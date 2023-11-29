የሌሊት ሰማይን ማሰስ፡ በታህሳስ ውስጥ የአስትሮፖቶግራፊ መመሪያ

ዲሴምበር በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ላሉ የአስትሮፖቶግራፊ አድናቂዎች የሚማርክ ወር ነው። የዓመቱ ረጅሙ ምሽት በታህሳስ 21 ከሰላት በዓል ጋር ሲቃረብ፣ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎን ለመከታተል እና ከላይ ባሉት የሰማይ ድንቆች ለመደሰት በቂ ጊዜ አለ። ከመስመር ኦሪዮን ኔቡላ (M42) እስከ አንጸባራቂው ፕሌያድስ (M45) እና አስደናቂው ድርብ ክላስተር (NGC 869 እና NGC 884) የክረምቱ ምሽት ሰማይ ብዙ የሚያብረቀርቁ ጌጣጌጦችን ያቀርባል።
ከእነዚህ ኢተሬያል ዕይታዎች በተጨማሪ፣ ዲሴምበር 2023 ለአስትሮፕቶግራፊ አንዳንድ ልዩ እድሎችን ያቀርባል። ለዓመቱ እጅግ አስደናቂው የ"ተኳሽ ኮከቦች" ማሳያ እራስዎን ያዘጋጁ እና በቦክሲንግ ቀን ሙሉ "ቀዝቃዛ ጨረቃ" እንደሚመጣ ይከታተሉ።
በየጥ:
ጥ፡ በታህሳስ ወር የሌሊት ሰማይን ፎቶግራፍ ለማንሳት የተሻለው ጊዜ ምንድነው?
መ: በታህሳስ ወር የሌሊት ሰማይን ለመያዝ በጣም ጥሩው ጊዜ በታህሳስ 5 ቀን የሚከፈተው እና ለ 10 ምሽቶች የሚቆይ የጨለማው ሰማይ መስኮት ነው። ይህ ወቅት ድህረ-ፀሐይ ከጠለቀች ግማሽ ጨረቃ ከመውጣቷ በፊት ለአስትሮፖቶግራፊ ዋና እድል ይሰጣል።
ጥ፡ በታኅሣሥ ወር ፎቶግራፍ ለማንሳት ትኩረት የሚስቡ የሰማይ ዝግጅቶች አሉ?
መ: በፍፁም! በታኅሣሥ 9፣ በእይታ የሚገርም የጨረቃ-ቬኑስ ትስስር ይፈጠራል፣ ይህም ስስ የሆነ የግማሽ ጨረቃ ከብሩህ ፕላኔት ቬኑስ ጋር ይጣመራል። በተጨማሪም፣ በዲሴምበር 11፣ በማዕከላዊ እስያ፣ በደቡብ አውሮፓ፣ በፍሎሪዳ ወይም በሜክሲኮ ያሉ አንዳንድ እድለኛ ታዛቢዎች በአስትሮይድ 319 ሊዮና ያልተለመደ የቤልጌውስ መደበቅ ሊመሰክሩ ይችላሉ።
ጥ፡ በዲሴምበር ውስጥ የትኛውን የሜትሮ ሻወር መመልከት አለብኝ?
መ: በታህሳስ 13 ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር የዓመቱ እጅግ አስደናቂ የሜትሮ ሻወር እንደሚሆን ቃል ገብቷል። በሰዓት እስከ 150 "ተወርዋሪ ኮከቦችን" የማስለቀቅ አቅም ያለው ይህ ሻወር በአስትሮይድ ከተተወው ፍርስራሽ ስለሚወጣ ልዩ ትዕይንት ይሰጣል።
ጥ፡ እየጨመረ ያለውን ሙሉ ‹ቀዝቃዛ ጨረቃ› በታህሳስ 26 እንዴት መያዝ እችላለሁ?
መ: ሙሉውን 'ቀዝቃዛ ጨረቃ' በጣም በሚነካው ጊዜ ለመያዝ፣ በቦክሲንግ ቀን ምሽት ላይ እራስዎን በደቡብ ምስራቅ ሰማይ ላይ ያስቀምጡ። ከ70-300ሚሜ ሌንስ፣ ትሪፖድ እና የርቀት መዝጊያ መለቀቅን ጨምሮ የፎቶግራፍ መሳሪያዎችን ያዘጋጁ። ጨረቃ የወጣችበትን ቅጽበት እንደ ድምጸ-ከል የተደረገ ብርቱካናማ ኦርብ ለመያዝ በተለያዩ ተጋላጭነቶች ይሞክሩ።
ጥ፡ አስደናቂ የኦሪዮን የኮከብ ፈለግ ለመቅረጽ ጠቃሚ ምክሮች አሉ?
መ: የኦሪዮን መነሳት፣ የተለየ ቀበቶ ኮከቦች እና ደማቅ ቀይ ቤቴልጌውዝ ፣ ለኮከብ ዱካ ፎቶግራፍ ልዩ እድል ይሰጣል። በአከባቢዎ ላይ የኦሪዮን መነሳት ትክክለኛ ጊዜን ለመወሰን የመስመር ላይ ፕላኔታሪየም ሶፍትዌር ይጠቀሙ። ካሜራዎን በሶስትዮሽ ላይ ያዋቅሩት፣ ኮከቦቹ ሹል እስኪመስሉ ድረስ ትኩረቱን ያስተካክሉ እና ኮከቦቹ ወደ ላይ ሲወጡ ተከታታይ ጥይቶችን ያንሱ። አጓጊ እና ያልተለመደ የኮከብ ፈለግ ለመፍጠር እንደ StarStaX ያሉ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም እነዚህን ምስሎች ያጣምሩ።
በታኅሣሥ ወር በሌሊት ሰማይ ውስጥ ስንጓዝ፣ ምናብዎ ከፍ ከፍ ይበል እና የኮስሞስን ውበት ይማር። ከላይ ያሉትን ድንቆች ለመመርመር እና አጽናፈ ዓለማችንን የሚያስጌጡ የሰማይ ድንቆችን ለመመዝገብ ይህንን እድል ተቀበሉ።
ምንጮች:
– Stellarium ድር የመስመር ላይ የኮከብ ካርታ፡ stellarium-web.org