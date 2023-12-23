አደጋ ላይ ያሉ ሰዎች፡- ስድስተኛው የጅምላ መጥፋት

ማጠቃለያ፡- ሳይንቲስቶች የሰው ልጅ በጅምላ እየጠፋ ባለው ስድስተኛው የጅምላ መጥፋት አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ፣ ይህም በሰው ልጆች አጥፊ ባህሪ እና በተፈጠረው የአየር ንብረት ቀውስ ምክንያት ነው። አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው የእንስሳት ዝርያዎች ከተጠበቀው በላይ በ 35% እየጠፉ ነው. በጅምላ መጥፋት ወቅት አሸናፊዎች እና ተሸናፊዎች ሁሌም ብቅ እያሉ፣ ስለሰው ልጅ እጣ ፈንታ እርግጠኛ አለመሆን አለ። ስድስተኛው የጅምላ መጥፋት ባዮስፌርን ሊለውጥ ይችላል ፣ ይህም የሰው ልጅ ያለ ምንም እርምጃ በሕይወት ለመኖር አስቸጋሪ ያደርገዋል። የብዝሃ ህይወት ይድናል ነገር ግን የዚህ የመጥፋት ክስተት አሸናፊዎች ለመተንበይ አስቸጋሪ ናቸው. ያለፈውን የጅምላ መጥፋት መረዳቱ አሁን ባለው ጊዜ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማስተዋልን ይሰጣል።
እውነቱን መግለጥ፡ የዳይኖሰር መጥፋት
በምድር ታሪክ ውስጥ የጅምላ መጥፋት ተከስቷል፣ እነርሱን ከመረዳት በስተጀርባ ያለው ሳይንስ በአንጻራዊነት አዲስ ነው። ራዲዮሜትሪክ የፍቅር ጓደኝነት እድገቶች ተመራማሪዎች የጥንት አለቶች ዕድሜ በትክክል እንዲወስኑ አስችሏቸዋል. ይህም የኖቤል ተሸላሚውን የፊዚክስ ሊቅ ሉዊስ አልቫሬዝ እና ልጁን ዋልተርን ቀዳሚ ስራ ለመስራት ምቹ ሁኔታን አስቀምጧል። እ.ኤ.አ. በ1980 በአለም አቀፍ ደረጃ በብዙ ስፍራዎች የሚገኘውን በኢሪዲየም የበለፀገውን “Iridium Anomaly” የተባለውን ደለል አለት የሚያሳይ ወረቀት አሳትመዋል። ይህ ያልተለመደ ሁኔታ ዳይኖሶሮችን ያጠፋው የመጥፋት ክስተት ምክንያት ከሆነው ግዙፍ አስትሮይድ ተጽዕኖ ጋር ተቆራኝቷል።
መጀመሪያ ላይ ጥርጣሬን አጋጥሞታል, ተጨማሪ ጥናቶች የኢሪዲየም አኖማሊ መኖሩን አረጋግጠዋል, እና በሜክሲኮ ዩካታን ባሕረ ገብ መሬት የባህር ዳርቻ, ቺክሱሉብ ክሬተር ተብሎ የሚጠራው እሳተ ገሞራ የተፅዕኖ ቦታ ሆኖ ተለይቷል. በተፅእኖው የተከሰተ የአለም ቅዝቃዜ ፀሀይን በመዝጋት እና ፎቶሲንተሲስን በማስተጓጎል የመጥፋት ክስተትን አስከትሏል። የተፅዕኖው መዘዝ አስከፊ ነበር፣ ፍርስራሹ እየዘነበ እና ሱናሚ የመሰለ የውሃ መጠን ከፍተኛ ውድመት አስከትሏል።
የዳይኖሰር መጥፋት የሰውን ልጅ ጨምሮ አጥቢ እንስሳት በአዲሱ የስነምህዳር ገጽታ እንዲበለጽጉ እድል ፈጠረ። ነገር ግን፣ የሰው ልጅ ህልውናን ለማረጋገጥ አስደናቂ እርምጃ የሚያስፈልግበት የወደፊት እድል ስለሚገጥመው ካለፈው መማር እና የእነዚህን የመጥፋት ክስተቶች መጠን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው። ከቀደምት የጅምላ መጥፋት ትምህርቶችን መረዳታችን አሁን ላለው ችግር ምላሻችንን ለማሳወቅ እና በምድር ላይ ያለውን የህይወት ልዩነት ለመጠበቅ ይረዳል።