የተዳከሙ አይጦች የሚጠበቁትን ይቃወማሉ፣ በአስከፊ ሁኔታዎች ውስጥ ይድኑ

በ Current Biology መጽሔት ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት አንድ አስገራሚ ግኝት አሳይቷል - ከፍተኛ ከፍታ ባላቸው የአንዲያን እሳተ ገሞራዎች ላይ የተዳከሙ አይጦች። እነዚህ ግኝቶች ስለ የጀርባ አጥንት ህይወት የስነ-አእምሯዊ ገደቦች ያለንን ግንዛቤ የሚፈታተኑ እና የእነዚህን አይጦች የመትረፍ ዘዴዎች ላይ ተጨማሪ ምርምርን አስነስተዋል።
በቺሊ እና በአርጀንቲና መካከል የሚገኘው የፑና ዴ አታካማ ከፍተኛ ከፍታዎች በማርስ ላይ ያለውን አስከፊ ሁኔታ ያስታውሳሉ። በከባቢ አየር እና በረዷማ የአየር ሙቀት፣ እነዚህ ስብሰባዎች ቀደም ሲል ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያ እንደማይሆኑ ይታሰብ ነበር። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች በቮልካን ሳሊን ጫፍ ላይ የመጀመሪያውን ሙሚሚድ አይጥ ላይ ተሰናክለው ይህን ግንዛቤ አፍርሰዋል።
በኔብራስካ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ከፍተኛ ደራሲ ጄይ ስቶርዝ በግኝቱ መገረማቸውን ሲገልጹ “አይጦች በእንደዚህ ዓይነት ከፍታ ላይ መኖራቸው ትንንሽ አጥቢ እንስሳትን ፊዚዮሎጂያዊ መቻቻል አቅልለን እንዳልን ያሳያል” ብለዋል። ይህ በደንብ የሰለጠኑ ተንሸራታቾች ብቻ በከፍታ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውን እምነት ይፈታተናል።
በተመራማሪዎቹ የተደረገ ተጨማሪ ፍለጋ በተመሳሳይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰባት ተጨማሪ የሙሚ አይጦችን በማግኘታቸው በሌሎች የአንዲያን እሳተ ገሞራዎች ጫፍ ላይ ስልታዊ በሆነ መንገድ እንዲፈልጉ አድርጓቸዋል። በአጠቃላይ ከ13 ሜትሮች በላይ ባሉ በርካታ እሳተ ገሞራዎች ላይ 6,000 የሙሚፋይድ አይጦችን አግኝተዋል፣ ጥቂቶቹ ደግሞ ከሌሎች አይጦች አፅም ጋር።
ራዲዮካርበን የፍቅር ጓደኝነት እነዚህ mummified አይጦች ቢበዛ ጥቂት አስርት ዓመታት ብቻ እንደነበሩ ገልጿል, አንዳንዶቹ እምቅ ወደ ኋላ 350 ዓመታት ጋር. የዘረመል ትንተና ከፊሎቲስ ቫካሩም የሚባል ቅጠል ጆሮ ያለው አይጥ፣ በተለይም ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ እንደሚገኝ ለይቷል።
ግኝቱ በከፍታ ቦታ ላይ ያለውን አጥቢ እንስሳት ሕይወት በተመለከተ በርካታ ጥያቄዎችን አስነስቷል። ተመራማሪዎች በአሁኑ ጊዜ እነዚህ ከፍተኛ ከፍታ ያላቸው አይጦች ዝቅተኛ ኦክስጅን በሌለው ሁኔታ ውስጥ እንዲቆዩ የሚያስችላቸውን የፊዚዮሎጂ ባህሪያትን እየመረመሩ ነው። ከከፍታ ቦታዎች በተሰበሰቡ ምርኮኞች አይጦች ላይ ሙከራዎች እየተደረጉ ሲሆን በተራራ ላይ የመውጣት ዳሰሳ በአርጀንቲና፣ ቦሊቪያ እና ቺሊ በሚገኙ የአንዲያን ከፍታዎች ላይ ቀጥሏል።
ጄይ ስቶርዝ አጽንኦት ሰጥቶ እንደገለጸው፣ “ስለ ከፍተኛ ከፍታ አካባቢዎች ሥነ-ምህዳር አስገራሚ አዳዲስ ግኝቶችን እያደረግን እንቀጥላለን። ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር የእነዚህ አይጦች አስደናቂ የመቋቋም ችሎታ ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና የጀርባ አጥንትን የመትረፍ ወሰን የበለጠ ለመመርመር በሮችን ይከፍታል።