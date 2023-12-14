ቀደምት ወፎች፡ የኒያንደርታል ዲ ኤን ኤ ከማለዳ ሰዎች ጋር የተገናኘ

አንድ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ቀደም ብለው ለመተኛት እና ቀደም ብለው ለመንቃት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እንደ ኒያንደርታሎች እና ሌላ የጠፉ ዘመድ ተመሳሳይ ዲ ኤን ኤ ሊጋሩ ይችላሉ ። በሳን ፍራንሲስኮ የሚገኘው የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በዘመናዊ ሰዎች ውስጥ ቀደምት እድገት ጋር የተዛመዱ ጂኖችን ከኒያንደርታሎች እና ከዴኒሶቫን ዲ ኤን ኤ ጋር አወዳድረው ነበር። በዩናይትድ ኪንግደም ላይ የተመሰረተ ትልቅ ዳታቤዝ በመጠቀም፣ እንደ ኒያንደርታሎች ተመሳሳይ ቀደምት እያደገ የመጣ የጂን ልዩነት ያላቸው ግለሰቦች ቀደም ብለው ከእንቅልፍ ለመነሳት ያላቸውን ምርጫ በራሳቸው ሪፖርት የማድረግ እድላቸው ሰፊ ነው ብሏል።
የዝግመተ ለውጥ ጄኔቲክስ ተመራማሪው ቶኒ ካፕራ ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሳን ፍራንሲስኮ ብዙ ዘመናዊ ሰዎች የቀድሞ አባቶቻቸው በሰሜን አውሮፓ ካለው ህይወት ጋር እንዲላመዱ ስለሚረዳቸው የኒያንደርታል ጂን ተሸክመዋል። ዘረ-መል በቀጥታ ከማለዳ ሰው ጋር የተገናኘ ሳይሆን ፈጣን የሩጫ ውስጣዊ ሰዓት ስላለው ከወቅታዊ የብርሃን ደረጃዎች መለዋወጥ ጋር በተሻለ ሁኔታ መላመድ ይችላል። ተመራማሪዎቹ አመቱን ሙሉ የብርሃን መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በሚለዋወጥባቸው ከፍታ ቦታዎች ላይ፣ የበለጠ ተለዋዋጭ የሆነ የውስጥ ሰአት መኖሩ ለህልውና ይጠቅማል ብለዋል።
በጥናቱ ላይ ያልተሳተፉት የለንደን ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ማርክ ማስሊን ስለ ግኝቶቹ አስተያየት ሲሰጡ የዘረመል ማስረጃዎች በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ግለሰቦች በእውነት “የማለዳ ሰዎች” ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ እንደሚደግፉ ጠቁመዋል። ሰዎች ከሐሩር ክልል አፍሪካ ወደ ዩራሲያ ሲሰደዱ፣ ቀድሞ ከቀዝቃዛው የአየር ጠባይ ጋር የተላመዱ ኒያንደርታሎች አጋጠሟቸው። ጥናቱ በዘመናዊ ሰዎች እና በጠፉ ዘመዶቻቸው መካከል ስላለው የጄኔቲክ ተመሳሳይነት የበለጠ ግንዛቤን ይሰጣል።
ኒያንደርታልስ እና ዴኒሶቫንስ ከ40,000 አመታት በፊት ከቅሪተ አካል መዝገብ ከመጥፋታቸው በፊት በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ አመታት አደን እና መሰብሰብ ኖረዋል። ይህ ጥናት እነዚህ ጥንታዊ ዘመዶች በዘመናችን ሰዎች ውስጥ ትተውት የሄዱትን የዘረመል ውርስ ላይ ብርሃን ያበራል፣ ይህም የእንቅልፍ ዘይቤን እና የሰርከዲያን ሪትሞችን ባዮሎጂያዊ መሠረት ለማብራራት ይረዳል።