በጥንታዊ የወፍ መሰል የእግር አሻራዎች ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች በቅሪተ አካል ትንታኔ ተገለጡ

በደቡባዊ አፍሪካ በተገኙት ባለ ሶስት ጣቶች ቅሪተ አካላት ላይ የተደረገው በቅርቡ የተደረገ ትንተና በዳይኖሰርስ ውስጥ ወፍ መሰል እግሮች ስለመፈጠሩ አስደናቂ ግንዛቤዎችን አሳይቷል። ከ210 ሚሊዮን ዓመታት በላይ ያስቆጠረው የዱካ አሻራዎች እስካሁን ከተገኙት ሁሉ እጅግ ጥንታዊው የወፍ መሰል ዱካዎች ሆነው ተለይተዋል። ግኝቶቹ በ PLOS One መጽሔት ላይ የታተሙት የአቪያን ዝግመተ ለውጥ የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ብርሃን ፈነጠቀ።
የጥናቱ መሪ እና የጂኦሎጂስት ዶክተር ሚያንጋህ አብርሀምስ ከኬፕ ታውን ዩኒቨርሲቲ እንደገለፁት እነዚህ አሻራዎች በአብዛኛው በእድሜያቸው ምክንያት በዳይኖሰር የተሰሩ ናቸው። ኃያሉ Tyrannosaurus Rexን ጨምሮ አብዛኛዎቹ ቴሮፖድ ዳይኖሰርቶች ባለ ሶስት ጣት ጫማ ሲኖራቸው፣ ከተመረመሩት ትራኮች መካከል አንዳንዶቹ የወፎችን አሻራ የሚመስሉ ልዩ ባህሪያትን አሳይተዋል። እነዚህ ወጣ ገባዎች ጠባብ ጣቶች፣ ሰፋ ያለ ስፕሌይ እና አጭር የማዕከላዊ አሃዝ ማራዘሚያ ነበሯቸው፣ ይህም ከተለመደው ቴሮፖድ ህትመቶች የሚለያቸው።
ምንም እንኳን ግኝቱ ቢደረግም, ለእነዚህ ትራኮች ተጠያቂ የሆነው እንስሳ አይታወቅም, ሳይንቲስቶች ከወፎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት እርግጠኛ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል. እነዚህ ጥንታዊ አሻራዎች በአቪያን ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ወሳኝ የሆነ የጎደለ ግንኙነትን ሊወክሉ ወይም ራሳቸውን ችለው የወፍ መሰል እግሮችን የፈጠሩ ተሳቢ እንስሳት ሊሆኑ ይችላሉ። እንስሳው የረገጠባቸው የተለያዩ ነገሮች ተጽዕኖ የሚያሳድሩት የእግር አሻራ ቅርፅ፣ በጠፉ እንስሳት ላይ አካላዊ ባህሪያትን መለየት የበለጠ ያወሳስበዋል።
ዶ/ር ጁሊያ ክላርክ፣ የቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ የኦስቲን የአከርካሪ አጥንቶች ተመራማሪ፣ የእግር አሻራዎች ልዩ የሆነ መዝገብ እንደሚሰጡ ነገር ግን እርግጠኛ ያለመሆን ደረጃን እንደሚያስተዋውቁ ያስረዳሉ። ቢሆንም፣ እነዚህ ጥንታዊ ትራኮች ዳይኖሰርን ባካተተው ጥንታዊው ተሳቢ ተሳቢ ቡድን በአርኪሶርስ ውስጥ ስላለው የሞርፎሎጂ ልዩነት ወሳኝ ወቅት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
የምርምር ቡድኑ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ አሻራዎቹን ያገኘውን ፈረንሳዊው የቅሪተ አካል ተመራማሪ ፖል ኤለንበርገርን ፈለግ በመከተል ወፍ መሰል ትራኮችን አገኘ። ሳይንቲስቶቹ የማህደር ፎቶዎችን፣ ንድፎችን እና ቀረጻዎችን በመተንተን እንዲሁም 3D ዲጂታል ሞዴሎችን በመፍጠር ሁለት የተለያዩ የትራኮች ምድቦችን ለይተዋል። የሞርፎታይፕ XNUMX ትራኮች በመጠኑ ረዘሙ ፣ ክብ ፣ ጠንካራ ጣቶች ያሉት ፣ የሞርፎታይፕ II ትራኮች ከዘመናዊ የወፍ ህትመቶች ጋር በቅርበት ይመሳሰላሉ ፣ ሰፋ ባለ አሃዞች።
ከ60 ሚሊዮን አመታት በፊት ከመጀመሪያዎቹ የአእዋፍ አፅም ቅሪተ አካላት በፊት የነበሩት እነዚህ አዲስ የተገኙት ትራይሳውሮፖዲስከስ ትራኮች ወፍ መሰል እግሮችን የጥንት አመጣጥ ጉልህ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ። ጥናቱ የዳይኖሰርን እና የአእዋፍን ዝግመተ ለውጥ የበለጠ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል፣ በዚህ ወሳኝ ወቅት የአርኪሶርስን አስደናቂ ልዩነት ያሳያል።
በየጥ
እስካሁን የተገኙት በጣም ጥንታዊ የወፍ መሰል አሻራዎች ምንድናቸው?
ከ210 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተገኙት በጣም ጥንታዊው ወፍ መሰል አሻራዎች ናቸው። እነዚህ ባለ ሶስት ጣቶች የእግር አሻራዎች በደቡብ አፍሪካ የተገኙ እና የማይታወቁ የዳይኖሰር ወይም ተሳቢ ዝርያዎች ናቸው።
አሻራዎቹ ስለ ወፎች ቀደምት ዝግመተ ለውጥ ማስረጃ ይሰጣሉ?
አሻራዎቹ የወፎችን ቀደምት ዝግመተ ለውጥ በመረዳት ረገድ ወሳኝ ማስረጃዎችን ይወክላሉ። እንደ ወፍ የሚመስለው የእግር ሞርፎሎጂ ቀደም ሲል ከታሰበው በጣም ቀደም ብሎ እንደነበረ ይጠቁማሉ ፣ ይህም ቀደምት ከሚታወቁት የአእዋፍ አፅም ቅሪተ አካላት በፊት በግምት 60 ሚሊዮን ዓመታት።
እነዚህ ወፍ መሰል አሻራዎች ከተለመደው የዳይኖሰር አሻራዎች የሚለያቸው ምንድን ነው?
የወፍ መሰል አሻራዎች ከተለመደው የዳይኖሰር አሻራዎች በተለያዩ መንገዶች ይለያያሉ። ጠባብ ጣቶች፣ ሰፋ ያለ ስፕሌይ እና የማዕከላዊ አሃዝ አጭር ቅጥያ አላቸው። እነዚህ ልዩ ባህሪያት የዘመናዊ አእዋፍ አሻራዎችን የሚመስሉ እና በአቪያን እግር ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያለውን የመጀመሪያ ደረጃ ያመለክታሉ.
በዱካ ላይ በመመስረት የጠፉ እንስሳትን አካላዊ ገፅታዎች መለየት ለምን ፈታኝ የሆነው?
የጠፉ እንስሳትን አካላዊ ገፅታዎች ከእግረኛ ዱካ ብቻ መለየት እንስሳው በረገጡባቸው የተለያዩ ቁሶች ምክንያት በተፈጠረው የጣት ቅርፅ ልዩነት ምክንያት ፈታኝ ሊሆን ይችላል። ከቅሪተ አካል የተሠሩ አሻራዎች የጠፉ ዝርያዎችን እና የእነርሱን ቅርፅ ለመረዳት ጠቃሚ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እርግጠኛ ያልሆኑ መረጃዎችን ይሰጣሉ።