውነቱ ሕፃን ዔሊዎች ናቸው።
የምርምር ቡድኑ አካል የሆነው ፋቢያኒ ሄሬራ፣ “በዝርዝር ስታዩት፣ በቅሪተ አካላት ላይ የሚታዩት መስመሮች የአንድ ተክል ደም መላሽ ቧንቧዎች አይመስሉም—ይህ ምናልባት አጥንት ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ ነበርኩ። ተጨማሪ ትንታኔ ሲደረግ፣ ቅሪተ አካላት የተፈጠሩት ከ132 እስከ 113 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ እንደሆነ፣ ይህም በዳይኖሰር ዘመን ውስጥ እንዳስቀመጣቸው ተረጋግጧል።
በጣም የሚያስደንቀው ግን የህፃናት ዔሊዎች መሞታቸውን ሲገናኙ ብቻ እየፈለፈሉ መሆናቸው ነው። ስለ ቅሪተ አካላት የተማከረው የቅሪተ አካል ተመራማሪው ኤድዊን-አልቤርቶ ካዴና፣ “ይህ በእርግጠኝነት የዔሊ አጥንት የላይኛው ዛጎል ካራፓሴ ይመስላል” ብለዋል። የበለጠ ዝርዝር ፎቶዎች ሲመረመሩ፣ ኤሊዎቹ እጅግ በጣም ወጣት እንደሆኑ ግልጽ ሆነ። ካዴና ተገረመች፣ “ይህ አስደናቂ ነው፣ ምክንያቱም ይህ ኤሊ ብቻ ሳይሆን የሚፈልቅበት ናሙናም ነው፣ በጣም በጣም ትንሽ ነው” ስትል ተናግራለች።
ከዚህ አስደናቂ ግኝት አንጻር ተመራማሪዎቹ የዔሊ እና የእፅዋት ውህደት በሆነው በታዋቂው የፖክሞን ገፀ ባህሪ አማካኝነት ቅሪተ አካላትን “ቱርትዊግ” ሲሉ በቀልድ መልክ ሰይመውታል። የእነዚህ ቅሪተ አካላት እንደገና መመደብ ቀጣይነት ያለው ዝግመተ ለውጥ እና ስለ ተፈጥሮው ዓለም ያለን ግንዛቤ መሻሻልን ለማስታወስ ያገለግላል።