አዲስ ርዕስ፡ አዲስ ግኝት ስለ ፕላኔታዊ አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ ይፈታተናል።

ማጠቃለያ፡ በቅርብ ጊዜ የተደረገ ሳይንሳዊ ምርመራ ተለምዷዊ የኮስሞሎጂ ዕቅዶችን የሚቃወም አስደናቂ የሰማይ አካል አሳይቷል። የፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ኤልኤችኤስ 3154 የተባለ ኮከብ አግኝተዋል፣ይህም ከፀሐይ ዘጠኝ እጥፍ ያነሰ ግዙፍ እና ከምድር በ13 እጥፍ የምትበልጥ ፕላኔት ታጅቦ ነው። ይህ በኮከብ እና በፕላኔቷ መካከል ያለው የጅምላ ሬሾ በራሳችን የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ከሚታየው እጅግ የላቀ ነው። ግኝቱ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ያለን ግንዛቤ አሁን ጥያቄዎችን እያስነሳ ነው።
የፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ግኝታቸውን በታዋቂው የሳይንስ መጽሔት ላይ አሳትመዋል, ይህም የ LHS 3154 ልዩ ባህሪያትን እና ግዙፍ ፕላኔቷን አጉልተው አሳይተዋል. እንደ አልትራኮልድ ድንክ የሚባለው ኮከብ በኮስሞስ ውስጥ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ያለውን እውቀት ይፈትናል። የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ፕሮፌሰር ሱቭራት ማሃዴቫን የዚህን ግኝት ጥልቅ እንድምታ አፅንዖት ሰጥተዋል, ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ በእውነት ምን ያህል እንደምናውቅ ያሳያል.
በተለምዶ፣ የፕላኔቶች አፈጣጠር ንድፈ ሃሳብ፣ ከዋክብትን የሚያመነጩት ሰፊ አቧራ እና ጋዝ ደመና መኖራቸውን ያሳያል፣ የቁስ ዲስክ እያዞራቸው እና በመጨረሻም ፕላኔቶችን ይፈጥራሉ። ይሁን እንጂ ዝቅተኛ የጅምላ ኮከብ ላይ የሚዞር እንዲህ ያለ ትልቅ ፕላኔት መኖሩ ይህንን ግንዛቤ ይቃረናል. ፕሮፌሰር ማሃዴቫን ይህን የመሰለ ግዙፍ ፕላኔት ዝቅተኛ ክብደት ባለው ኮከብ ዙሪያ እንዴት ሊፈጠር እንደሚችል ማስረዳት አልቻሉም።
LHS 3154b የተባለችው ፕላኔት የተገኘው በፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ በተሰራው መሳሪያ በመጠቀም ፕላኔት ፈላጊ በ Habitable Zones (HPF) ነው። መሳሪያው የሚገኘው በሆቢ-ኤበርሊ ቴሌስኮፕ በማክዶናልድ ኦብዘርቫቶሪ፣ ቴክሳስ ነው። በዩኒቨርሲቲው የስነ ፈለክ ጥናት ተማሪ የሆነችው ሜጋን ዴላሜሬ በዚህ ብርቅዬ ግኝት የተሰማውን ደስታ ገልጻለች። አሁን ያሉት የፕላኔቶች አፈጣጠር ጽንሰ-ሀሳቦች በዚህ የሰማይ አካል ውስጥ የሚታዩትን ልዩ ባህሪያት ለማብራራት ይታገላሉ.
የኤልኤችኤስ 3154 መገለጥ እና ግዙፍ ፕላኔቷ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ስለ ስርዓታቸው የፀሃይ ስርአተ-ምህዳሮች ለረጅም ጊዜ የቆዩ ግምቶችን ይፈትሻል። ይህ ግኝት ስለ ኮስሞስ እና ስለ ውስብስብ አሠራሮቹ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ አጉልቶ ያሳያል።