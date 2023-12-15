በቅርብ ጊዜ በአርጀንቲና ፑና ዴ አታካማ በረሃ የተገኘ ግኝት በዚህ ከፍተኛ በረሃ ሐይቆች ውስጥ ድብቅ ዓለምን ይፋ አድርጓል። ከዚህ ቀደም በሳይንስ የማይታወቅ፣ ይህ አካባቢ በጨው ሜዳዎች የተከበበ የሐይቆች ስርዓት ይመካል። እጅግ በጣም ደረቅ ከመሆኑ የተነሳ የፑና ዴ አታካማ በረሃ ለአብዛኞቹ የሕይወት ዓይነቶች የማይመች ነው፣ ነገር ግን ተመራማሪዎች አሁን በእነዚህ ሐይቆች ውስጥ የበለጸገ ሥነ-ምህዳር መኖሩን ዘግበዋል።
የማይክሮባዮሎጂስት ማሪያ ፋሪያስ እና ፕሮፌሰር ብሪያን ሃይኔክ ከኮሎራዶ ቦልደር ዩኒቨርሲቲ ባለፈው አመት ባደረጉት ጉዞ በዚህ ድብቅ ዓለም ተሰናክለዋል። ሳይንቲስቶቹ ፈታኝ ጉዞ ጀመሩ፣ ለዘጠኝ ሰዓታት ያህል በቆሻሻ መንገድ እየነዱ በአንዲት ትንሽ መንደር ውስጥ ቆዩ። ሃይኔክ በሳተላይት ምስሎች እየተመራ የሐይቆች ኔትወርክ የሚመስለውን አስተዋለ፣ ይህም የበለጠ እንዲመረምሩ አነሳስቷቸዋል።
ችግሮች ቢኖሩትም ሃይኔክ እና ፋሪያስ ከ12 ሄክታር በላይ የሚረዝሙ 25 ሐይቆች ባገኙ ጊዜ ጥረቶቹ ፍሬ አፍርተዋል። በውሃው ውስጥ፣ ድንቅ የሆኑ ስትሮማቶላይቶችን ተመለከቱ - ትላልቅ የድንጋይ ክምችቶችን የሚፈጥሩ ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰቦች። እነዚህ ስትሮማቶላይቶች ከቢሊዮን አመታት በፊት በምድር ላይ ከነበሩት በመጀመሪያዎቹ የአካይያ ዘመን የነበሩትን ይመስላሉ።
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት በምድር ላይ ያለውን ጥንታዊ ህይወት ከመረዳት በላይ ይዘልቃል. ሃይኔክ ሐይቆች በአንድ ወቅት ከምድር ጋር ተመሳሳይ በሆነችው በማርስ ላይ ሕይወት እንዴት ሊዳብር እንደሚችል ግንዛቤ ሊሰጡ እንደሚችሉ ይጠቁማል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ዘመናዊ ማህበረሰቦች በማጥናት የማርስን አለቶች ያለፈ ህይወት ምልክቶችን ሲመረምሩ ምን መፈለግ እንዳለባቸው ጠቃሚ እውቀት ሊያገኙ ይችላሉ።
እንደ አለመታደል ሆኖ አንድ ኩባንያ አካባቢውን ለሊቲየም ማዕድን በማከራየት በዚህ ልዩ አካባቢ ተጨማሪ ሙከራዎችን እና ምርምሮችን ለማድረግ አጣዳፊነት አለ። የማዕድን ፕሮጀክቱ ሊለውጥ እና ሐይቆችን ለዘላለም ሊለውጥ ይችላል። ምንም እንኳን ይህ ስጋት ቢኖርም ፕሮፌሰር ሃይኔክ በግኝቱ ተገርመዋል እና በሳይንሳዊ ግንዛቤ ላይ ሊኖረው የሚችለውን ጥልቅ ተፅእኖ አፅንዖት ይሰጣሉ ።
እንደነዚህ ያሉት ግኝቶች በዘመናዊው ዓለም ውስጥ እንኳን, የተደበቁ ድንቅ ነገሮች ለመገለጥ እየጠበቁ መሆናቸውን ያስታውሰናል. የፑና ዴ አታካማ በረሃ አሁንም ከምድር ገጽ በታች ያሉትን ምስጢራት አስታዋሽ ይሰጣል።