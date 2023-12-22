አዲስ ግኝት የአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ መደርመስ አስከፊ መዘዝን ያሳያል

በቅርብ ጊዜ በሳይንስ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት በአንታርክቲካ የሚኖሩ ኦክቶፐስ የጄኔቲክ ትንታኔን በመጠቀም የአህጉሪቱን የበረዶ ንጣፍ በሩቅ ጊዜ ወደ ኋላ ማፈግፈግ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን የባሕር ፍጥረታት የጋብቻ ዘይቤ በማጥናት ከ125,000 ዓመታት በፊት ገደማ ከበረዶ ነፃ የሆነ ኮሪደር እንደነበረ ደምድመዋል።
የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሸርተቴ (WAIS) ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ ወደ ውድቀት በጣም የቀረበ መሆኑን ስለሚጠቁሙ የዚህ ምርምር ግኝቶች አስደንጋጭ ናቸው. በሰው ምክንያት የሚፈጠረው የሙቀት መጨመር በፓሪስ ስምምነት በ1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ዒላማ ላይ ብቻ ሊገደብ የማይችል ከሆነ፣ WAIS ለ 3.3-5 ሜትር የረጅም ጊዜ የባህር ከፍታ መጨመር አስተዋፅዖ ሊያደርግ ይችላል። ይህ በዓለም ዙሪያ ባሉ የባህር ዳርቻዎች ላይ አስከፊ መዘዝ ያስከትላል።
በጄምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ የዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂስት የሆኑት መሪ ደራሲ ሳሊ ላው፣ ቡድናቸው ቀደም ሲል በአንታርክቲካ ውስጥ የተደረጉ ለውጦችን ለመረዳት ዲኤንኤ እና ባዮሎጂን እንደ ፕሮክሲዎች ተጠቅመዋል። የቱርኩት ኦክቶፐስ ለዚህ ጥናት የተመረጠችው በአህጉሪቱ በስፋት በመሰራጨቱ እና ስለ ህይወቱ እና ስለ አወጣጡ ባለው ሳይንሳዊ እውቀት ምክንያት ነው። ተመራማሪዎቹ ከ96 ዓመታት በላይ የተሰበሰቡትን የ33 የኦክቶፐስ ናሙናዎች ዲ ኤን ኤ በመተንተን የተለያዩ የአንታርክቲካ ክፍሎችን የሚያገናኙ ጥንታዊ የባህር መንገዶችን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል።
የጄኔቲክ ታሪክ እንደሚያሳየው WAIS በጊዜ ውስጥ በሁለት የተለያዩ ነጥቦች ማለትም ከ3-3.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እና በመጨረሻው ኢንተርግላሻል ጊዜ ከ129,000 እስከ 116,000 ዓመታት በፊት ወድቋል። የኋለኛው ጊዜ በተለይ ጠቃሚ ነው ፣ ምክንያቱም የአለም ሙቀት ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ደረጃዎች በ 1.5 ዲግሪ ሞቅ ያለ ሲሆን ይህም በፓሪስ ስምምነት የተቀመጠው ዒላማ ነው ። ይህ የሚያመለክተው ለወደፊት የWAIS ውድቀት የመድረሻ ነጥብ ከተጠበቀው በላይ በጣም ቅርብ ሊሆን እንደሚችል ነው።
የ 3.3 ሜትር የባህር ከፍታ መጨመር በዓለም ዙሪያ በባህር ዳርቻዎች ላይ አስከፊ መዘዝ ያስከትላል። የጥናቱ ግኝቶች በአየር ንብረት ለውጥ ላይ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል. ያለፈው የበረዶ ንጣፍ መደርመስ መንስኤ እና የጊዜ መስመርን በተመለከተ አሁንም ያልተመለሱ ጥያቄዎች ቢኖሩም ተመራማሪዎቹ እነዚህ እርግጠኛ ያልሆኑ ሁኔታዎች የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ የሚደረገውን ጥረት ማደናቀፍ እንደሌለባቸው ተከራክረዋል። ከኦክቶፐስ ዲ ኤን ኤ የተገኘው ማስረጃ የፕላኔታችንን ደካማ ሁኔታ እና ያለመተግበር የሚያስከትለውን አስከፊ መዘዝ ለማስታወስ ያገለግላል።