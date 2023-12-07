ጥናት በሌሊት ወፍ አመጋገብ ውስጥ አስገራሚ ልዩነትን ያሳያል

የላይብኒዝ የብዝሃ ህይወት ለውጥ ትንተና ኢንስቲትዩት አዲስ ጥናት በሌይስለር የሌሊት ወፎች የሚበሉትን ያልተጠበቁ ሰፊ የነፍሳት ዝርያዎችን በዲ ኤን ኤ በምርመራ መገኘቱን አረጋግጧል። በብዝሃ ህይወት ዳታ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ የእነዚህን የሌሊት ወፎች የአመጋገብ ልማዶች ላይ ብርሃን የፈነጠቀ ሲሆን ለዝርያዎች ጥበቃ የአመጋገብ ምርጫዎችን የመረዳትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
የአነስተኛ የእንስሳት ዝርያዎችን አመጋገብ መወሰን, በተለይም ምሽት ላይ, ፈታኝ ሊሆን ይችላል. የሌይስለር የሌሊት ወፎች በደን የሚኖሩ በመሆናቸው ለማወቅ አስቸጋሪ ስላደረጋቸው የጥናት ቡድኑ ተጨማሪ ችግሮች አጋጥመውታል። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ በምሽት ጫካ ውስጥ የሌሊት ወፍ ራዲዮ ማሰራጫዎችን በመከታተል ዋጋ ያለው ዲ ኤን ኤ የያዘውን የሌሊት ወፍ ጠብታ ናሙናዎችን መሰብሰብ ችለዋል።
ቡድኑ በተለየ ሁኔታ የተነደፈውን “የጓኖ ወጥመድ” በመጠቀም የሌሊት ወፎችን ከሚሰቅሉበት ጉድጓድ ውስጥ ቆሻሻዎችን ሰበሰበ። በዲ ኤን ኤ ላይ በተጣለው ቆሻሻ ላይ የተደረገው ጥናት ከ350 በላይ የተለያዩ የነፍሳት ዝርያዎች በሌሊት ወፎች ይበላሉ። በምናሌው ውስጥ የተለያዩ የእሳት እራቶች፣ ዝንቦች፣ ትንኞች፣ ጥንዚዛዎች፣ ትኋኖች እና ሌሎች ትናንሽ እንስሳት ይገኙበታል።
ተመራማሪዎቹ የነፍሳትን ዝርያዎች ከመለየት በተጨማሪ በጊዜ ሂደት በተበላሹ ነፍሳት ስብጥር ላይ ለውጦችን ተመልክተዋል. ከመጋቢት መጨረሻ እስከ ሰኔ መጨረሻ ድረስ የዝርያዎቹ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ በነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ እንደገና እየቀነሰ መጥቷል. እነዚህ ንድፎች ከተወሰኑ የነፍሳት ቡድኖች የእንቅስቃሴ ቅጦች ጋር የተጣጣሙ ናቸው.
በኤልቢቢ የሜታባርኮዲንግ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ዶ/ር ሳራ ቡርላት ይህ መረጃ ለጥበቃ ጥረቶች ያለውን ጠቀሜታ በመግለጽ በግኝቶቹ መደሰታቸውን ገልጸዋል። የሌይስለርን የሌሊት ወፍ ምርጦችን በመረዳት፣ የጥበቃ ባለሙያዎች ሁለቱንም የሌሊት ወፎች እራሳቸውን እና ለአዳኝ ነፍሳት የሚያስፈልጉትን መኖሪያዎች በተሻለ ሁኔታ መጠበቅ ይችላሉ።
ይህ ጥናት የዱር አራዊት ዝርያዎችን አመጋገብ በማጥናት የዲኤንኤ ትንተና ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል እና በአዳኞች እና በአዳኞች መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት በተፈጥሮ ስነ-ምህዳር ውስጥ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የአመጋገብ ምርጫዎችን እና በእነሱ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩትን ነገሮች መረዳት ውጤታማ የሆነ የጥበቃ እና የአስተዳደር ስልቶችን ለማግኘት ወሳኝ ነው።