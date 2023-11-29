የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከመሬት በላይ የመጨመር ዲስክን ያገኙታል።

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከራሳችን ሌላ በጋላክሲ ውስጥ በሚገኝ ወጣት ኮከብ ዙሪያ በጋዝ እና በአቧራ የሚሽከረከር ዲስክ በማግኘታቸው ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግበዋል። በዱራም ዩኒቨርሲቲ የሚመራው አለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ይህን አስደናቂ ግኝት ከመሬት ወደ 163,000 የብርሃን አመታት ርቆ በሚገኘው በአጎራባች ጋላክሲ ውስጥ ትልቁ ማጌላኒክ ደመና። N180 በመባል የሚታወቀው ይህ ክልል በነቃ ኮከብ አፈጣጠር ይታወቃል።
አክሬሽን ዲስክ ተብሎ የሚጠራው የሚሽከረከር መዋቅር መገኘቱ በሳይንሳዊ አሰሳ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠውን ጊዜ ያሳያል። አክራሪሽን ዲስኮች ጋዝ፣ አቧራ እና ፍርስራሾችን ጨምሮ የተለያዩ ቁሶችን ያቀፈ ሲሆን ቀስ በቀስ ወደ ታዳጊው ኮከብ በስበት ሃይሎች ተጽእኖ ስር ይወድቃሉ።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎቹ ይህን ያልተለመደ ክስተት ለማወቅ በቺሊ የሚገኘውን Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ተጠቀሙ። በኮከቡ ዙሪያ ያለውን ጥቅጥቅ ያለ ጋዝ እንቅስቃሴ በመለካት የአክሪሽን ዲስኩን ከውጭው ጠርዝ ይልቅ ወደ መሃሉ በሚጠጋ ፍጥነት እንደሚሽከረከር ጠቁመዋል። ይህ የፍጥነት ልዩነት ዲስኩ መኖሩን የማይካድ ማስረጃ ሆኖ ያገለግላል—“ማጨስ ሽጉጥ”፣ ባለሙያዎች እንደሚገልጹት።
ኮከቡ ራሱ ከፀሀያችን በ15 እጥፍ እንደሚበልጥ የሚገመተው ከፍተኛ መጠን ያለው ስብስብ እንዳለው ይታመናል። በራሳችን ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ እንደዚህ ያሉ ግዙፍ ኮከቦችን መመልከት በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በዙሪያው ባሉ አቧራማ ቁሶች ግልጽ ያልሆነ ተጽእኖ ምክንያት. ይሁን እንጂ የትልቅ ማጌላኒክ ክላውድ ልዩ ቅንብር ስለ ከዋክብት መወለድ እና በዚህም ምክንያት የዲስክ አፈጣጠርን መመርመር ያልተገደበ እይታ እንዲኖር ያስችላል.
ግኝቱ ስለ ኮከብ እና የዲስክ አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ በተለያዩ የጋላክሲ አካባቢዎች ላይ ስለሚያሰፋ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ሂደቶች ከራሳችን በተለየ ጋላክሲ ውስጥ በማጥናት ከዋክብትን ከመፍጠር በስተጀርባ ስላለው አሠራር ጠቃሚ ግንዛቤን ያገኛሉ። የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር አና ማክሊዮድ የኮከብ አፈጣጠርን ውስብስብነት በከፍተኛ ደረጃ እና በተለየ የጋላክሲው አውድ ውስጥ ለመመርመር እድሉን በማግኘታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጻለች።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት የሰው ልጅ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ስለሚሄደው የዩኒቨርስ እውቀት ምስክር ነው እና ከራሳችን ጋላክሲ ባሻገር ያሉትን የጠፈር ድንቆችን የበለጠ ለመፈተሽ እና ለመረዳት መድረኩን ያስቀመጠ ነው።
በየጥ
1. የማጣራት ዲስክ ምንድን ነው?
የማጠራቀሚያ ዲስክ በጋዝ ፣ በአቧራ እና በሌሎች ፍርስራሾች የተዋቀረ መዋቅር ነው ፣ በማደግ ላይ ባለው ኮከብ ዙሪያ ፣ ቀስ በቀስ በስበት ኃይሎች ውስጥ ይወድቃል።
2. ግኝቱ የተገኘው እንዴት ነው?
በቺሊ የሚገኘውን ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) በመጠቀም ኤክስትራጋላክሲክ አክሬሽን ዲስክን ማግኘት ተችሏል። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጥቅጥቅ ያለ ጋዝ በኮከቡ ዙሪያ ያለውን እንቅስቃሴ በመለካት የዲስክን አዙሪት በመመልከት ህልውናውን ማረጋገጥ ችለዋል።
3. ይህ ግኝት ለምን አስፈላጊ ነው?
የከዋክብት አፈጣጠርን በተለያዩ የጋላክሲክ አካባቢዎች ላይ ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል። በከዋክብት መወለድን በሚቆጣጠሩ ሂደቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ሳይንቲስቶች የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር እንዲፈቱ ይረዳቸዋል።
4. የዚህ ዲስክ ማወቂያ ለዋክብት አፈጣጠር እውቀት እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
ከራሳችን ውጪ ባለው ጋላክሲ ውስጥ የኮከብ አፈጣጠርን ማጥናት ሳይንቲስቶች በተለያዩ የጠፈር አካባቢዎች እንዴት እንደሚከሰት እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ሂደቶች በማነፃፀር እና በማነፃፀር የከዋክብትን መወለድ እና እድገትን በሚፈጥሩ ምክንያቶች ላይ የበለጠ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
5. የዚህ ግኝት ለወደፊት አሰሳ ያለው አንድምታ ምንድን ነው?
ይህ አዲስ ግኝት ፍኖተ ሐሊብ ካለፈ የሰለስቲያል ክስተቶችን የበለጠ ለመፈተሽ እና ለመረዳት መንገድ ይከፍታል። ሳይንቲስቶች ተጨማሪ የጠፈር ድንቆችን ለማግኘት አድማሳቸውን እንዲያሰፉ እና አዲስ የምርምር መንገዶችን እንዲከፍቱ ያነሳሳል።