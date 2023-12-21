የጥንት ጋላክቲክ ዲስክ የሴይስሚክ ሪፕሎችን እና የኮከብ ምስረታ ግንዛቤዎችን ያሳያል

የሳይንስ ሊቃውንት ስለ አንድ ጥንታዊ ጋላክሲ አዲስ ግኝት ሠርተዋል፣ ስለ አሠራሩ ብርሃን በማብራት እና የራሳችንን ፍኖተ ሐሊብ አመጣጥ በተመለከተ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል። BRI 1335-0417፣ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ከ12 ቢሊዮን ዓመታት በላይ የሆነው እጅግ ጥንታዊው ስፒራል ጋላክሲ፣ ጋዝ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ እና በጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ አፈጣጠርን እንደሚያቀጣጥል ወሳኝ መረጃ ሰጥቷል።
የላቀውን ALMA ቴሌስኮፕ በመጠቀም ተመራማሪዎች BRI 1335-0417 ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ መርምረዋል። በተለይም በጋላክሲው ውስጥ ያለውን የጋዝ እንቅስቃሴ ለማጥናት ፍላጎት ነበራቸው, ምክንያቱም ጋዝ በከዋክብት አፈጣጠር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. ቡድኑ በጋላክሲው ዙሪያ ያለውን የጋዝ እንቅስቃሴ መያዙ ብቻ ሳይሆን የመሬት መንቀጥቀጥ ማዕበል መፈጠሩንም ተመልክቷል-ለዚህ ዓይነቱ ቀደምት ጋላክሲ የመጀመሪያው። በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ ላይ የታተመው ግኝቱ የአንድ ወጣት ጋላክሲ ተለዋዋጭ እድገት ያሳያል።
የሚሽከረከሩ ኮከቦችን፣ ጋዝን እና አቧራዎችን የያዘው የጋላክሲው ዲስክ ድንጋይ ከተወረወረ በኋላ በኩሬ ላይ ከሚሰራጩ ሞገዶች ጋር ተመሳሳይ እንቅስቃሴን ያሳያል። ይህ የመወዛወዝ እንቅስቃሴ በውጫዊ ምንጭ የሚመራ ነው ተብሎ ይታመናል፣ ለምሳሌ አዲስ ጋዝ ወደ ጋላክሲ ውስጥ እንደሚፈስ ወይም ከትንንሽ ጎረቤት ጋላክሲዎች ጋር መስተጋብር። ሁለቱም ሁኔታዎች ጋላክሲውን ለዋክብት አፈጣጠር አዲስ ነዳጅ ይሰጣሉ። ተመራማሪዎቹ በተጨማሪም በዲስክ ውስጥ ያለውን ባር መሰል መዋቅር ለይተው አውቀዋል, ይህም ጋዝን ሊያስተጓጉል እና ወደ ጋላክሲው ማእከል ሊያጓጉዝ ይችላል. ይህ የእንደዚህ አይነት መዋቅር በጣም ሩቅ የታወቀ ምሳሌ ነው.
BRI 1335-0417 በጣም ርቆ የሚገኝ በመሆኑ ብርሃኑ ወደ ምድር ለመድረስ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። በውጤቱም፣ በቴሌስኮፖች የተቀረጹት ምስሎች አጽናፈ ዓለም በጣም ትንሽ በነበረበት ጊዜ ስለ ጋላክሲዎቹ የመጀመሪያ ቀናት ፍንጭ ይሰጣሉ። ከኛ ፍኖተ ሐሊብ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ክብደት ቢኖረውም፣ BRI 1335-0417 ኮከቦችን በመቶዎች ለሚቆጠሩ ጊዜያት ይፈጥራል። ጋዝ በዚህ ፍጥነት እንዴት እንደሚቀርብ መረዳት ቀደምት ጋላክሲዎችን የማጥናት ወሳኝ ገጽታ ነው።
የጋላክሲውን ዝግመተ ለውጥ በቀጥታ መመልከት የማይቻል ቢሆንም የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ሳይንቲስቶች ታሪኩን እንደገና እንዲገነቡ ይረዳቸዋል። ምልከታዎችን እና ምሳሌዎችን በማጣመር ተመራማሪዎች በጥንት አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ጠመዝማዛ አወቃቀሮችን በሚፈጥሩበት ጊዜ ምስጢሮችን ለመግለጥ ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ አዲስ ግኝት ለበለጠ አሰሳ በሮችን ይከፍታል እና ጋላክሲዎችን ስለሚቀርጹ ተለዋዋጭ ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል።