አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ሞዴሎች በሳይንሳዊ ግኝቶች ውስጥ አዲስ መሬት ሰበሩ

አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ተመራማሪዎች ትልቅ የቋንቋ ሞዴልን በመጠቀም የመጀመሪያውን ሳይንሳዊ ግኝት በማዘጋጀት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። በጎግል DeepMind ላይ የተካሄደው ግኝት እንደ ChatGPT ያሉ የ AI ሞዴሎች ከሰው እውቀት የላቀ መረጃ የማመንጨት አቅምን ያጎላል።
በ DeepMind ያለው ቡድን እንደ OpenAI's ChatGPT እና Google's Bard ያሉ ትልልቅ የቋንቋ ሞዴሎች አሁን ያለውን መረጃ እንደገና ከማሸግ እና አዳዲስ ግንዛቤዎችን መስጠት ይችሉ እንደሆነ ለመመርመር ያለመ ነው። በጣም የሚገርመው፣ ትልቁ የቋንቋ ሞዴል እውነተኛ ሳይንሳዊ ግኝቶችን ማድረግ መቻሉን አወቁ።
ትላልቅ የቋንቋ ሞዴሎች የኮምፒውተር ኮድን ጨምሮ የቋንቋ ንድፎችን ከብዙ ጽሑፍ እና ዳታ የሚማሩ ኃይለኛ የነርቭ አውታሮች ናቸው። እነዚህ ሞዴሎች እንደ ድርሰቶች፣ ግጥሞች እና የጉዞ መርሐ ግብሮች ባሉ የተለያዩ ሥራዎች ውጤታማ ቢሆኑም፣ አዲስ እውቀት በማመንጨት ለስህተትም የተጋለጡ ናቸው።
የዲፕ ሚንድ ፕሮጀክት፣ “FunSearch” ተብሎ የሚጠራው፣ የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን ለችግሮች መፍትሄ ለማፍለቅ ትልቅ የቋንቋ ሞዴል ተጠቅሟል። በመቀጠልም ፕሮግራሞቹ ተገምግመው በአፈፃፀም ላይ ተመስርተው ምርጡን በማጣመር ወደ ሞዴሉ እንዲሻሻል ተደርጓል። ይህ ተደጋጋሚ ሂደት ስርዓቱ እንዲዳብር እና አዲስ እውቀት እንዲያመነጭ አስችሎታል።
FunSearch በሁለት እንቆቅልሾች ላይ ተተግብሯል፡ የካፒታል ስብስብ ችግር በንጹህ ሒሳብ እና የቢን ማሸጊያ ችግር። ትልቁ የቋንቋ ሞዴል በሰዎች የሂሳብ ሊቃውንት የተገኙትን ምርጥ ውጤቶች በማለፍ ለእነዚህ እንቆቅልሾች አዳዲስ መፍትሄዎችን ያገኙ ፕሮግራሞችን አዘጋጅቷል።
የዚህ ግኝት አንድምታ ከሂሳብ በላይ ይዘልቃል። የኮምፒውተር ፕሮግራም አድራጊዎች በአልጎሪዝም ግኝት ላይ ከ AI ሞዴሎች ችሎታ በእጅጉ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ሞዴሎቹ ከስልጣን ከመውሰድ ይልቅ የኮምፒዩተር ሳይንስን መስክ በመቀየር የሚቻለውን ድንበሮች ይገፋሉ.
ከዚህም በላይ ተመራማሪዎቹ በ AI እና በሰው የሂሳብ ሊቃውንት መካከል ያለው ትብብር ችግርን በመፍታት ረገድ የበለጠ ጉልህ እድገቶችን እንደሚያመጣ ያምናሉ. በFunSearch የተፈጠሩት ፕሮግራሞች በሰዎች ሊተረጎሙ ይችላሉ, ይህም ለወደፊቱ ችግሮች አዳዲስ ሀሳቦችን እና ግንዛቤዎችን ያስነሳል.
FunSearch ሊቆጣጠራቸው የሚችላቸው የችግሮች አይነት ውስንነቶች ቢኖሩም፣እንደ ብዙዎቹ በባዮሎጂ ውስጥ በእጅ ማረጋገጥ የሚያስፈልጋቸው፣ይህ ወሳኝ ምዕራፍ ለተጨማሪ ሳይንሳዊ ፈተናዎች ፍለጋ መንገድ ይከፍታል።
በማጠቃለያው፣ ትልቅ የቋንቋ ሞዴልን በመጠቀም የተገኘው ግኝት በሳይንስ ምርምር ላይ የበኩሉን አስተዋፅኦ ለማድረግ እና በተለያዩ መስኮች ችግሮችን በመፍታት ረገድ በአይአይ አቅም ውስጥ ትልቅ እድገትን ያሳያል። ለሰው-ማሽን ትብብር እና አልጎሪዝም ግኝት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል፣ በመጨረሻም ስለ አለም ያለንን ግንዛቤ ያሰፋል።