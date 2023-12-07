ሳይንቲስቶች በፅንሱ እድገት ውስጥ አስገራሚ ንድፎችን አግኝተዋል

ከካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ፣ ከደንዲ ዩኒቨርሲቲ እና ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ ተመራማሪዎች በጫጩት ፅንስ ላይ የሆድ መጨናነቅን በሚመለከት ያልተጠበቁ ግኝቶችን አግኝተዋል። የሆድ መተንፈሻ (gastrulation) ፅንሱ ከአንድ የሴል ሽፋን ወደ ጋስትሩላ ወደ ሚባለ ብዙ ሽፋን የሚሸጋገርበት ሂደት ነው።
በዩሲ ሳን ዲዬጎ የፊዚክስ ረዳት ፕሮፌሰር ማቲያ ሴራራ የሚመራው ቡድኑ የቲዎሬቲካል እና የሙከራ ሳይንስን በማጣመር በጫጩት ፅንስ የጨጓራ እጢ ወቅት ስለሚፈጠር ውስብስብ የሕዋስ እንቅስቃሴ በትክክል የሚተነብይ የሂሳብ ሞዴል ፈጠረ። እነዚህ ፍሰቶችን በተሳካ ሁኔታ ለማባዛት ይህ የመጀመሪያው ራስን ማደራጀት የሂሳብ ሞዴልን ያመለክታል።
ተመራማሪዎቹ ሞዴሉን በሙከራ በማታለል የሕዋስ እንቅስቃሴዎች በጫጩቶች ላይ የማይታዩ ነገር ግን በአሳ እና በእንቁራሪቶች ላይ የሚታዩ ንድፎችን እንደፈጠሩ ደርሰውበታል። ይህንን ግኝት ለማረጋገጥ የአምሳያው ትንበያዎች በላብራቶሪ ውስጥ ከጫጩት ሽሎች ጋር ተባዝተዋል፣ በዚህም ምክንያት በአሳ እና በእንቁራሪቶች ውስጥ የጋዝ ዝቃጭ ፍሰቶች መታየት ጀመሩ።
ይህ አስገራሚ ውጤት እንደሚያመለክተው በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ቢሆንም፣ በፅንሱ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ባሉ አሳዎች፣ እንቁራሪቶች እና ጫጩቶች መካከል ራስን በራስ የማደራጀት መርሆች ሊኖሩ ይችላሉ። ተመራማሪዎቹ በጊዜ ሂደት የዝግመተ ለውጥ ግፊቶች በእነዚህ ዝርያዎች ውስጥ የጨጓራ ቁስለት መለኪያዎችን እና የመጀመሪያ ሁኔታዎች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ይገምታሉ.
ወደፊት ሲራመድ ሴራ እና ቡድኑ በፅንስ ሚዛን ላይ እራስን ለማደራጀት የሚረዱ ተጨማሪ ስልቶችን ለመዳሰስ አላማ አላቸው። የእነሱ ግኝቶች ረዘም ያለ እና ጤናማ የሰውን ህይወት ለማራመድ የመጨረሻው ግብ, የባዮሜትሪያል ዲዛይን እና የተሃድሶ መድሃኒት ላይ ተጽእኖ የመፍጠር አቅም አላቸው.
በሳይንስ አድቫንስ ላይ የታተመው ይህ አዲስ ምርምር የፅንስ እድገትን ውስብስብነት እና በተለያዩ የጥናት ዘርፎች ላይ ያለውን አንድምታ ለመረዳት አስደሳች እድሎችን ይከፍታል።