የአርክቲክ ፐርማፍሮስት፡ ለሚቴን ልቀቶች ሊፈጠር የሚችል የጊዜ ቦምብ

በቅርቡ በስቫልባርድ የኖርዌይ ደሴቶች የተካሄደ አንድ ጥናት ከአርክቲክ ፐርማፍሮስት በታች ያለውን የሚቴን ጋዝ አስደንጋጭ ሁኔታ ፍንጭ ሰጥቷል። በነዳጅ ነዳጅ ኩባንያዎች በተቆፈሩት ፍለጋ ጉድጓዶች የተገኘውን መረጃ መሰረት ያደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው ከጉድጓዶቹ ውስጥ ግማሽ ያህሉ ጉልህ የሆነ የሚቴን ጋዝ ክምችት አላቸው። የሳይንስ ሊቃውንት ይህ ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ እንዳይለቀቅ እርምጃ ካልተወሰደ የአየር ንብረት ቀውሱን በእጅጉ ሊያባብሰው እንደሚችል አስጠንቅቀዋል።
ከ50% በታች የስኬታማነት ደረጃ ካላቸው ከመደበኛው የሃይድሮካርቦን ፍለጋ ጉድጓዶች በተለየ በስቫልባርድ በቅሪተ አካል የነዳጅ ኩባንያዎች የተቆፈሩት ጉድጓዶች ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፍተኛ መጠን ያለው ሚቴን አጋጥሟቸዋል። ይህ የሚያሳየው ሚቴን ጋዝ በቀዝቃዛው የደሴቶች መሬት ውስጥ ለማግኘት አስቸጋሪ እንዳልሆነ እና ፐርማፍሮስት ሲቀልጥ ወደ ላይ ሊፈልስ ይችላል። ይህ ክስተት ተመሳሳይ የጂኦሎጂካል መነሻዎች ወደ ላሉት ሌሎች የአርክቲክ ክፍሎች የሚዘልቅ ሳይሆን አይቀርም።
ተመራማሪዎች በስቫልባርድ ሸለቆዎች ውስጥ የሚገኘው ፐርማፍሮስት በአንፃራዊነት ውጤታማ የሆነ ማሸጊያ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ጥልቅ ሚቴን ወደ ከባቢ አየር ውስጥ እንዳይገባ ይከላከላል። ነገር ግን፣ ደጋማ አካባቢዎች በበረዶው አፈር ላይ ስላላቸው ቀጭን እና ጠጋ ያለ በረዶ ስላላቸው ደካማ መሰናክሎች አሏቸው። በእነዚህ ቦታዎች ላይ የሚቆፈሩት የቅሪተ አካላት ነዳጅ ኩባንያዎች ወደ ሌሎች የፐርማፍሮስት ክፍሎች ወይም ወደ ከባቢ አየር በመሸጋገሩ አነስተኛ የሃይድሮካርቦን ጋዝ አያገኙም።
በክልሉ ከ50 ዓመታት በላይ ቁፋሮ ቢካሄድም፣ በስቫልባርድ ፐርማፍሮስት ስር የሚገኘውን የሚቴን ጋዝ ስልታዊ በሆነ መንገድ ለመተንተን ይህ የመጀመሪያው ጥናት ነው። ይሁን እንጂ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች ስላሉ ከአርክቲክ ፐርማፍሮስት የሚወጣው የሚቴን መጠን ትክክለኛ መጠን አይታወቅም።
በአሁኑ ጊዜ ከፐርማፍሮስት በታች የሚወጣው የሚቴን ጋዝ በአንፃራዊነት ዝቅተኛ ነው ተብሎ ሲገመት፣ በመካሄድ ላይ ባለው የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የፐርማፍሮስት መቅለጥ ይህንን ሁኔታ በፍጥነት ሊለውጠው ይችላል። የበረዶ ግግር ወደ ኋላ ሲያፈገፍግ እና ፐርማፍሮስት ሲቀልጥ የሚቴን ጋዝ መለቀቅ በከፍተኛ ደረጃ ሊጨምር ይችላል።
የአርክቲክ ፐርማፍሮስት ጋዞችን የሚይዝበትን ዘዴዎች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ይሁን እንጂ ይህ ጥናት በፕላኔቷ የአየር ንብረት ላይ ብዙ መዘዝ ሊያስከትል ስለሚችል ሚቴን ከአርክቲክ ፐርማፍሮስት ሊደርስ የሚችለውን የሚቴን ልቀትን አስቸኳይ ፍላጎት ለመቅረፍ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል።