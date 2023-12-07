የፀሃይ ኮሮናል ሆል በፀሐይ እንቅስቃሴ ላይ ፍላጎት ፈጠረ

ማጠቃለያ፡ ከጁፒተር በአምስት እጥፍ የሚበልጥ የፀሐይ ዘውድ ቀዳዳ በአሁኑ ጊዜ በስርአተ ፀሐይ ላይ መነቃቃትን እያስከተለ ነው። ጉድጓዱ ከመሬት ርቆ የሚሽከረከር ቢሆንም፣ በቅርብ ጊዜ በአቅጣጫችን ላይ ቅንጣቶችን በመልቀቁ ቀላል የፀሐይ ማዕበል አስከትሏል። ኮርኒል ቀዳዳዎች የፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ የሚከፈትባቸው ትላልቅ ቦታዎች ናቸው, በአልትራቫዮሌት የሞገድ ርዝመት ውስጥ እንደ ጥቁር ንጣፍ ይታያሉ. የቅርቡ የዘውድ ቀዳዳ ወደ 800,000 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ሲሆን ይህም ከጁፒተር ዲያሜትር በእጅጉ ይበልጣል። ከጉድጓዱ ውስጥ ያለው የፀሐይ ንፋስ ከምድር ማግኔቶስፌር ጋር መስተጋብር ይፈጥራል እና የሚያምሩ አውሮራዎችን ይፈጥራል። የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በኃይል አውታረ መረቦች እና የመገናኛ ስርዓቶች ላይ ጣልቃ ሊገቡ ቢችሉም, የቅርቡ አውሎ ነፋሱ ተፅእኖ በጣም አናሳ ነበር.
ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የፀሐይ እንቅስቃሴ የፀሐይ ክስተቶችን ፍላጎት ያሳድጋል
የፀሐይ ብርሃን አምጪው በተለይ ዘግይቶ ሲሰራ የሳይንቲስቶችን እና የኮከብ ተመልካቾችን ትኩረት ስቧል። የጁፒተርን መጠን በአምስት እጥፍ የሚበልጥ የማሞዝ ክሮናል ቀዳዳ ቅንጣቶችን ወደ ስርአተ ፀሐይ ሲተኩስ ተስተውሏል። ይህ ክስተት የፀሐይን ባህሪ በተመለከተ ፍላጎት እና ጉጉትን ቀስቅሷል።
ፀሀይ የጨመረ እንቅስቃሴ ዑደቶችን ታደርጋለች፣የፀሀይ ከፍተኛ በመባል ይታወቃል፣ከዚያም አንፃራዊ የመረጋጋት ጊዜ፣የፀሀይ ዝቅተኛ ይባላል። እነዚህ ዑደቶች ከመግነጢሳዊ ዑደቶች ጋር ይገጣጠማሉ፣ በዚህ ጊዜ የፀሐይ ሰሜን እና ደቡብ ምሰሶዎች አቀማመጥ ይገለበጣሉ። የሚቀጥለው የፀሐይ ከፍተኛው በ2024 አካባቢ እንደሚሆን ይጠበቃል።
የኮርኔል ቀዳዳዎች የፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ ሰፊ ክፍተቶችን ሲገልጥ የሚከሰቱ አስደናቂ ክስተቶች ናቸው። እነዚህ ቀዳዳዎች በአልትራቫዮሌት የሞገድ ርዝመት ውስጥ ብቻ ሊታዩ ይችላሉ, ከአካባቢያቸው የበለጠ ቀዝቃዛ እና ደብዘዝ ያሉ ጥቁር ነጠብጣቦች ይታያሉ. አሁን ያለው የዘውድ ቀዳዳ ከምድር ርቆ 800,000 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው በረዥሙ ዘንግ ላይ ዞሯል።
ቀደም ሲል ክሮኒል ቀዳዳው ምድርን ገጥሞታል፣ በዚህም ምክንያት በታህሳስ 4 እና 5 ላይ ቀለል ያለ የፀሐይ ማዕበል አስከተለ። ከጉድጓዱ የሚነሱ የፀሐይ ነፋሳት ከምድር ማግኔቶስፌር ጋር ይገናኛሉ፣ እንደ አውሮራስ ያሉ የተፈጥሮ ክስተቶችን ይፈጥራሉ። የፀሐይ አውሎ ነፋሶች የኃይል መረቦችን ፣ የሳተላይት ኦፕሬሽኖችን እና የግንኙነት ስርዓቶችን የማስተጓጎል አቅም ቢኖራቸውም ፣ የቅርብ ጊዜ አውሎ ነፋሱ ከ G1 እስከ G2 ደረጃ ላይ ብቻ ደርሷል ፣ ይህም አነስተኛ ውጤቶችን አስከትሏል ።
የፀሀይ የተጠናከረ እንቅስቃሴ ሳይንሳዊ ፍላጎትን ስላሳየ ተመራማሪዎች ስለ ኮከባችን ምስጢር ጠለቅ ብለው እንዲመረምሩ አድርጓል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ክስተቶች በማጥናት ስለ ፀሐይ ባህሪ እና በፕላኔታችን ላይ ስላለው አንድምታ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።