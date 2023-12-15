አዲስ የአንጎል ሴል አትላስ የነርቭ ሳይንስ ምርምርን አብዮት ያደርጋል

እጅግ አስደናቂ በሆነ ስኬት ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ተመራማሪዎች የአንድ ሙሉ አጥቢ እንስሳ አንጎል አጠቃላይ የሆነ የሕዋስ አትላስ በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። በመዳፊት አንጎል ላይ የሚያተኩረው የሴል አትላስ ከ32 ሚሊዮን በላይ ህዋሶችን በተመለከተ ዝርዝር መረጃዎችን ይሰጣል፣ ዓይነታቸውን፣ ቦታቸውን፣ ሞለኪውላዊ መገለጫዎቻቸውን እና ተያያዥነትን ጨምሮ። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ተግባር በኒውሮሳይንስ ምርምር ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለው ሞዴል ስለ አይጥ አንጎል ውስጣዊ አሠራር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የአዕምሮ ወረዳዎችን አደረጃጀት እና አሠራር መረዳት የሰውን አንጎል ለመረዳት እና ለአእምሮ እና ለነርቭ በሽታዎች ህክምናዎችን ለማዳበር ወሳኝ ነው. በብሔራዊ የጤና ተቋም BRAIN Initiative® የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው አዲስ የተፈጠረው የሕዋስ አትላስ ለእንደዚህ ያሉ ሁኔታዎች ትክክለኛ የሕክምና ዘዴዎችን እድገት ደረጃ ያዘጋጃል።
አትላስ መዋቅራዊ፣ ግልባጭ እና ኤፒጄኔቲክ መረጃዎችን ያጠቃልላል፣ ይህም የአንጎል ወረዳዎችን አሠራር እና ተግባራትን ለመረዳት እንደ ንድፍ ያገለግላል። በተለያዩ የመዳፊት አንጎል ውስጥ ያሉ የሕዋስ ዓይነቶችን ይገልፃል፣ ሰፊ የጂን ንባብ ካታሎግ ያቀርባል፣ እና በሺዎች የሚቆጠሩ ነጠላ የሕዋስ ስብስቦችን ይዳስሳል። በተጨማሪም አትላስ በተለያዩ የአንጎል ሴል ዓይነቶች ላይ ብርሃንን በማብራት የሴሎች ኤፒጄኔቲክ ማሻሻያዎችን ያሳያል።
በተጨማሪም አትላስ በተለያዩ ሴሎች ስለሚጠቀሙባቸው የነርቭ አስተላላፊዎች እና ኒውሮፔፕቲዶች እና በአንጎል ውስጥ ስላላቸው ግንኙነት መረጃን ያካትታል። ይህ መረጃ የአንጎል ዑደት ስራዎች እና አጠቃላይ የአንጎል ተግባራት ተጠያቂ የሆኑትን ኬሚካላዊ ምልክቶች ላይ ግንዛቤን ይሰጣል።
በተፈጥሮ ላይ የታተሙትን አስር ጥናቶችን ያቀፈው ይህ የትብብር ጥረት በNIH BRAIN Initiative የነቃ ስኬትን ይወክላል። የዚህ የሕዋስ አትላስ ስኬት የሰውን አእምሮ እና ሰው ያልሆኑ ጥንታዊ አንጎል ተመሳሳይ ካርታዎችን ለማዘጋጀት መሰረት ይጥላል፣ ይህም ስለ አእምሮ አወቃቀሩ እና ተግባር ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ያሳድጋል።
ተመራማሪዎቹ አሁን የBRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN) በመባል የሚታወቀው የ NIH BRAIN Initiative ወደሚቀጥለው ደረጃ እየገቡ ነው። ይህ የለውጥ ፕሮጄክት ዓላማው የአጥቢ አጥቢ አእምሮ ሴሎችን እና ሴሉላር ተግባራትን በጥልቀት በመረዳት የነርቭ ሳይንስ ምርምርን ለመለወጥ ነው። የ BICAN ጥረቶች ከሌሎች ትላልቅ ፕሮጀክቶች ጋር በመሆን የአዕምሮ ህመሞችን በማከም እና የባህሪ መሰረታዊ መርሆችን በማጋለጥ ረገድ እመርታ እንዲፈጠር መንገድ ይከፍታል።