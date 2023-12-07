ሁሉም ጋላክሲዎች የሬዲዮ ሞገዶችን ያመነጫሉ፣ በጥቁር ቀዳዳዎች ላይ ብርሃን ያበራሉ

በአውስትራሊያ የስነ ከዋክብት ሶሳይቲ ህትመቶች ላይ የታተመው በቅርቡ የተደረገ ጥናት ሁሉም ግዙፍ ጋላክሲዎች የሬድዮ ሞገዶችን እንደሚለቁ በመግለጥ ስለ ጥቁር ጉድጓዶች እንቆቅልሽ ተፈጥሮ እንድንረዳ አቅርቧል። ተመራማሪዎች በ40 የተለያዩ ግዙፍ ጋላክሲዎች ላይ መረጃን ለመሰብሰብ ከASKAP የሬዲዮ ቴሌስኮፕ እና በአውስትራሊያ ውስጥ ካለው ሙርቺሰን ዋይድፊልድ አሬይ ስሱ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ምልከታዎችን ተጠቅመዋል። ከእያንዳንዳቸው የሚፈልቅ የተለየ የሬዲዮ ምልክት አግኝተዋል።
ይህ አስደናቂ ግኝት አንዳንድ ጋላክሲዎች ብቻ የሬዲዮ ሞገዶችን ያመነጫሉ የሚለውን የቀድሞ እምነት ይፈታተነዋል። ግኝቱ እንደሚያመለክተው የሬዲዮ ሞገድ ልቀት በከፍተኛ መጠን እየጨመረ ባለው ጥቁር ቀዳዳ ላይ የተመሰረተ አይደለም. ይሁን እንጂ ብዙ ጥያቄዎች አሁንም አልተመለሱም።
ለምሳሌ፣ በእነዚህ ጋላክሲዎች ማዕከላት ላይ ያሉት ጥቁር ጉድጓዶች ያለማቋረጥ በአዲስ ነገር እየተመገቡ ስለመሆኑ ሳይንቲስቶች እርግጠኛ አይደሉም። በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያሳየው በትንሹ የሚሽከረከሩ ጋላክሲዎች በጣም ጠንካራው የሬዲዮ ሞገድ አስተላላፊዎች የመሆን አዝማሚያ አላቸው፣ ነገር ግን በዚህ አዝማሚያ ውስጥ ልዩ ሁኔታዎች አሉ። ከእነዚህ የተለዩ ሁኔታዎች አንዳንዶቹ ከሌሎች ጋላክሲዎች ጋር የመዋሃድ ማስረጃዎችን ያሳያሉ።
ይህ ጥናት ስለ ጥቁር ጉድጓዶች ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ ቢሆንም፣ የራዲዮ ሞገድ ልቀትን እና ከጋላክሲ አዙሪት እና ብሩህነት ጋር ያለውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ማሰስ ያስፈልጋል። ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች ወደ እነዚህ ጥያቄዎች ጠልቀው በመግባት የእነዚህን ግዙፍ ግዙፍ ሰዎች እንቆቅልሽ ሊፈቱ ይችላሉ።
እንደ የሬዲዮ ሞገድ ልቀትን የመሳሰሉ ጥቁር ጉድጓዶችን እና ተያያዥ ክስተቶቻቸውን መረዳት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት ለማሳደግ ወሳኝ ነው። እነዚህን የሰማይ እንቆቅልሾች መፈተሽ እና መመርመራችንን ስንቀጥል፣የእነዚህን ያልተለመዱ የጠፈር አካላትን ምስጢር ወደመግለጽ እንቀርባለን።