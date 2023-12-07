የምድር የአየር ንብረት፡ ያለፈውን ጨረፍታ እና ለወደፊቱ ማስጠንቀቂያ

ሳይንስ በተባለው ጆርናል ላይ የወጣ አዲስ ጥናት ስለ ምድር የአየር ንብረት ታሪክ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን የሚሰጥ እና ዛሬ እየታዩ ያሉትን ታይቶ የማያውቅ ለውጦች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በ80 ሀገራት በሚገኙ 16 ተመራማሪዎች የተካሄደው ጥናቱ እንደሚያሳየው በከባቢ አየር ውስጥ ያለው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በመጨረሻው ጊዜ በሰው ከሚመራው ደረጃ ጋር ሲመሳሰል ከ14 ሚሊዮን አመታት በፊት ነበር።
ተመራማሪዎቹ አዳዲስ መረጃዎችን ከመሰብሰብ ይልቅ ካለፉት 66 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ የባዮሎጂካል እና ጂኦኬሚካላዊ ፊርማዎችን በመመርመር ታሪካዊውን የ CO2 ሪከርድ በሚያስደንቅ ትክክለኛነት እንደገና ለመገንባት ችለዋል። ከ420-14 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ አየሩ በሚሊዮን 16 ክፍሎች (ፒፒኤም) ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደያዘ ደርሰውበታል፣ ይህም ቀደም ሲል ከተደረጉት ትንታኔዎች እጅግ የላቀ ነው።
የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ ጉልህ ነው። የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ደረጃ ጋር ሲነፃፀር የከባቢ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድን በ 50 በመቶ ጨምሯል, ይህም የአለም ሙቀት መጨመርን አስከትሏል. የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት መጨመር ከቀጠለ በ2 ከ600-800 ፒፒኤም ሊደርስ እንደምንችል ትንበያዎች ያመለክታሉ።እነዚህ ደረጃዎች ለመጨረሻ ጊዜ የተስተዋሉት ከ2100-30 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በኤኦሴን ዘመን፣ አንታርክቲካ ከበረዶ የጸዳች እና የምድር ይዞታ በነበረችበት ወቅት ነው። የአየር ንብረት እና ሥነ-ምህዳሮች በጣም የተለያዩ ነበሩ።
ጥናቱ የ CO2 ደረጃዎች መጨመር የረጅም ጊዜ ውጤቶችን በተመለከተ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የ CO2 እጥፍ መጨመር የፕላኔቷን ሙቀት ከ5-8 ዲግሪ ሴልሺየስ ነገር ግን በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት እንደሚጨምር ተንብዮአል። ይህ የሙቀት መጨመር የአለም ሙቀት መጨመርን በይበልጥ የሚያሰፋው እንደ የዋልታ የበረዶ ክዳን መቅለጥ ባሉ የምድር ስርዓቶች ላይ አስከፊ ተጽእኖ ይኖረዋል።
መሪው ደራሲ ባየርቤል ሆኒሽ የእነዚህ ግኝቶች ለፖሊሲ አውጪዎች አግባብነት አጽንዖት ሰጥተዋል። የካርቦን ሪከርድ እንደሚያሳየው የ CO2 ፈጣን ልቀት ከ 56 ሚሊዮን አመታት በፊት ተከስቶ ነበር፣ ይህም ለ150,000 ዓመታት ያህል የቆዩ ከፍተኛ የስነምህዳር ለውጦችን አስከትሏል። ካርቦን ዳይኦክሳይድን ለመቆጣጠር እና ልቀትን ለመቀነስ ውጤታማ እርምጃዎች ካልተወሰዱ በስተቀር፣ ጥናቱ ለከባድ የአየር ንብረት መዘዝ ረጅም ርቀት ላይ መሆናችንን አመልክቷል።
ይህ ሁሉን አቀፍ ጥናት የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በምድር የአየር ንብረት ላይ ታይቶ የማይታወቅ ለውጥ እያመጣ መሆኑን እንደ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል። የሳይንሳዊ ማህበረሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው መግባባት አሁን በዚህ ጥናት ውስጥ በሰፊው ተንፀባርቋል ፣ይህም ለፕላኔታችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ተፅእኖ ለመቅረፍ አፋጣኝ እርምጃ እንደሚያስፈልግ ያሳያል።