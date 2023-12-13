የጥናት ውጤት የተፅዕኖ ፈጣሪዎችን ቅርፅ የሚነኩ በርካታ ምክንያቶችን ያሳያል

በፊዚካል ሪቪው ኢ ጆርናል ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት እንደሚያመለክተው በቀላሉ የተሳሰሩ፣ ጥቅጥቅ ያሉ አስትሮይድስ ከከርቭቦል ጋር የሚመሳሰሉ ስፒኖች ያላቸው አንዳንድ የምድርን በጣም ልዩ የሆኑትን የአሪዞና ባሪገር ክሬተርን ጨምሮ በመቅረጽ ረገድ ሚና ተጫውተዋል። ከተጠበቀው በተቃራኒ፣ ጥናቱ በፍጥነት የሚሽከረከሩ አስትሮይድስ ከቀዝቃዛ ከሚሽከረከሩ አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ ሰፋ ያሉ እና ጥልቀት የሌላቸው ጉድጓዶች እንደሚፈጥሩ አረጋግጧል።
የተለያዩ ቅርፆች እና አወቃቀሮች ያሏቸው በስርአተ-ፀሀይ ውስጥ ባሉ የተለያዩ አለታማ አካላት ላይ ተፅእኖ ያላቸው ጉድጓዶች ይገኛሉ። እንደ የአስትሮይድ ፍጥነት በተፅእኖ ላይ ያሉ ምክንያቶች ለዚህ ልዩነት አስተዋፅዖ መሆናቸው ቀደም ሲል ተለይቷል። ሆኖም፣ አዲሱ ጥናት ትኩረት በሌለው ሁለት ግቤቶች ላይ ያተኮረ ነው፡- የአስትሮይድ እሽክርክሪት እና መጨናነቅ።
ተመራማሪዎች እሽክርክሪት እና እብጠቶች በእሳተ ገሞራ አፈጣጠር ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለመመርመር አስመሳይ ስራዎችን አከናውነዋል። በእውነታው የብዙ አስትሮይድን መዋቅር የሚመስሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ትናንሽ ድንጋዮችን በስበት ኃይል ያቀፈ ምናባዊ አስትሮይድ የሚመስሉ ፕሮጄክቶችን ፈጠሩ። እነዚህ ፕሮጄክቶች በተመሰለው ፕላኔት ገጽ ላይ ተጣሉ።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በፈጣን እሽክርክሪት የተጣበቁ አስትሮይድስ ጠባብ እና ጥልቅ ጉድጓዶች ተቀርፀዋል፣ ልቅ የተሳሰሩ "ፍርስራሾች" ደግሞ በተፅዕኖው ላይ ሰፊ እና ጥልቀት የሌላቸው ጉድጓዶች ይፈጥራሉ። የሚሽከረከር አስትሮይድ ሃይል በከፊል ክፍሎቹን የሚይዙትን ቦንዶች ለመስበር ይጠቅማል፣ ይህም ቁርጥራጮቹ እንዲበታተኑ ያደርጋል። በውጤቱም, እንደ የማይሽከረከር አስትሮይድ ወደ መሬት ውስጥ አይገቡም.
የብራዚል ካምፒናስ ዩኒቨርሲቲ ዋና ተመራማሪ የሆኑት ኤሪክ ፍራንክሊን እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ በሚፈጠርበት ጊዜ የእህል መስፋፋት የሚፈጠረውን ቋጥኝ ስፋት እና ጥልቀት ይወስናል።
ከአሪዞና ባሪገር ክሬተር በተጨማሪ፣ በቴነሲ የሚገኘው የሳውሰር ቅርጽ ያለው ፍሊን ክሪክ ቋጥኝ እንዲሁ ከርቭቦል መሰል ተፅእኖ ሊሆን እንደሚችል ተለይቷል። ስለ አስትሮይድ ሽክርክሪት እና መጨናነቅ ተጨማሪ ግንዛቤ ሳይንቲስቶች የተለያዩ አይነት ጉድጓዶችን አፈጣጠር እና መስፋፋት ላይ ግንዛቤን እንዲያገኙ ይረዳቸዋል።
ይህ ጥናት የተፅዕኖ ፈጣሪዎች ቅርጾችን እና አወቃቀሮችን በማጥናት ብዙ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል, ይህም በመላው የፀሃይ ስርዓት ውስጥ ስለ ሰማያዊ ግኝቶች እውቀት አስተዋጽኦ ያደርጋል.