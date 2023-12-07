AI ዘዴ በትንሹ የእጅ ማብራሪያ የአዕምሮ ምርምርን ውጤታማነት ያሻሽላል

የ EPFL እና የሃርቫርድ ሳይንቲስቶች በሚንቀሳቀሱ እንስሳት ውስጥ የነርቭ ሴሎችን ለመከታተል በ AI ላይ የተመሠረተ ዘዴ ፈጥረዋል. ይህ እድገት የአንጎል ኢሜጂንግ ምርምርን በከፍተኛ ሁኔታ የማሳደግ እና ስለ ነርቭ ባህሪያት ያለንን ግንዛቤ የማሳደግ አቅም አለው። ጥናቱ በቅርቡ በተፈጥሮ ዘዴዎች የታተመው በሳሃንድ ጀማል ራሂ በEPFL የመሠረታዊ ሳይንሶች ትምህርት ቤት ተመርቷል።
የፈጠራ ዘዴው በምስሎች ላይ ያሉ ንድፎችን ለመለየት እና ለመተንተን የሰለጠነውን ኮንቮሉሽን ነርቭ ኔትወርክ (ሲኤንኤን) ይጠቀማል። ሲ ኤን ኤን “convolution” የሚባል ሂደት በመጠቀም የምስሉን ትናንሽ ክፍሎች በመመርመር ያንን መረጃ በማጣመር ነገሮችን ወይም ቅጦችን መለየት ይችላል። ነገር ግን በሚንቀሳቀስ እንስሳ አእምሮ ውስጥ ያሉ የነርቭ ሴሎችን የመከታተል ሂደትን በተመለከተ፣ ተግዳሮቱ ያለው በሰው አካል መበላሸት ምክንያት የእንስሳቱ ገጽታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስለሚለያይ ብዙ ምስሎችን በእጅ ማብራራት ያስፈልጋል።
ይህንን ፈተና ለመቅረፍ ተመራማሪዎቹ “ያለመጨመር” የሚያሳይ የተሻሻለ CNN ሠሩ። ይህ ዘዴ በራስ-ሰር በእጅ ከተሰየሙ ምስሎች ስብስብ ውስጥ ለማጣቀሻ አስተማማኝ ማብራሪያዎችን ያመነጫል። ሲ ኤን ኤን በመቀጠል የአዕምሮ ውስጣዊ ለውጦችን ይማራል እና ይህንን እውቀት ተጠቅሞ ለአዳዲስ አቀማመጦች ማብራሪያዎችን ይፈጥራል, ይህም ሰፊ የእጅ ማብራሪያ እና ሁለት ጊዜ መፈተሽን ይቀንሳል.
የዚህ ዘዴ ሁለገብነት የነርቭ ሴሎችን በተለያዩ ውክልናዎች ለመለየት ያስችለዋል, እነሱም የግለሰብ ነጥቦች ወይም 3D ጥራዞች ናቸው. ተመራማሪዎቹ 302 ነርቭ ሴሎች ያሉት በኒውሮሳይንስ ውስጥ የታወቀ ሞዴል አካል በሆነው በ roundworm Caenorhabditis elegans ላይ ዘዴውን ሞክረዋል። የተሻሻለውን ሲ ኤን ኤን በመጠቀም፣ ሳይንቲስቶቹ በአንዳንድ የትል ኢንተርኔሮኖች ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ መለካት ችለዋል እና ውስብስብ ባህሪያትን አግኝተዋል፣ ለምሳሌ ለተለያዩ ማነቃቂያዎች ሲጋለጡ የምላሽ ለውጦች።
ዘዴውን ተደራሽ ለማድረግ ቡድኑ የታለመ መጨመርን የሚያዋህድ ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ ስዕላዊ በይነገጽ አቅርቧል፣ አጠቃላይ ሂደቱን ከእጅ ማብራሪያ እስከ ማረም። ለኒውሮን ክፍፍል እና ክትትል የሚያስፈልገውን የእጅ ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ ይህ አዲሱ የ AI ዘዴ ከሙሉ የእጅ ማብራሪያ ጋር ሲነፃፀር የትንታኔውን ውጤት በሶስት እጥፍ የመጨመር አቅም አለው።
በአጠቃላይ ይህ በአይአይ ላይ የተመሰረተ የነርቭ መከታተያ እድገት በአንጎል ኢሜጂንግ ላይ ምርምሮችን የማፋጠን እና ስለ ነርቭ ምልልሶች እና ባህሪያት ያለንን ግንዛቤ የማሳደግ አቅም አለው።