በዳይኖሰር መጥፋት ላይ በተደረገው ክርክር ውስጥ የ AI ምርምር ከእሳተ ገሞራዎች ጋር ጎን ለጎን

በዳርትማውዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተገኙ አዳዲስ ግኝቶች ከ66 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በምድር ላይ የዳይኖሰር መጥፋት እና ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮች በዋነኝነት በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ የተከሰቱ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። የተስፋፋው እምነት የቺክሱሉብ ክስተት በመባል የሚታወቀው አስከፊ የአስትሮይድ ተጽእኖ ለ Cretaceous ዘመን መገባደጃ ተጠያቂ ነበር፣ ይህ አዲስ ምርምር ግን መግባባትን ይፈትነዋል።
በተመራቂው አሌክስ ኮክስ እና በዳርትማውዝ ፕሮፌሰር ብሬንሂን ኬለር የተሰራው AI የአየር ንብረት ሞዴሎችን በመጠቀም የ Cretaceous-Paleogene የጅምላ መጥፋትን ለማሰስ ተጠቅመዋል። ሞዴሎቹን በተገላቢጦሽ በማስኬድ፣ AI በስታቲስቲክስ እና በትንሹ ቀዳሚ መረጃ ላይ በመመርኮዝ መንስኤውን ለመለየት ያለመ ነው። ሞዴሉ 300,000 ሁኔታዎችን ከመረመረ በኋላ በህንድ ውስጥ የሚገኘው ዲካን ትራፕስ የተባለው ግዙፍ የእሳተ ገሞራ የባሳልት ክልል ለመጥፋት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል ሲል ደምድሟል።
በ300,000 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ዲካን ትራፕስ 10.4 ትሪሊዮን ቶን እና 9.3 ትሪሊዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ሰልፈርን ወደ ከባቢ አየር አወጣ። የ AI ሞዴል እንደሚጠቁመው ይህ ከፍተኛ መጠን ያለው የጋዞች ልቀት የአየር ንብረት ሁኔታን በማስተጓጎል በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት የባዮሎጂካል ልዩነት ቀስ በቀስ እንዲቀንስ አድርጓል።
ምንም እንኳን ሞዴሉ የቺክሱሉብ ተጽእኖ በእጽዋት እና በእንስሳት ዝርያዎች ላይ ፈጣን ተጽእኖ እንደነበረው ቢያውቅም, በውቅያኖሶች ውስጥ የኦርጋኒክ ካርቦን ጠብታ እንዲፈጠር አድርጓል, ተፅዕኖውን ተከትሎ በከባቢ አየር ውስጥ የካርቦን ዳይኦክሳይድ እና የሰልፈር ዳይኦክሳይድ ከፍተኛ ጭማሪ አላሳየም.
እነዚህ ግኝቶች የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በዳይኖሰር መጥፋት ውስጥ ለሚኖረው ሚና አሳማኝ ማስረጃዎችን ቢሰጡም፣ በቅሪተ አካል ተመራማሪዎች መካከል እየተካሄደ ያለው ክርክር በፍፁም እልባት ማግኘት የሚቻልበት ዕድል የለውም። የ AI ሞዴሎች በሚመገቡት መረጃ ላይ የተመሰረቱ ናቸው, እና ካለው ውስን መረጃ አንጻር, ተጨማሪ ምክንያቶች በመጥፋት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ.
በሳይንስ የታተመው ይህ ቀዳሚ ምርምር አዳዲስ የአሰሳ መንገዶችን ይከፍታል እና ስለ ዳይኖሰርስ መጥፋት ለረጅም ጊዜ የቆዩ እምነቶችን ይፈትሻል።