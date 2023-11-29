የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የመጀመሪያ ኤክስትራጋላክሲክ አክሬሽን ዲስክን አግኝተዋል

በዱራም ዩኒቨርሲቲ በባለሙያዎች የሚመራ አለምአቀፍ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን በሌላ ጋላክሲ ውስጥ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍኖተ ሐሊብ ውጭ ባለው ወጣት ኮከብ ዙሪያ የጋዝ እና አቧራ ዲስክ አግኝተዋል። ይህ የመሠረታዊ ግኝት የኮከብ እና የፕላኔቶች አፈጣጠር ሂደት በተለየ የጋላክሲካል አከባቢ ውስጥ ቀጥተኛ ማስረጃዎችን ያቀርባል.
ኮከቡ እና የሚሽከረከረው የዲስክ አወቃቀሩ ከመሬት በ163,000 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ በትልቁ ማጌላኒክ ክላውድ ውስጥ N180 በሚባል ክልል ውስጥ ተገኝተዋል። በስበት ሃይሎች ወደ እያደገ ኮከብ ከተሳለው ንጥረ ነገር የተሰራው የማጠራቀሚያ ዲስክ በከዋክብት እና ፕላኔቶች አፈጣጠር ውስጥ ወሳኝ አካል ነው።
በቺሊ የሚገኘውን Atacama Large Millimetre/submillimeter Array (Alma) በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የአክሬሽን ዲስክ መኖሩን ለማወቅ በኮከቡ ዙሪያ ያለውን የጥቅጥቅ ጋዝ እንቅስቃሴ ለመለካት ችለዋል። ዲስኩ ከውጪው ጠርዝ ይልቅ ወደ መሃሉ ጠጋ ብሎ በፍጥነት እንደሚሽከረከር ተመልክተዋል, ይህም መኖሩን ያረጋግጣል. ኮከቡ ከፀሐይ ክብደት 15 እጥፍ ያህል እንደሚሆን ይገመታል።
ፍኖተ ሐሊብ ውስጥ፣ እንደዚህ ዓይነት ግዙፍ ከዋክብት በአቧራ መደበቅ ምክንያት ብዙ ጊዜ ለመመልከት ይቸገራሉ። ይሁን እንጂ አዳዲስ ኮከቦች በተወለዱበት በትልቁ ማጌላኒክ ክላውድ ውስጥ ያለው ቁሳቁስ ስለ ኮከብ አፈጣጠር ግልጽ እይታ ይሰጣል። በተለያዩ የጋላክሲ አከባቢዎች ላይ የኮከብ እና የዲስክ አፈጣጠርን በማጥናት፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለተካተቱ ሂደቶች የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
ከዱራም ዩኒቨርሲቲ የኤክስትራጋላክቲክ አስትሮኖሚ ማዕከል የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር አና ማክሊዮድ በግኝቶቹ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጻለች። ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት ስለሚያሰፋ፣ እንደዚህ በሚገርም ርቀት እና በተለያየ ጋላክሲ ውስጥ የኮከብ አፈጣጠርን ማጥናት መቻል ያለውን ጠቀሜታ ገልጻለች።
በአጠቃላይ ይህ ግኝት ስለራሳችን ፍኖተ ሐሊብ እና ሌሎች ጋላክሲዎች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት በከዋክብት አፈጣጠር ላይ ለበለጠ ጥናት እና ግንዛቤ በሮችን ይከፍታል።
በየጥ
የማጠራቀሚያ ዲስክ ምንድን ነው?
የማጠራቀሚያ ዲስክ ማለት ቀስ በቀስ እንደ ጋዝ፣ አቧራ እና ሌሎች ፍርስራሾች በስበት ሃይሎች ወደሚያድግ ኮከብ ወይም ፕላኔት በመሳብ የሚፈጠር መዋቅር ነው።
ትልቁ ማጌላኒክ ደመና ምንድን ነው?
ትልቁ ማጌላኒክ ደመና ወደ ሚልኪ ዌይ ጎረቤት ጋላክሲ ነው። ከምድር በ163,000 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኝ እና በነቃ ኮከብ በሚፈጥሩ ክልሎች ይታወቃል።
የማጠራቀሚያ ዲስክ እንዴት ተገኘ?
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቺሊ የሚገኘውን Atacama Large Millimetre/submillimeter Array (Alma) ተጠቅመው በኮከቡ ዙሪያ ያለውን ጥቅጥቅ ያለ ጋዝ እንቅስቃሴ ይለካሉ። ዲስኩ ከውጭው ጠርዝ ይልቅ ወደ መሃሉ በፍጥነት እንደሚሽከረከር አስተውለዋል, ይህም የአክታር ዲስክ መኖሩን ያረጋግጣል.