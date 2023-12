አዲስ ጥናት ርችቶች አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የወፍ ፍልሰትን ያሳያል

By

በቅርቡ በአምስተርዳም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተመራው ዓለም አቀፍ ጥናት በአዲሱ ዓመት ዋዜማ በዓላት ላይ ርችት በአእዋፍ ሕዝብ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ፍንጭ ሰጥቷል። ጥናቱ "ርችቶች በአእዋፍ ማህበረሰቦች ዙሪያ" በሚል ርዕስ እና Frontiers in Ecology and the Environment በተባለው ጆርናል ላይ ታትሞ በዓለም ዙሪያ ትላልቅ ርችቶች ነፃ ዞኖች እንዲፈጠሩ ይጠይቃል።

ጥናቱ ከአየር ሁኔታ ራዳር እና ከአእዋፍ ቆጠራ የተገኘውን መረጃ ተጠቅሞ የወፎችን ፈጣን የበረራ ምላሽ ርችት ምላሽ ለመተንተን። ተመራማሪዎቹ በአዲሱ አመት ዋዜማ ላይ የሚደረጉ ርችቶች በብዛት መጠቀማቸው እስከ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ወፎችን እንደሚጎዳ አረጋግጠዋል። ውጤቱ በመጀመሪያዎቹ አምስት ኪሎሜትሮች ውስጥ በጣም ጎልቶ ይታያል፣ ነገር ግን አሁንም ከመደበኛ ምሽቶች ጋር ሲነፃፀሩ በ10 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ የሚበሩ ብዙ ወፎች አሉ።

ጥናቱ በተለይ እንደ ዝይ፣ ዳክዬ እና አንጀት ያሉ ትላልቅ ወፎች ርችቶች እንደሚጎዱ አረጋግጧል። እነዚህ ወፎች ርችቱ ከተጀመረ በኋላ ለሰዓታት በሚያስደንቅ ከፍታ ላይ ይበርራሉ፣ ይህም ለአደጋ መጥፎ የአየር ሁኔታ መጋለጥ ወይም በድንጋጤ ምክንያት አደጋዎችን ያስከትላል።

በተለይ በኔዘርላንድስ 62 በመቶ የሚሆኑት ወፎች በ2.5 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ውስጥ የሚኖሩት በኔዘርላንድ ውስጥ በወፍ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ርችት የሚያስከትለው መዘዝ ከፍተኛ ነው። ይህ ኃይልን መቆጠብ ወሳኝ በሆነበት በቀዝቃዛው የክረምት ወራት ለወፎች ተግዳሮቶችን ይፈጥራል።

እነዚህን አሉታዊ ተጽእኖዎች ለመቀነስ ተመራማሪዎቹ ርችት-ነጻ ዞኖችን መተግበር እና ከፍተኛ እና ፈንጂ ርችቶችን መጠቀምን እንደሚቀንስ ይጠቁማሉ. የአእዋፍን ህዝብ ረብሻ ለመቀነስ እንደ ድሮን ሾው ወይም ጌጥ ርችቶች ያለ ድምፅ ማሰማት ያሉ አማራጮችን ማሰስ ሀሳብ አቅርበዋል።

በስደተኛ አእዋፍ ላይ ካለው ተጽእኖ በተጨማሪ ርችቶች በዱር አራዊት ላይ የሚያስከትለውን አጠቃላይ ተጽእኖ ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው. የዚህ ጥናት ትኩረት በአእዋፍ ብዛት ላይ ቢሆንም፣ ውሾች እና የቤት እንስሳትን ጨምሮ ሌሎች እንስሳት ርችቶች ጋር ተያይዞ በሚሰማው ከፍተኛ ድምጽ ምክንያት ጉዳት እና ጭንቀት ሊደርስባቸው ይችላል።

ርችቶች በዱር አራዊት ላይ የሚያደርሱትን አሉታዊ ተፅእኖ ለመቀነስ እርምጃዎችን መውሰዱ አሁንም የደስታ እና የፈንጠዝያ መንፈስን እየጠበቀ ለአካባቢ ጥበቃ ኃላፊነት የሚሰማቸው በዓላትን ሊያስከትል ይችላል።