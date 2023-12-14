አልጎሪዝም የ polyadenylation ጂኖሚክ ቦታዎችን ይለያል

የሰሜን ምዕራብ መድሀኒት ሳይንቲስቶች ፖሊዲኔሊሽን ወሳኝ የሆነ የጄኔቲክ ሂደት በሚፈጠርበት ጂኖም ውስጥ ትክክለኛ ቦታዎችን ለመለየት የሚያስችል የፈጠራ ስልተ-ቀመር ፈጥረዋል። ፖሊዲኔላይዜሽን ኑክሊዮታይድ ወደ አር ኤን ኤ መጨመር, ማረጋጋት እና ለፕሮቲን ትርጉም ማዘጋጀትን ያካትታል. ይህ ሂደት የአር ኤን ኤ ቅጂ መቼ ማቆም እንዳለበት በመወሰን ትክክለኛ ያልሆነ የጂን አገላለፅን በመከላከል ረገድ ሚና ይጫወታል። የአልጎሪዝም እድገት በዲኤንኤ ግልባጭ ስህተቶች ምክንያት በተፈጠሩ በሽታዎች እና እክሎች ላይ ምርምርን የማሳደግ አቅም አለው።
ቀደም ሲል በጂኖም ላይ ስላለው የ polyadenylation ልዩ ቦታዎች እና በእነሱ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩባቸው ነገሮች ብዙም አይታወቅም ነበር። ይሁን እንጂ በተመራማሪዎቹ የተፈጠሩት ጥልቅ ትምህርት ሞዴሎች በእነዚህ ወሳኝ ዝርዝሮች ላይ ብርሃን ሰጥተዋል. አልጎሪዝምን በመጠቀም መርማሪዎቹ የ polyadenylation ጣቢያዎች በአካባቢያቸው ባሉ የተለያዩ ምልክቶች ላይ ተጽእኖ እንዳላቸው ደርሰውበታል. በተጨማሪም በሰው ልጅ ጂኖም ውስጥ በጣም ቀልጣፋ እና ትክክለኛ የ polyadenylation ጣቢያዎችን መለየት ችለዋል።
በጥናቱ ውስጥ የተዘጋጁት ሞዴሎች የ polyadenylation ጣቢያዎችን መተንበይ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ገፆች እንዴት እንደሚታዘዙ እና የመለያ ቦታዎችን ለመምረጥ አስተዋፅኦ የሚያደርጉትን ነገሮች ግንዛቤን ይሰጣሉ። እነዚህን ሂደቶች መረዳቱ ከበሽታዎች ጋር በተዛመደ በ polyadenylation ውስጥ ስህተቶችን ለማስተካከል ወደ ቴራፒዮቲክ ጣልቃገብነት ሊያመራ ይችላል።
ወደፊት በመጓዝ ተመራማሪዎቹ እንደ ዚብራፊሽ፣ የፍራፍሬ ዝንቦች እና እርሾ ባሉ ሌሎች ዝርያዎች ውስጥ የፖሊዲኔሽን ቦታዎችን ለመተንተን ስልተ ቀመራቸውን ለማስፋት አቅደዋል። በተለያዩ ፍጥረታት ውስጥ የ polyadenylation ጣቢያዎችን በማነፃፀር የእነዚህን የጄኔቲክ ምልክቶች የዝግመተ ለውጥ ገጽታዎች እና ለተለያዩ በሽታዎች ሊያበረክቱት የሚችሉትን አስተዋፅኦ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን ውስጥ የታተመው ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር ከብሔራዊ የጤና ተቋማት፣ ከሊን ሳጅ ስኮላር ፈንድ እና ከቅድመ ዶክትሬት ማሰልጠኛ መርሃ ግብር በባዮሜዲካል ዳታ ድራይቭን ግኝት የተደገፈ ነው። የዚህ ጥናት ውጤቶች ለበለጠ እድገቶች በጂኖሚክ ምርምር እና በጄኔቲክ መታወክ ላይ የታለሙ የሕክምና ዘዴዎችን ለማዳበር መንገድ ይከፍታሉ.