የሃሌይ ኮሜት ከፀሐይ በጣም የራቀ ነጥቡን ይደርሳል

ማጠቃለያ፡ የሃሌይ ኮሜት፣ 1 ፒ ሃሌይ በመባልም ይታወቃል፣ ከፀሀይ በጣም ርቆ የሚገኘውን ቦታ ላይ ለመድረስ እና ረጅም ጉዞውን ወደ ውስጠኛው የፀሀይ ስርዓት ለመመለስ ተዘጋጅቷል። በየ 75 እና 79 አመታት ፀሃይን ለሚዞረው እና ወደ ፀሀይ ሲጠጋ ብቻ የሚታይ ለታዋቂው ኮሜት ይህ የሳምንት መጨረሻ ትልቅ ክስተት ነው።
የሃሌይ ኮሜት፣ በአሁኑ ጊዜ አፊሊዮኑን እየደረሰ፣ ከኔፕቱን ምህዋር በላይ ይርቃል፣ ከምድር-ፀሀይ ርቀት በግምት 35 እጥፍ ይደርሳል። ረጅሙን ጉዞውን እንደጀመረ፣ ከምድር የሌሊት ሰማይ ላይ እንደገና ይጠፋል።
እንደ አለመታደል ሆኖ አብዛኞቻችን በህይወታችን የሃሌይ ኮሜትን ለመመስከር እድሉ አይኖረንም። ኮሜቱን በሙሉ ክብሯ የመመስከር እድሉ በጁላይ 2061 መጨረሻ ላይ ሲሆን ወደ ምድር በጣም ቅርብ እንደምትሆን እና እ.ኤ.አ.
በ18ኛው ክፍለ ዘመን ምህዋሩን አስልቶ ስለመመለሱ ትንበያ በሰጠው እንግሊዛዊ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኤድመንድ ሃሌይ የተሰየመው የሃሌይ ኮሜት በታሪክ ውስጥ በርካታ ታዋቂ ስራዎችን ሰርቷል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰው “የቤተልሔም ኮከብ” ሊሆን ይችላል ብለው እንዲያምኑ ካደረጓቸው በጣም ዝነኛ ዕይታዎች አንዱ ኢየሱስ በተወለደበት ጊዜ አካባቢ ነበር። እንደ ሃሌይ ያሉ ኮከቦችን የሚመስሉ ኮከቦችን እና በሰማይ ላይ የሚንቀሳቀሱት ኮከቦች ሰብአ ሰገልን ወደ ኢየሱስ የትውልድ ቦታ ሊመሩ እንደሚችሉ ባለሙያዎች ይጠቁማሉ።
በማጠቃለያው፣ ምንም እንኳን የሃሌይ ኮሜት አሁን ከፀሀይ በጣም ርቆ ወደ ኋላ ጉዞውን ቢጀምርም፣ የሰለስቲያል ውበቱን በድጋሚ የመመስከር እድል እስኪያገኝ ድረስ ብዙ አስርት ዓመታት ይቆጠራሉ። እስከዚያው ድረስ፣ ስለ ሰፊው ሥርዓታችን ሥርዓተ ፀሐይ ምሥጢርና ድንቆች ብቻ መገረም እንችላለን።