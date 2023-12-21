በኦክቶፐስ ዲ ኤን ኤ ላይ የተደረገ አዲስ ጥናት ስለ ምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ውድቀት ፍንጭ ያሳያል

በኦክቶፐስ ዲ ኤን ኤ ላይ የተደረገ አዲስ ጥናት ስለ ምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ታሪክ እና ስለ ውድቀቱ ጠቃሚ ግንዛቤን ሰጥቷል። ተመራማሪዎች የቱርኩት ኦክቶፐስ የዘረመል ታሪክን በመተንተን፣ የበረዶ ንጣፍ የቅርብ ጊዜ ውድቀት ከ 100,000 ዓመታት በፊት በመጨረሻው ኢንተርግላሻል ጊዜ ውስጥ እንደተከሰተ ለማወቅ ችለዋል። ይህ ግኝት በጂኦሳይንቲስቶች የተጠረጠሩትን ጥርጣሬዎች የሚያረጋግጥ እና በሞቃታማ የአየር ጠባይ ውስጥ ስለወደፊቱ የባህር ከፍታ መጨመር ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል.
በጄምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ የድህረ ዶክትሬት ጥናት ባልደረባ የሆኑት መሪ ተመራማሪ ሳሊ ላዉ በህይወት ያሉ እንስሳት ዲ ኤን ኤ ስለ ቅድመ አያቶቻቸው መረጃ እንደሚይዝ ገልፀዋል ይህም "የጊዜ ካፕሱል" አይነት ያደርገዋል. የምርምር ቡድኑ ከ96ዎቹ ናሙናዎችን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ካሉ የተለያዩ ህዝቦች የተሰበሰቡትን የ1990 Turquet's octopuses DNA ን በቅደም ተከተል አስቀምጧል። ይህ የዲኤንኤ ትንተና ተመራማሪዎቹ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት የሚሄድ ዝርዝር የቤተሰብ ዛፍ እንዲፈጥሩ አስችሏቸዋል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው በWddell፣ Amundsen እና Ross ባህር ውስጥ የሚኖሩ የቱርኬት ኦክቶፐስ ህዝቦች ለመጨረሻ ጊዜ በዘረመል የተገናኙት ከ125,000 ዓመታት በፊት ባለፈው ኢንተርግላሲያል ወቅት ነው። ይህ የሚያመለክተው በዚህ ወቅት የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ግግር ወድቆ በባሕር ዳርቻ አካባቢዎች እንዲጥለቀለቁ አድርጓል። ነገር ግን ኦክቶፐስ እንዲይዙ በባህር ወለል ላይ አዳዲስ መኖሪያዎችን ፈጥሯል፣ ይህም ቀደም ሲል የተለያዩ ህዝቦችን በማሰባሰብ እርስ በርስ እንዲራቡ አድርጓል።
የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ በአሁኑ ጊዜ ለአለም አቀፍ የባህር ከፍታ መጨመር ትልቅ አስተዋፅዖ ካደረጉ አንዱ ነው። የጀምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆኑት ጃን ስትሩግኔል እንዳሉት የበረዶው ንጣፍ ሙሉ በሙሉ መደርመስ የባህርን ከፍታ ከ 3 እስከ 5 ሜትር ከፍ ሊያደርግ ይችላል ።
ለዚህ ጥናት የቱርኩት ኦክቶፐስ ምርጫ ስልታዊ ነበር። ዝርያው በአንጻራዊ ሁኔታ የማይንቀሳቀስ ነው, ይህም ማለት በአካባቢያቸው ህዝቦች ውስጥ የመራባት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው, ይህም የተለየ የጄኔቲክ ግንኙነቶችን ይጠብቃል. ኦክቶፐስ እንዲሁ የታወቀ የዲኤንኤ ሚውቴሽን ፍጥነት እና የትውልድ ጊዜ ስላላቸው ለትክክለኛ ሞለኪውላር መጠናናት ተስማሚ ያደርጋቸዋል።
ይህ የአቅኚነት ጥናት በመጨረሻው ኢንተርግላሲያል ወቅት ለምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ውድቀት አዲስ ማስረጃዎችን ያቀርባል እና ሌሎች የአንታርክቲካ የአየር ንብረት ታሪክ ክፍሎችን ለመመርመር የዲኤንኤ ትንታኔን የመጠቀም እድልን ያሳያል። ተጨማሪ ምርምር እና የላቁ ቴክኒኮችን በመጠቀም ሳይንቲስቶች ስለ ያለፈው ጊዜ ተጨማሪ ምስጢሮችን ለመዘርዘር እና የወደፊቱን የባህር ከፍታ መጨመር የበለጠ ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ።